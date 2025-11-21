Fiorentina – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Fiorentina - Juventus: typy i kursy na mecz 12. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Artemio Franchi już w sobotę (22 listopada) o godzinie 18:00.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Fiorentina – Juventus, typy bukmacherskie

W sobotę odbędzie się jedno z najgorętszych starć w Serie A. Juventus w ramach 12. kolejki zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną. Spotkania między tymi zespołami zawsze wzbudzają sporo emocji. Nie tylko na boisku. Kibice drużyn mają ze sobą bowiem wrogie relacje i wielokrotnie dochodziło między nimi do starć. Rywalizacja na Stadio Artemio Franchi zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ zarówno Viola, jak i turyńczycy w tym sezonie przeżywali kryzys i obecnie rozpoczynają nowy etap.

Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się triumfem podopiecznych Luciano Spallettiego. Mój typ: wygrana Juventusu

Fiorentina – Juventus, ostatnie wyniki

Fiorentina znajduje się w olbrzymim dołu. Viola nie potrafiła wygrać w swoich ostatnich pięciu spotkaniach. W tym czasie notowali dwa remisy (2:2 z Bologną oraz 2:2 z Genoą), a także aż trzykrotnie przegrywali (0:3 z Interem Mediolan, 0:1 z Lecce i 1:2 z Mainz w Lidze Konferencji).

Juventus natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Stara Dama odniosła bowiem dwa zwycięstwa (3:1 z Udinese i 2:1 z Cremonese), zanotowali dwa remisy (1:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów oraz 0:0 z Torino), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Lazio).

Fiorentina – Juventus, historia

Rywalizacja Juventusu z Fiorentiną od dekad należy do najbardziej emocjonujących we włoskim futbolu, pełną sportowej zaciętości i regionalnych animozji. Na przestrzeni lat mecze tych drużyn często decydowały o ligowych losach i budziły ogromne emocje kibiców. W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć tych zespołów — jesienią padł remis 2:2. Wiosną natomiast Fiorentina wygrała aż 3:0, podkreślając swoją dominację w rewanżu.

Fiorentina – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.02. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 3.80.

Fiorentina – Juventus, przewidywane składy

Fiorentina – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Fiorentina – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Rywalizację ponadto możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

