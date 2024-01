PressFocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund

FC Koeln – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Borussia Dortmund w 18. kolejce Bundesligi na wyjeździe zmierzy się z FC Koeln. Popularne Kozły w tym momencie znajdują się w strefie spadkowej, więc przynajmniej na papierze sobotnie starcie powinno być łatwą przeprawą dla drużyny BVB. Podopieczni Edina Terzicia przed tą serią gier z 30 punktami na koncie zajmują 5. miejsce w tabeli niemieckiej ekstraklasy.

Mimo gry na wyjeździe, to zespół gości jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Mój typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

FC Koeln – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

FC Koeln Zawodnik Powrót Mark Uth Kontuzja kolana Koniec lutego 2024 Luca Waldschmidt Złamana noga Początek czerwca 2024 Davie Selke Uraz stopy Połowa lutego 2024 FC Koeln Zawodnik Powrót Mark Uth Kontuzja kolana Koniec lutego 2024 Luca Waldschmidt Złamana noga Początek czerwca 2024 Davie Selke Uraz stopy Połowa lutego 2024

Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Julien Duranville Uraz uda Początek lutego 2024 Felix Nmecha Uraz biodra Połowa lutego 2024 Julian Ryerson Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek lutego 2024 Karim Adeyemi Uraz kostki Początek lutego 2024 Sebastien Haller Uraz kostki Kilka dni Mats Hummels Wirus Kilka dni Nico Schlotterbeck Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Hendry Blank Stłuczenie Kilka dni Marco Reus Przeziębienie Kilka dni Sebastien Haller Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Ramy Bensebaini Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Julien Duranville Uraz uda Początek lutego 2024 Felix Nmecha Uraz biodra Połowa lutego 2024 Julian Ryerson Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek lutego 2024 Karim Adeyemi Uraz kostki Początek lutego 2024 Sebastien Haller Uraz kostki Kilka dni Mats Hummels Wirus Kilka dni Nico Schlotterbeck Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Hendry Blank Stłuczenie Kilka dni Marco Reus Przeziębienie Kilka dni Sebastien Haller Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Ramy Bensebaini Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

FC Koeln – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Dwa ostatnie mecze ekipy Die Geissboecke w Bundeslidze to remis 1:1 z FC Heidenheim oraz porażka 0:2 z Unionem Berlin. Zespół Die Borussen w tym czasie pokonał SV Darmstadt 3:0 i podzielił się punktami z FSV Mainz (1:1).

FC Koeln – Borussia Dortmund, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej wypada klub z Singal Iduna Park. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami, to odnotujemy aż trzy wygrane Borussii Dortmund, jedno zwycięstwo FC Koeln i jeden remis.

FC Koeln – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną FC Koeln wynosi około 4.50, a typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 1.75. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod promocyjny Betclic: GOALPL.

FC Koeln – Borussia Dortmund, przewidywane składy

FC Koeln Timo Schultz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic FC Koeln Timo Schultz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 2 Benno Schmitz 3 Dominique Heintz 7 Dejan Ljubicic 17 Leart Paqarada 20 Philipp Pentke 22 Jacob Christensen 23 Sargis Adamyan 33 Florian Dietz 40 Faride Alidou 2 Mateu Morey 7 Giovanni Reyna 10 Jadon Sancho 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 29 Paris Brunner 33 Alexander Meyer 47 Antonios Papadopoulos 48 Samuel Bamba FC Koeln Timo Schultz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic FC Koeln Timo Schultz 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 2 Benno Schmitz 3 Dominique Heintz 7 Dejan Ljubicic 17 Leart Paqarada 20 Philipp Pentke 22 Jacob Christensen 23 Sargis Adamyan 33 Florian Dietz 40 Faride Alidou 2 Mateu Morey 7 Giovanni Reyna 10 Jadon Sancho 17 Marius Wolf 18 Youssoufa Moukoko 29 Paris Brunner 33 Alexander Meyer 47 Antonios Papadopoulos 48 Samuel Bamba

FC Koeln – Borussia Dortmund, kto wygra?

FC Koeln – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na RheinEnergieStadion już w najbliższą sobotę, 20 stycznia o godzinie 15:30.

