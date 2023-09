Pressfocus fot. Łukasz Sobala Na zdjęciu: Paweł Jóźwiak

Starcie Michała “Boxdela” Barona i Pawła Jóźwiaka zapowiedziane jest jako walka wieczoru podczas Fame Friday Arena 2

Gala odbędzie się w piątek 29 września w Netto Arena w Szczecinie

Zapoznajcie się z naszymi typami i kursami na walkę Boxdel vs Jóźwiak

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Michał “Boxdel” Baron – Paweł Jóźwiak, walka na Fame Friday Arena 2

Konflikt między włodarzem Fame MMA a prezesem FEN urósł do takiej rangi, że obaj panowie postanowili rozstrzygnąć go w oktagonie. Ich starcie ogłoszone zostało jako walka wieczoru podczas piątkowej gali Fame Friday Arena 2. Co ciekawe obaj zawodnicy mieli okazję już walczyć w tym roku. W lutym podczas Fame MMA 17 Boxdel wygrał z Jóźwiakiem, jednak w kontrowersyjnych okolicznościach.

Wówczas pojedynek zakończył sędzia, choć Paweł Jóźwiak zarzekał się, że był gotowy dalej toczyć walkę w klatce rzymskiej. Na powtórkach widać jednak wyraźnie, jak kręci przecząco głową po pytaniach od sędziego. W piątek będzie miał okazję do rewanżu. Bukmacherzy dużo większe szanse przyznają jednak Boxdelowi który jest dużo młodszy i wydaje się być w lepszej formie.

Michał “Boxdel” Baron – Paweł Jóźwiak, kursy bukmacherskie

Michał Baron jest murowanym faworytem bukmacherów jeśli chodzi o walkę z Pawłem Jóźwiakiem. Kurs na jego triumf wynosi zaledwie 1.15, podczas gdy na jego rywala aż 4.35. Typuje się również, że walka zakończy się przed czasem. Kurs na zdarzenie Poniżej 2,5 rundy ma wartość tylko 1.60.

Michał “Boxdel” Baron – Paweł Jóźwiak, typy bukmacherskie

Boxdel od dłuższego czasu jest w ciągłym treningu, a do tego na przestrzeni ostatnich miesięcy przeszedł potężną metamorfozę. Włodarz Fame MMA stracił wiele kilogramów i znajduje się w dobrej dyspozycji. Bukmacherzy spodziewają się, że w piątek zdominuje walkę z Jóźwiakiem i będzie w zdecydowanej ofensywie. Typujemy wygraną Boxdela przez KO/TKO lub DQ z kursem 1.40. Przed walką sprawdźcie koniecznie nasz kod promocyjny Betclic FAMEMAX. Z nim otrzymacie dostęp do bonusu powitalnego, w tym bezpiecznego zakładu do 200 zł.

Betclic 1.40 Wygrana Boxdela przez KO/TKO lub DQ Odwiedź Betclic

Michał “Boxdel” Baron – Paweł Jóźwiak, transmisja

Gala Fame Friday Arena 2 odbędzie się w piątek 29 września w Netto Arenie w Szczecinie. Początek wydarzenia zaplanowany został na godzinę 19:00. Dostęp do transmisji umożliwia jedynie w wykupienie jej w systemie pay per view na stronie federacji.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.