PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen (SSC Napoli)

Mecz Empoli – Napoli w ramach 24. kolejki Serie A odbędzie się w sobotę 25 lutego. Początek spotkania o godzinie 18:00. Najlepsze typy, atrakcyjne kursy bukmacherskie, przewidywane składy i wiele więcej znajdziesz w naszej zapowiedzi.

Stadio Carlo Castellani Serie A Empoli SSC Napoli 6.60 4.80 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2023 19:03 .

Empoli – Napoli: typy i przewidywania

Napoli idzie jak burza po scudetto. Tylko kataklizm mógłby sprawić, że Luciano Spalletti nie sięgnie po tytuł ze swoją drużyną. Aż 15 punktów przewagi nad drugim w tabeli Interem Mediolan na 15 kolejek przed końcem sezonu. Empoli ani nie walczy o puchary, ani nie bije się o utrzymanie, mając dość bezpieczną przewagę nad strefą spadkową.

Nadrzędnym celem dla Napoli jest zdobycie mistrzostwa Włoch. Lider Serie A jest na autostradzie do jego realizacji, ale dopóki nie dopełni formalności, trudno się spodziewać, aby Spalletti chciał zdejmować nogę z gazu i rotować składem. Tym bardziej, że w kalendarzu za chwilę zaczną się schody i o punkty będzie znacznie trudniej.

Napoli w pierwszej połowie marca zagra z Lazio, Atalantą, a także rewanż z Eintrachtem w Lidze Mistrzów. To wszystko w domu. Potem czeka wyjazd na mecz z Torino i domowe spotkanie z Milanem. Chwilę później najprawdopodobniej ćwierćfinał LM, przy założeniu, że lider Serie A nie zawali spotkania 15 marca.

Kurs na wygraną Napoli wynosi poniżej 1.50. To raczej pewniak. Patrząc na formę i determinację tej drużyny, komplet punktów powinien wrócić do Neapolu. Kuszący jest także typ na gola Victora Osimhena (w poprzedniej zapowiedzi dotyczącej meczu Napoli tak typowałem i siadło). Nigeryjczyk ma świetną serię, strzela niemal w każdym meczu w tym roku i defensywa Empoli nie powinna stanowić dla niego większego problemu. Kurs na takie zdarzenie w STS wynosi 1.85. Tym razem jednak wybieram mniej ryzykowną opcję. Nasz typ na mecz Empoli – Napoli to zwycięstwo gości.

STS 1.47 Wygrana Napoli Zagraj!

Empoli – Napoli: sytuacja kadrowa

Paolo Zanetti w najbliższym meczu będzie musiał sobie radzić bez Mattii Destro i Lorenzo Tonelliego. Jean-Daniel Akpa Akpro i Filippo Bandinelli także nie zagrają z powodu absencji za kartki.

W drużynie przyjezdnych kontuzjowany jest Giacomo Raspadori. To jedyne osłabienie drużyny Spallettiego w momencie tworzenia tej zapowiedzi.

Empoli – Napoli: typy użytkowników Kto wygra mecz? Empoli 0% Będzie remis 0% Napoli 100% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Empoli

Będzie remis

Napoli

Empoli – Napoli: ostatnie wyniki

Fantastyczna seria w Serie A w wykonaniu Napoli. Siedem kolejnych wygranych, pewne miejsce lidera. W pięciu ostatnich spotkaniach ligowych tylko jeden stracony gol i aż 12 strzelonych. W tych meczach za każdym razem przynajmniej dwa zdobyte gole.

Empoli nie wygrało czterech kolejnych meczów ligi włoskiej. Ostatni raz triumfowało 23 stycznia, sensacyjnie pokonując Inter Mediolan na wyjeździe. Ma jednak na swoim koncie 28 punktów, 11 przewagi nad strefą spadkową i zaledwie cztery straty do Juventusu, który plasuje się na 7. miejscu w tabeli.

Empoli – Napoli: historia

W ostatnich pięciu bezpośrednich meczach lepiej prezentowało się… Empoli. Gospodarze sobotniego meczu trzykrotnie ogrywali Napoli. Pozostałe dwa spotkania wygrał obecny lider Serie A. W trwającym sezonie w Neapolu górą byli gospodarze, a jedną z bramek zdobył wówczas Piotr Zieliński.

Napoli ostatni raz na wyjeździe wygrało z tym rywalem w 2017 roku. Po blisko sześciu latach ma szansę przełamać złą serię. W poprzednim sezonie drużyna z Neapolu poniosła dwie porażki w meczach bezpośrednich.

Empoli – Napoli: kursy bukmacherskie

Forma Napoli, przewaga w tabeli i oczywiście forma Empoli składają się na to, że dużym faworytem sobotniego starcia są goście. Kursy bukmacherskie na ich wygraną nie są atrakcyjne. Gdyby jednak ktoś chciał postawić na gospodarzy lub remis, może skorzystać z oferty specjalnej i wybrać zakład bez ryzyka w STS 100 zł. Otrzymać go można, wykorzystując kod promocyjny STS GOAL.

Empoli – Napoli: przewidywane składy

Empoli – Napoli: transmisja

Transmisja meczu Empoli – Napoli będzie dostępna w telewizji i internecie. W Polsce prawa do pokazywania meczów Serie A ma Eleven Sports. Spotkanie lidera ligi włoskiej będzie transmitowane na żywo na antenie Eleven Sports 2. Oprócz tego będzie można oglądać mecz Empoli – Napoli na żywo w internecie. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronach internetowych legalnych polskich bukmacherów: STS, Betclic i Fortuna.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.