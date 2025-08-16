Espanyol – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

20:53, 16. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

RCD Espanyol zmierzy się z Atletico Madryt w pierwszej kolejce La Liga. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 17 sierpnia, o godz. 21:30. Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią oraz propozycjami typów na ten mecz.

Antoine Griezmann
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Espanyol – Atletico: typy bukmacherskie

Atletico Madryt rozpoczyna swoją drogę w sezonie 2025/26 La Liga od niedzielnego starcia w Katalonii, gdzie na RCDE Stadium zmierzy się z Espanyolem. Dla Los Colchoneros będzie to pierwszy krok w walce o odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii, podczas gdy gospodarze chcą udowodnić, że stać ich na coś więcej niż walka o utrzymanie.

Biało-Niebiescy zakończyli poprzedni sezon na 14. miejscu z dorobkiem 42 punktów, a więc zaledwie dwa oczka nad strefą spadkową. Latem klub z Katalonii był wyjątkowo aktywny na rynku transferowym. Do zespołu dołączyło aż dziewięciu nowych zawodników, w tym Roberto Fernandez, który po udanym wypożyczeniu z Bragi został wykupiony na stałe. Najgłośniejszym odejściem była natomiast sprzedaż bramkarza Joana Garcii do Barcelony.

Tymczasem Rojiblancos zakończyli poprzednią kampanię ligową na trzeciej lokacie – 8 punktów za Realem Madryt i 12 za Barceloną. Ambicją Diego Simeone i jego drużyny jest w tym roku walka o mistrzostwo Hiszpanii, które ostatni raz do nich trafiało w sezonie 2020/21. Spotkanie w Katalonii zapowiada się niezwykle ciekawie. Espanyol będzie chciał wykorzystać atut własnego stadionu, a Atletico wciąż szuka optymalnej formy po letnich roszadach kadrowych. W mojej ocenie żadna z drużyn nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Mój typ: remis.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
3.80
Remis
Zagraj w STS!
*Kursy z 16.08.2025 20⁚50 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Espanyol – Atletico: ostatnie wyniki

Zespół Manolo Gonzaleza rozegrał sześć sparingów przed startem sezonu, z których cztery zakończył zwycięstwem i ani razu nie zaznał porażki. Szczególnie budujący dla kibiców był remis z Newcastle United (2:2), który pokazał, że Espanyol potrafi rywalizować z wymagającymi rywalami. Warto również odnotować zwycięstwa nad Southampton (2:1), VfL Wolfsburgiem (1:0) oraz Unionem Berlin (1:0).

*Reklama

Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

Sprawdź

18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atletico Madryt ma za sobą udział w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Mimo dwóch zwycięstw nie udało się awansować z grupy, z której wyszły PSG i Botafogo. Po turnieju w Stanach Zjednoczonych drużyna Diego Simeone rozegrała jeszcze dwa mecze towarzyskie. Najpierw przegrała z FC Porto (0:1), a następnie pokonała Newcastle United (2:0) dzięki trafieniom Juliana Alvareza i Antoine’a Griezmanna

Espanyol – Atletico: historia

W pięciu bezpośrednich spotkaniach między tymi drużynami aż w czterech padł podział punktów. W ubiegłym sezonie w stolicy Hiszpanii kibice obejrzeli bezbramkowy remis, natomiast w Katalonii padły dwie bramki. Atletico objęło prowadzenie po golu Cesara Azpilicuety, a w drugiej połowie do wyrównania doprowadził Javi Puado. Ostatnie zwycięstwo Rojiblancos w starciu z Espanyolem miało miejsce w kwietniu 2022 roku, a bohaterem został Yannick Carrasco, który strzelił wtedy dwa gole.

Espanyol – Atletico: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów to Atletico Madryt jest faworytem meczu w stolicy Katalonii przeciwko Espanyolowi. Kurs na triumf gospodarzy wynosi około 6.10. Zwycięstwo Rojiblancos wyceniono na około 1.59, natomiast remis na poziomie mnie więcej 3.90.

Espanyol
Remis
Atletico Madryt
6.10
3.80
1.58
6.10
3.90
1.59
6.20
3.90
1.58
6.20
3.90
1.59
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2025 07:10.

Espanyol – Atletico: przewidywane składy

Espanyol – Atletico: sonda

Kto wygra mecz?

  • Espanyol
  • Remis
  • Atletico Madryt
  • Espanyol
  • Remis
  • Atletico Madryt

0 Votes

Espanyol – Atletico: transmisja meczu

Spotkanie Espanyol – Atletico Madryt w 1. kolejce La Liga odbędzie się w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 21:30. Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz w usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.