Everton – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (24.04.2024)

Everton – Liverpool, typy i przewidywania

Przed nami zaległe spotkania 29. kolejki Premier League, które wcześniej zostały przełożone z uwagi ćwierćfinały Pucharu Anglii. Jednym z najciekawszych meczów tej serii gier jest starcie na Goodison Park, gdzie tamtejszy Everton podejmie Liverpool. Derby Merseyside zawsze niosą za sobą wielkie emocje i mamy nadzieję, że podobnie będzie również w środę wieczorem. Sytuacja w tabeli rywali zza miedzy jest zgoła odmienna – The Reds walczą o mistrzostwo, a The Toffees marzą o utrzymaniu.

W 7 z ostatnich 10 spotkań, w których Everton grał u siebie, obie drużyny zdobyły bramkę. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Everton – Liverpool, sytuacja kadrowa

W obu zespołach sytuacja kadrowa nie jest idealna. W drużynie gospodarzy nie zobaczymy Dele Allego, Beto, Lewisa Dobbina oraz Nathana Pattersona. Niepewny jest występ Dominica Calverta-Lewina i Seamusa Colemana. Z kolei ekipa gości będzie musiała sobie radzić bez Conora Bradleya, Bena Doaka, Joela Matipa, a także Thiago Alcantary.

Everton – Liverpool, ostatnie wyniki

Podopieczni Seana Dyche’a w ostatnim czasie zanotowali cenną wygraną z Nottingham Forest (2:0), a wcześniej boleśnie przegrali z Chelsea (0:6). Natomiast Liverpool na ligowym podwórku poradził sobie z Fulham (3:1), ale za to odpadł z Ligi Europy po dwumeczu z Atalantą Bergamo (0:3 i 1:0).

Everton – Liverpool, historia

Liverpool dominuje nad Evertonem w derbach Merseyside. Pięć poprzednich meczów między tymi drużynami to bowiem aż cztery zwycięstwa The Reds i jeden remis. The Toffees w tym czasie nie odnieśli zatem żadnej wygranej.

Everton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Faworytem derbowego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Evertonu wynosi mniej więcej 6.30, a typ na zwycięstwo Liverpoolu to około 1.43. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.75.

Everton – Liverpool, przewidywane składy

Everton – Liverpool, kto wygra?

Everton – Liverpool, transmisja meczu

Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay oraz kanale telewizyjnym Canal+ Sport. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Goodison Park już w najbliższą środę, 24 kwietnia o godzinie 21:00.

