Feyenoord Rotterdam - AS Roma: typy i kursy na pierwsze spotkanie w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Kto zwycięży w tym meczu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w czwartek (15 lutego) o godzinie 18:45.

IMAGO / Photo Sport Pics / sportphoto24 Na zdjęciu: Bryan Cristante

Feyenoord Rotterdam AS Roma Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2024 19:51 .

Feyenoord – Roma, typy bukmacherskie

Niecałe dwa lata temu AS Roma mierzyła się z Feyenoordem Rotterdam w pierwszym historycznym finale Ligi Konferencji. Wówczas wygrała włoska drużyna. Teraz obie drużyny zmierzą się ze sobą w rozgrywkach Ligi Europy i to na etapie 1/16 finału. Pierwsze starcia zostanie rozegrane w Holandii. Ja spodziewam się bardzo wyrównanej rywalizacji. Uważam, że nie padnie dużo goli, a co najmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Feyenoord – Roma, ostatnie wyniki

Feyenoord Rotterdam nie może narzekać na brak formy w ostatnim czasie. Piłkarze holenderskiego zespołu w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść cztery zwycięstwa (1:0 z PSV w Pucharze Holandii, 1:0 z Alkmaar, 2:0 z Alkmaar w Pucharze Holandii i 2:0 ze Spartą Rotterdam), a także zaliczyli jeden remis (0:0 z Twente).

AS Roma z kolei zaczęła grać na miarę swojego potencjału dopiero po zmianie trenera. “Giallorossi” w pięciu ostatnim spotkaniach zdołali czterokrotnie sięgnąć po wygraną (2:1 z Hellasem Verona, 2:1 z Al-Shabab w meczu towarzyskim, 2:1 z Salernitaną i 4:0 z Cagliari) oraz ponieśli jedną porażkę (2:4 z Interem Mediolan).

Feyenoord – Roma, historia

W ubiegłym sezonie obie drużyny również zmierzyły się ze sobą w fazie pucharowej rozgrywek Ligi Europy. Wówczas awans do kolejnej rundy wpadł w ręce Romy. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1, natomiast w rewanżu piłkarze Jose Mourinho wygrali 4:1.

Feyenoord – Roma, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego spotkania według bukmacherów jest Feyenoord Rotterdam. Jeśli rozważasz typ na wygraną Holendrów, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.03 – 2.10. Natomiast na zwycięstwo Romy sięgają nawet 3.60. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Feyenoord – Roma, kto wygra?

Feyenoord – Roma, przewidywane składy

Feyenoord Rotterdam Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AS Roma Daniele De Rossi Feyenoord Rotterdam Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AS Roma Daniele De Rossi Rezerwowi ▼ 2 Bart Nieuwkoop 7 Alireza Jahanbakhsh 17 Luka Ivanusec 27 Antoni Milambo 31 Kostas Lamprou 32 Ondrej Lingr 39 Mikki van Sas 3 Dean Donny Huijsen 5 Evan NDicka 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 22 Houssem Aouar 35 Tommaso Baldanzi 37 Leonardo Spinazzola 43 Rasmus Nissen Kristensen 52 Edoardo Bove 59 Nicola Zalewski 63 Pietro Boer 99 Mile Svilar Feyenoord Rotterdam Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AS Roma Daniele De Rossi Feyenoord Rotterdam Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AS Roma Daniele De Rossi Rezerwowi ▼ 2 Bart Nieuwkoop 7 Alireza Jahanbakhsh 17 Luka Ivanusec 27 Antoni Milambo 31 Kostas Lamprou 32 Ondrej Lingr 39 Mikki van Sas 3 Dean Donny Huijsen 5 Evan NDicka 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 22 Houssem Aouar 35 Tommaso Baldanzi 37 Leonardo Spinazzola 43 Rasmus Nissen Kristensen 52 Edoardo Bove 59 Nicola Zalewski 63 Pietro Boer 99 Mile Svilar

Feyenoord – Roma, transmisja meczu

Spotkanie Feyenoordu Rotterdam z AS Romą będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w czwartek (15 lutego) o godzinie 18:45.

