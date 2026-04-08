FC Porto – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (09.04.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

FC Porto – Nottingham Forest: typy bukmacherskie

W 1/4 finału Ligi Europy zobaczymy portugalsko-angielskie starcie. Będzie ono nietypowe, ponieważ za faworyta dwumeczu wyjątkowo nie jest uznawany przedstawiciel Premier League. FC Porto zdaniem ekspertów prawdopodobnie wyeliminuje Nottingham Forest. Nic nie jest jednak przesądzone, a o wszystkim zadecyduje boisko. Jak przebiegnie pierwsza odsłona tej rywalizacji? Mój typ: obie drużyny strzelą.

FC Porto – Nottingham Forest: ostatnie wyniki

Piłkarze FC Porto w miniony weekend nie byli w stanie pokonać Famalicao przed własną publicznością. Spotkanie zakończyło się niespodziewanym remisem 2:2. Była to jednak dopiero piąta strata punktów w wykonaniu aktualnego lidera portugalskiej ekstraklasy. Przewaga FC Porto nad drugim Sportingiem to pięć punktów.

Spotkania po przerwie na kadrę nie rozegrało jeszcze Nottingham Forest. Ma to związek z wolnym weekendem dla klubów, które zakończyły już rywalizację w Pucharze Anglii. Przed rozjazdem na spotkania reprezentacyjne Nottingham Forest rozbiło natomiast Tottenham 3:0. Z kolei wcześniej udało im się wyeliminować Midtjylland w serii rzutów karnych.

FC Porto – Nottingham Forest: historia

Kluby te grały ze sobą dotychczas tylko raz. Pojedynek ten miał miejsce stosunkowo niedawno, bo w ostatniej fazie ligowej Ligi Europy. W październiku ubiegłego roku FC Porto stawiło się na City Ground, gdzie przegrało 0:2 z Nottingham Forest.

FC Porto – Nottingham Forest: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują FC Porto, czego dowodzi kurs około 2.12. Remis wyceniono współczynnikiem 3.20. Z kolei wygraną Nottingham Forest możesz zagrać po kursie 3.30.

FC Porto Remis Nottingham Forest 2.12 3.20 3.30 2.05 3.22 3.42 2.12 3.22 3.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2026 16:45

FC Porto – Nottingham Forest: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana FC Porto

Remis

Wygrana Nottingham Forest Wygrana FC Porto

Remis

Wygrana Nottingham Forest 0 Votes

FC Porto – Nottingham Forest: przewidywane składy

Porto: D Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Varela, Fofana; Gomes, Moffi, Sainz

Nottingham:: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Netz; Sangare, Dominguez; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

FC Porto – Nottingham Forest: transmisja meczu

Mecz FC Porto – Nottingham Forest odbędzie się w czwartek (9 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.