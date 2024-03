Fiorentina – Maccabi Hajfa: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2024)

Fiorentina – Maccabi Hajfa: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji Europy. Starcie rewanżowe podobnie jak przed tygodniem będzie obfitowało w grad bramek? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Artemio Franchi już w najbliższy czwartek, 14 marca o godzinie 18:45.

PressFocus Na zdjęciu: ACF Fiorentina

Fiorentina Maccabi Hajfa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2024 13:54 .

Fiorentina – Maccabi Hajfa, typy i przewidywania

Przed nami rewanżowe spotkania w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Fiorentina tym razem u siebie zmierzy się z Maccabi Hajfa. Przypomnijmy, że tydzień temu Włosi wygrali z Izraelczykami 4:3. Czy na Stadio Artemio Franchi podobnie jak na Bozsik Arenie będziemy świadkami niecodziennego gradu goli? Przekonamy się już w najbliższy czwartek.

Na papierze zdecydowanym faworytem są gospodarze. Mój typ: zwycięstwo Fiorentiny.

Fiorentina – Maccabi Hajfa, sytuacja kadrowa

Fiorentina Zawodnik Powrót Oliver Christensen Uraz łąkotki Koniec maja 2024 Christian Kouamé Wirus Koniec marca 2024

Maccabi Hajfa Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Fiorentina – Maccabi Hajfa, ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o ligowe rozgrywki, to Viola ostatnio zremisowała 2:2 z Romą, a wcześniej podzieliła się punktami z Torino (0:0). Ekipa z Izraela w tym czasie przegrała 1:2 z Maccabi Bnei Raina i poradziła sobie z Hapoelem Hadera (1:0).

Fiorentina – Maccabi Hajfa, historia

Będzie to drugie spotkanie między tymi drużynami w historii. Przed tygodniem Fiorentina na wyjeździe pokonała Maccabi Hajfa 4:3.

Fiorentina – Maccabi Hajfa, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze, co nie jest niespodzianką. Kurs na wygraną Fiorentiny wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Maccabi Hajfa to mniej więcej 9.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.50. To spotkanie można obstawić u bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Fiorentina – Maccabi Hajfa, przewidywane składy

Fiorentina: Terracciano – Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi – Mandragora, Bonaventura – Ikone, Beltran, Gonzalez – Nzola

Maccabi: Kaiuf – Sundgren, Seck, Gershon – Kandil, Mohamed, Naor, Cornud – Khalaili, Pierrot, Kinda

Fiorentina – Maccabi Hajfa, ankieta

Fiorentina – Maccabi Hajfa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Stadio Artemio Franchi już w najbliższy czwartek, 14 marca o godzinie 18:45.

