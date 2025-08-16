Espanyol – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

Espanyol – Atletico: typy bukmacherskie
Atletico Madryt rozpoczyna swoją drogę w sezonie 2025/26 La Liga od niedzielnego starcia w Katalonii, gdzie na RCDE Stadium zmierzy się z Espanyolem. Dla Los Colchoneros będzie to pierwszy krok w walce o odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii, podczas gdy gospodarze chcą udowodnić, że stać ich na coś więcej niż walka o utrzymanie.
Biało-Niebiescy zakończyli poprzedni sezon na 14. miejscu z dorobkiem 42 punktów, a więc zaledwie dwa oczka nad strefą spadkową. Latem klub z Katalonii był wyjątkowo aktywny na rynku transferowym. Do zespołu dołączyło aż dziewięciu nowych zawodników, w tym Roberto Fernandez, który po udanym wypożyczeniu z Bragi został wykupiony na stałe. Najgłośniejszym odejściem była natomiast sprzedaż bramkarza Joana Garcii do Barcelony.
Tymczasem Rojiblancos zakończyli poprzednią kampanię ligową na trzeciej lokacie – 8 punktów za Realem Madryt i 12 za Barceloną. Ambicją Diego Simeone i jego drużyny jest w tym roku walka o mistrzostwo Hiszpanii, które ostatni raz do nich trafiało w sezonie 2020/21. Spotkanie w Katalonii zapowiada się niezwykle ciekawie. Espanyol będzie chciał wykorzystać atut własnego stadionu, a Atletico wciąż szuka optymalnej formy po letnich roszadach kadrowych. W mojej ocenie żadna z drużyn nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Mój typ: remis.
Espanyol – Atletico: ostatnie wyniki
Zespół Manolo Gonzaleza rozegrał sześć sparingów przed startem sezonu, z których cztery zakończył zwycięstwem i ani razu nie zaznał porażki. Szczególnie budujący dla kibiców był remis z Newcastle United (2:2), który pokazał, że Espanyol potrafi rywalizować z wymagającymi rywalami. Warto również odnotować zwycięstwa nad Southampton (2:1), VfL Wolfsburgiem (1:0) oraz Unionem Berlin (1:0).
*Reklama
Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Atletico Madryt ma za sobą udział w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Mimo dwóch zwycięstw nie udało się awansować z grupy, z której wyszły PSG i Botafogo. Po turnieju w Stanach Zjednoczonych drużyna Diego Simeone rozegrała jeszcze dwa mecze towarzyskie. Najpierw przegrała z FC Porto (0:1), a następnie pokonała Newcastle United (2:0) dzięki trafieniom Juliana Alvareza i Antoine’a Griezmanna
Espanyol – Atletico: historia
W pięciu bezpośrednich spotkaniach między tymi drużynami aż w czterech padł podział punktów. W ubiegłym sezonie w stolicy Hiszpanii kibice obejrzeli bezbramkowy remis, natomiast w Katalonii padły dwie bramki. Atletico objęło prowadzenie po golu Cesara Azpilicuety, a w drugiej połowie do wyrównania doprowadził Javi Puado. Ostatnie zwycięstwo Rojiblancos w starciu z Espanyolem miało miejsce w kwietniu 2022 roku, a bohaterem został Yannick Carrasco, który strzelił wtedy dwa gole.
Espanyol – Atletico: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów to Atletico Madryt jest faworytem meczu w stolicy Katalonii przeciwko Espanyolowi. Kurs na triumf gospodarzy wynosi około 6.10. Zwycięstwo Rojiblancos wyceniono na około 1.59, natomiast remis na poziomie mnie więcej 3.90.
Espanyol – Atletico: przewidywane składy
|1Angel Fortuno
|4Pablo Ramón
|5Fernando Calero
|11Pere Milla
|12Jose Salinas
|14Ramon Terrats
|17Jofre Carreras
|19Kike
|1Juan Musso
|7Antoine Griezmann
|9Alexander Sørloth
|12Giacomo Raspadori
|15Clement Lenglet
|16Nahuel Molina Lucero
|18Marc Pubill
|21Javi Galan
|8Pablo Barrios
|5Johnny
Espanyol – Atletico: sonda
Kto wygra mecz?
- Espanyol
- Remis
- Atletico Madryt
0 Votes
Espanyol – Atletico: transmisja meczu
Spotkanie Espanyol – Atletico Madryt w 1. kolejce La Liga odbędzie się w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 21:30. Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz w usłudze CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.