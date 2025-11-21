Fiorentina – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Fiorentina – Juventus, typy bukmacherskie
W sobotę odbędzie się jedno z najgorętszych starć w Serie A. Juventus w ramach 12. kolejki zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną. Spotkania między tymi zespołami zawsze wzbudzają sporo emocji. Nie tylko na boisku. Kibice drużyn mają ze sobą bowiem wrogie relacje i wielokrotnie dochodziło między nimi do starć. Rywalizacja na Stadio Artemio Franchi zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ zarówno Viola, jak i turyńczycy w tym sezonie przeżywali kryzys i obecnie rozpoczynają nowy etap.
Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się triumfem podopiecznych Luciano Spallettiego. Mój typ: wygrana Juventusu
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Fiorentina – Juventus, ostatnie wyniki
Fiorentina znajduje się w olbrzymim dołu. Viola nie potrafiła wygrać w swoich ostatnich pięciu spotkaniach. W tym czasie notowali dwa remisy (2:2 z Bologną oraz 2:2 z Genoą), a także aż trzykrotnie przegrywali (0:3 z Interem Mediolan, 0:1 z Lecce i 1:2 z Mainz w Lidze Konferencji).
Juventus natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Stara Dama odniosła bowiem dwa zwycięstwa (3:1 z Udinese i 2:1 z Cremonese), zanotowali dwa remisy (1:1 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów oraz 0:0 z Torino), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Lazio).
Fiorentina – Juventus, historia
Rywalizacja Juventusu z Fiorentiną od dekad należy do najbardziej emocjonujących we włoskim futbolu, pełną sportowej zaciętości i regionalnych animozji. Na przestrzeni lat mecze tych drużyn często decydowały o ligowych losach i budziły ogromne emocje kibiców. W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć tych zespołów — jesienią padł remis 2:2. Wiosną natomiast Fiorentina wygrała aż 3:0, podkreślając swoją dominację w rewanżu.
Fiorentina – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.02. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 3.80.
Fiorentina – Juventus, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Fiorentiny 0%
- remisem 33%
- wygraną Juventusu 67%
3+ Votes
Fiorentina – Juventus, przewidywane składy
|1Luca Lezzerini
|9Edin Dzeko
|15Pietro Comuzzo
|22Jacopo Fazzini
|23Eman Kospo
|24Amir Richardson
|26Mattia Viti
|27Cher Ndour
|30Tommaso Martinelli
|44Nicolo Fagioli
|60Eddy Kouadio
|65Fabiano Parisi
|91Roberto Piccoli
|1Matia Perin
|6Lloyd Kelly
|9Dusan Vlahović
|11Edon Zhegrova
|17Vasilije Adzic
|18Filip Kostić
|20Loïs Openda
|21Fabio Miretti
|25João Mário
|32Juan Cabal
|40Jonas Rouhi
|42Simone Scaglia
|44Pedro Felipe
Fiorentina – Juventus, transmisja meczu
Spotkanie Fiorentina – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Rywalizację ponadto możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.