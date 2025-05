Espanyol – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (15.05.2025)

Espanyol - FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. W czwartek Duma Katalonii może przypieczętować mistrzostwo Hiszpanii. Do zdobycia tytułu potrzebują zwycięstwa. Sprawdź typy na mecz Espanyol - Barcelona.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Espanyol – Barcelona: typy bukmacherskie

FC Barcelona będzie nie tylko uskrzydlona zwycięstwem z ostatniej kolejki przeciwko Realowi Madryt, ale także podwójnie zmotywowana, bo na szali leży mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka będą chcieli z pewnością przypieczętować tytuł w dobrym stylu, więc spodziewam się festiwalu bramek z ich strony. Dobrym pomysłem może być typ, że Barcelona w każdej połowie osiągnie przedział goli 1-3.

Espanyol – Barcelona: ostatnie wyniki

Espanyol jest o krok od utrzymania w La Lidze. Do pewnego pozostania w elicie potrzebują zaledwie jednego punktu. Powodów do optymizmu jednak nie widać, ponieważ nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich spotkań, z czego aż trzy razy przegrali. Bez punktów wyszli z konfrontacji z Leganes (2:3), Betisem (1:2) i Villarrealem (0:1). Z kolei cenny punkt przytrafił się w zremisowanym starciu z Valencią (1:1). Ostatni raz ze zwycięstwa mogli cieszyć się w połowie kwietnia, wygrywając z Getafe (1:0).

FC Barcelona, choć odpadła z Ligi Mistrzów, to już w czwartek może świętować zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Espanyolem, a wygrana przypieczętuje ich tytuł. W ubiegły weekend rozprawili się w El Clasico z Realem Madryt, wygrywając (4:3). Natomiast wcześniej wygrali z Realem Valladolid (2:1) czy Realem Mallorca (1:0).

Espanyol – Barcelona: historia

Ostatnie pięć meczów bezpośrednich pomiędzy Espanyolem a Barcelona to absolutna dominacja Dumy Katalonii. Zespół Hansiego Flicka odniósł trzy zwycięstwa i dwukrotnie zremisował. W tym sezonie poprzednie starcie obu ekip zakończyło się wygraną (3:1).

Espanyol – Barcelona: kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego meczu będzie FC Barcelona, która jest o krok od mistrzostwa. Bukmacherzy przewidują, że podopieczni Hansiego Flicka odniosą pewne zwycięstwo. W związku z tym kurs na wygraną Blaugrany wynosi ok. 1.36, zaś triumf gospodarzy oszacowano ze współczynnikiem ok. 7.60.

Espanyol – Barcelona: przewidywane skład

Wszystko wskazuje na to, że w meczu z Espanyolem do wyjściowego składu wróci Robert Lewandowski. Reprezentant Polski ze względu na uraz opuścił kilka ostatnich spotkań, lecz doszedł już do pełni sił i powinien rozpocząć starcie od pierwszych minut. Między słupkami prawdopodobnie zagra Wojciech Szczęsny. Oprócz obecności Fermina Lopeza i Andreasa Christensena skład Blaugrany nie będzie zaskoczeniem.

Espanyol – Barcelona: transmisja meczu

Mecz Espanyol – Barcelona odbędzie się w czwartek (15 maja) o godzinie 21:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1, a także online na stronie elevensports.pl. Starcie skomentuje duet Mateusz Święcicki i Marcin Gazda.

