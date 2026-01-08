Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (09.01.2026)

Eintracht – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie
Eintracht Frankfurt podejmie Borussię Dortmund w meczu 16. kolejki 1. Bundesligi. Niemieckie drużyny wracają do rywalizacji po krótkiej zimowej przerwie, a starcie drugiej i siódmej ekipy w tabeli zapowiada się niezwykle interesująco. Strata zespołu prowadzonego przez Niko Kovaca do liderującego Bayernu Monachium wynosi już dziewięć punktów.
Dortmundczycy w obecnym sezonie ponieśli dotychczas tylko jedną porażkę w meczach wyjazdowych. Z kolei Eintracht na własnym stadionie w rozgrywkach ligowych pozostaje niepokonany od początku października. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Faresa Chaibiego, który awansował z Algierią do ćwierćfinału Pucharu Narodów Afryki. W moim przekonaniu spotkanie zapowiada się bardzo wyrównanie. Moim zdaniem we Frankfurcie dojdzie do podziału punktów. Mój typ: remis.
Eintracht – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki
Piłkarze Eintrachtu przed zimową przerwą zremisowali na wyjeździe z Hamburger SV (1:1). Wcześniej drużyna z Frankfurtu wygrała u siebie z FC Augsburg (1:0) po trafieniu Ritsu Doana. W grudniu Eintracht poniósł porażkę z Barceloną (1:2) w Lidze Mistrzów, a także dotkliwą przegraną z RB Lipsk (0:6) w Bundeslidze. Pod koniec listopada podzielił się punktami z VfL Wolfsburg, remisując (1:1).
Borussia Dortmund kończyła 2025 rok zwycięstwem nad Borussią Monchengladbach (2:0). Na listę strzelców wpisali się Julian Brandt oraz Maximilian Beier. Wcześniej zespół prowadzony przez Niko Kovaca zremisował z SC Freiburg (1:1) i Bodo/Glimt (2:2) w Lidze Mistrzów, pokonał TSG Hoffenheim (2:0), a także odpadł z Pucharu Niemiec po porażce z Bayerem Leverkusen (0:1).
Eintracht – Borussia Dortmund: historia
W październiku obie drużyny mierzyły się we Frankfurcie w ramach 1/16 finału Pucharu Niemiec. Po serii rzutów karnych awans wywalczyła Borussia Dortmund. Z kolei w styczniu ubiegłego roku Eintracht pokonał u siebie BVB (2:0), a bramki zdobyli Hugo Ekitike oraz Oscar Hojlund. Wcześniej jednak to Borussia Dortmund wygrała dwa bezpośrednie spotkania z frankfurtczykami.
Eintracht – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytem meczu we Frankfurcie jest Borussia Dortmund. Kursy na zwycięstwo gości wynosi około 2.10, zaś wygrana Eintrachtu została wyceniona na poziomie mniej więcej 3.45. Remis w tym spotkaniu oscyluje w okolicach 3.60.
Eintracht – Borussia Dortmund: przewidywane składy
Eintracht Frankfurt: Zetterer – Collins, Koch, Amenda – Kristensen, Larsson, Dahoud, Brown – Doan, Gotze – Knauff
Borussia Dortmund: Meyer – Sule, Can, Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Brandt – Guirassy
Eintracht – Borussia Dortmund: sonda
Kto wygra mecz?
- Eintracht Frankfurt 33%
- Będzie remis 33%
- Borussia Dortmund 33%
3+ Votes
Eintracht – Borussia Dortmund: transmisja meczu
Mecz Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund w ramach 16. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w piątek (9 stycznia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.