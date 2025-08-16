Espanyol – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

RCD Espanyol zmierzy się z Atletico Madryt w pierwszej kolejce La Liga. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 17 sierpnia, o godz. 21:30. Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią oraz propozycjami typów na ten mecz.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Espanyol – Atletico: typy bukmacherskie

Atletico Madryt rozpoczyna swoją drogę w sezonie 2025/26 La Liga od niedzielnego starcia w Katalonii, gdzie na RCDE Stadium zmierzy się z Espanyolem. Dla Los Colchoneros będzie to pierwszy krok w walce o odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii, podczas gdy gospodarze chcą udowodnić, że stać ich na coś więcej niż walka o utrzymanie.

Biało-Niebiescy zakończyli poprzedni sezon na 14. miejscu z dorobkiem 42 punktów, a więc zaledwie dwa oczka nad strefą spadkową. Latem klub z Katalonii był wyjątkowo aktywny na rynku transferowym. Do zespołu dołączyło aż dziewięciu nowych zawodników, w tym Roberto Fernandez, który po udanym wypożyczeniu z Bragi został wykupiony na stałe. Najgłośniejszym odejściem była natomiast sprzedaż bramkarza Joana Garcii do Barcelony.

Tymczasem Rojiblancos zakończyli poprzednią kampanię ligową na trzeciej lokacie – 8 punktów za Realem Madryt i 12 za Barceloną. Ambicją Diego Simeone i jego drużyny jest w tym roku walka o mistrzostwo Hiszpanii, które ostatni raz do nich trafiało w sezonie 2020/21. Spotkanie w Katalonii zapowiada się niezwykle ciekawie. Espanyol będzie chciał wykorzystać atut własnego stadionu, a Atletico wciąż szuka optymalnej formy po letnich roszadach kadrowych. W mojej ocenie żadna z drużyn nie zdoła przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Mój typ: remis.

Espanyol – Atletico: ostatnie wyniki

Zespół Manolo Gonzaleza rozegrał sześć sparingów przed startem sezonu, z których cztery zakończył zwycięstwem i ani razu nie zaznał porażki. Szczególnie budujący dla kibiców był remis z Newcastle United (2:2), który pokazał, że Espanyol potrafi rywalizować z wymagającymi rywalami. Warto również odnotować zwycięstwa nad Southampton (2:1), VfL Wolfsburgiem (1:0) oraz Unionem Berlin (1:0).

Atletico Madryt ma za sobą udział w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Mimo dwóch zwycięstw nie udało się awansować z grupy, z której wyszły PSG i Botafogo. Po turnieju w Stanach Zjednoczonych drużyna Diego Simeone rozegrała jeszcze dwa mecze towarzyskie. Najpierw przegrała z FC Porto (0:1), a następnie pokonała Newcastle United (2:0) dzięki trafieniom Juliana Alvareza i Antoine’a Griezmanna

Espanyol – Atletico: historia

W pięciu bezpośrednich spotkaniach między tymi drużynami aż w czterech padł podział punktów. W ubiegłym sezonie w stolicy Hiszpanii kibice obejrzeli bezbramkowy remis, natomiast w Katalonii padły dwie bramki. Atletico objęło prowadzenie po golu Cesara Azpilicuety, a w drugiej połowie do wyrównania doprowadził Javi Puado. Ostatnie zwycięstwo Rojiblancos w starciu z Espanyolem miało miejsce w kwietniu 2022 roku, a bohaterem został Yannick Carrasco, który strzelił wtedy dwa gole.

Espanyol – Atletico: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów to Atletico Madryt jest faworytem meczu w stolicy Katalonii przeciwko Espanyolowi. Kurs na triumf gospodarzy wynosi około 6.10. Zwycięstwo Rojiblancos wyceniono na około 1.59, natomiast remis na poziomie mnie więcej 3.90.

Espanyol – Atletico: przewidywane składy

Espanyol Manolo González Atletico Madryt Diego Simeone Espanyol Manolo González 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Dmitrovic 23 Hilali 15 Rubio 6 Cabrera 22 Romero 2 Sanchez 8 Expósito 10 Lozano 20 Roca 9 Jaén 7 Puado 19 Alvarez 11 Almada 10 Baena 20 Simeone 4 Gallagher 6 Koke 3 Ruggeri 17 Hancko 24 Normand 14 Llorente 13 Oblak 13 Dmitrovic 23 Hilali 15 Rubio 6 Cabrera 22 Romero 2 Sanchez 8 Expósito 10 Lozano 20 Roca 9 Jaén 7 Puado 19 Alvarez 11 Almada 10 Baena 20 Simeone 4 Gallagher 6 Koke 3 Ruggeri 17 Hancko 24 Normand 14 Llorente 13 Oblak 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi 1 Angel Fortuno 4 Pablo Ramón 5 Fernando Calero 11 Pere Milla 12 Jose Salinas 14 Ramon Terrats 17 Jofre Carreras 19 Kike 1 Juan Musso 7 Antoine Griezmann 9 Alexander Sørloth 12 Giacomo Raspadori 15 Clement Lenglet 16 Nahuel Molina Lucero 18 Marc Pubill 21 Javi Galan 8 Pablo Barrios 5 Johnny

Espanyol – Atletico: transmisja meczu

Spotkanie Espanyol – Atletico Madryt w 1. kolejce La Liga odbędzie się w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 21:30. Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz w usłudze CANAL+ online.

