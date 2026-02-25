ACF Fiorentina – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (26.02.2026)

ACF Fiorentina - Jagiellonia Białystok: typy i kursy na rewanżowy mecz 1/16 finału rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacja na Stadio Artemio Franchi już w czwartek (26 lutego) o godzinie 18:45.

PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Abramowicz

Fiorentina – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Już w czwartek Jagiellonia Białystok rozegra rewanżowe spotkanie w ramach 1/16 finału rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Przeciwnikiem Dumy Podlasia będzie oczywiście ACF Fiorentina, a starcie zostanie rozegrane na Stadio Artemio Franchi. Podopieczni Adriana Siemieńca znajdują się jednak w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ przed tygodniem przegrali pierwsze spotkanie aż 0:3. Aby myśleć o awansie do kolejnej rundy, polski zespół będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i dokonać cudu, odrabiając wysoką stratę na terenie wymagającego rywala.

Ja uważam, że tego dnia przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 1.98 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Fiorentina – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Fiorentina notuje ewdientną zwyżkę formy. Viola w pięciu ostatnich spotkaniach zdołała odnieść trzy zwycięstwa (2:1 z Como, 3:0 z Jagiellonią Białystok w Lidze Konferencji oraz 1:0 z Pisą), zaliczyła jeden remis (2:2 z Torino), a także poniosła jedną porażkę (1:2 z Napoli).

Jagiellonia Białystok natomiast ma swoje problemy po powrocie do gry po przerwie zimowej. W pięciu ostatnich spotkaniach Duma Podlasia odniosła dwa zwycięstwa (3:1 z Widzewem Łódź i 4:1 z Motorem Lublin), zaliczyła dwa remisy (0:0 z Cracovią oraz 1:1 z Radomiakiem Radom), a także poniosła jedną porażkę (0:3 z Fiorentiną w Lidze Konferencji).

Fiorentina – Jagiellonia, historia

W zeszły czwartek doszło do pierwszego historycznego starcia między Fiorentiną a Jagiellonią Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca nie wspominają dobrze tego występu, ponieważ przed własną publicznością zostali rozgromieni przez Violę (0:3).

Fiorentina – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem czwartkowej rywalizacji jest Fiorentina. Jeśli rozważasz typ na wygraną włoskiego zespołu w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.53. W przypadku zwycięstwa Jagiellonii Białystok natomiast sięga nawet 5.75.

Fiorentina Jagiellonia Białystok Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2026 17:56

Fiorentina – Jagiellonia, kto awansuje?

Który zespół awansuje? Fiorentina

Jagiellonia Fiorentina

Jagiellonia 0 Votes

Fiorentina – Jagiellonia, przewidywane składy

Fiorentina: Lezzerini – Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens – Fabbian, Mandragora, Ndour – Harrison, Piccoli, Fazzini

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Pelmard, Vital, Wdowik – Flach, Mazurek – Pozo, Imaz, Jóźwiak – Pululu

Fiorentina – Jagiellonia, transmisja meczu

Spotkanie Fiorentina – Jagiellonia Białystok obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium. Ponadto rywalizację możesz oglądać online w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.