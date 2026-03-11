ACF Fiorentina – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (12.03.2026)

ACF Fiorentina - Raków Częstochowa: typy i kursy na pierwszy mecz 1/8 finału rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Artemio Franchi już w czwartek (12 marca) o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Makuch

Fiorentina – Raków, typy bukmacherskie

W czwartkowy wieczór Raków Częstochowa przystąpi do wiosennego grania w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Tego dnia podopieczni Łukasza Tomczyka zmierzą się na wyjeździe z Fiorentiną w pierwszym meczu 1/8 finału. Medaliki są po burzliwym okresie związanym z nowym trenerem. Dziś pod Jasną Górą istnieje życie bez Marka Papszuna, do którego trzeba było się przyzwyczaić. Włosi natomiast nie tak dawno rywalizowali z Jagiellonią Białystok. Duma Podlasia napsuła im sporo krwi, ale to ostatecznie Viola gra dalej. Nadchodzące starcie na Stadio Artemio Franchi zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że czwartkowy mecz zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Fiorentiny

Fiorentina – Raków, ostatnie wyniki

Fiorentina rozgrywa fatalny sezon i wciąż nie może ustabilizować formy. W pięciu ostatnich spotkaniach Viola odniosła dwa zwycięstwo (3:0 z Jagiellonią Białystok w pierwszym meczu w Lidze Konferencji oraz 1:0 z Pisą), zaliczyła jeden remis (0:0 z Parmą), a także poniosła dwie porażki (2:4 z Jagiellonią Białystok po dogrywce w rewanżu i 0:3 z Udinese).

Raków Częstochowa natomiast notuje coraz lepsze wyniki pod wodzą Łukasza Tomczyka. Medaliki w pięciu ostatnich spotkaniach odniosły trzy zwycięstwa (1:0 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza, 2:1 z Avią Świdnik po dogrywce w Pucharze Polski oraz 2:0 z Pognią Szczecin), zaliczyły jeden remis (0:0 z Zagłębiem Lubin), a także poniosły jedną porażkę (3:4 z Lechem Poznań).

Fiorentina – Raków, historia

Czwartkowa rywalizacja będzie pierwszym w historii meczem pomiędzy Fiorentiną a Rakowem Częstochowa. Do tej pory drużyny nie miały okazji skrzyżować ze sobą rękawic.

Fiorentina – Raków, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowej rywalizacji jest Fiorentina. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.85. W przypadku zwycięstwa Rakowa Częstochowa natomiast sięga nawet 4.40.

Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2026 20:26

Fiorentina – Raków, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Fiorentiny

remisem

wygraną Rakowa wygraną Fiorentiny

remisem

wygraną Rakowa 0 Votes

Fiorentina – Raków, przewidywane składy

Fiorentina: De Gea – Fortini, Comuzzo, Ranieri, Parisi – Fabbian, Mandragora, Ndour – Harrison, Piccoli, Fazzini

Raków Częstochowa: Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Repka, Struski, Pieńko – Ivi, Makuch – Brunes

Fiorentina – Raków, transmisja meczu

Spotkanie Fiorentina – Raków Częstochowa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Polsat Box Go.

