Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (09.01.2026)

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund to mecz w ramach 16. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie rozpocznie się w piątek (9 stycznia) o godz. 20:30. Sprawdź typy i kursy na spotkanie dwóch czołowych niemieckich ekip.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Eintracht – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

Eintracht Frankfurt podejmie Borussię Dortmund w meczu 16. kolejki 1. Bundesligi. Niemieckie drużyny wracają do rywalizacji po krótkiej zimowej przerwie, a starcie drugiej i siódmej ekipy w tabeli zapowiada się niezwykle interesująco. Strata zespołu prowadzonego przez Niko Kovaca do liderującego Bayernu Monachium wynosi już dziewięć punktów.

Dortmundczycy w obecnym sezonie ponieśli dotychczas tylko jedną porażkę w meczach wyjazdowych. Z kolei Eintracht na własnym stadionie w rozgrywkach ligowych pozostaje niepokonany od początku października. Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Faresa Chaibiego, który awansował z Algierią do ćwierćfinału Pucharu Narodów Afryki. W moim przekonaniu spotkanie zapowiada się bardzo wyrównanie. Moim zdaniem we Frankfurcie dojdzie do podziału punktów. Mój typ: remis.

Eintracht – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Piłkarze Eintrachtu przed zimową przerwą zremisowali na wyjeździe z Hamburger SV (1:1). Wcześniej drużyna z Frankfurtu wygrała u siebie z FC Augsburg (1:0) po trafieniu Ritsu Doana. W grudniu Eintracht poniósł porażkę z Barceloną (1:2) w Lidze Mistrzów, a także dotkliwą przegraną z RB Lipsk (0:6) w Bundeslidze. Pod koniec listopada podzielił się punktami z VfL Wolfsburg, remisując (1:1).

Borussia Dortmund kończyła 2025 rok zwycięstwem nad Borussią Monchengladbach (2:0). Na listę strzelców wpisali się Julian Brandt oraz Maximilian Beier. Wcześniej zespół prowadzony przez Niko Kovaca zremisował z SC Freiburg (1:1) i Bodo/Glimt (2:2) w Lidze Mistrzów, pokonał TSG Hoffenheim (2:0), a także odpadł z Pucharu Niemiec po porażce z Bayerem Leverkusen (0:1).

Eintracht – Borussia Dortmund: historia

W październiku obie drużyny mierzyły się we Frankfurcie w ramach 1/16 finału Pucharu Niemiec. Po serii rzutów karnych awans wywalczyła Borussia Dortmund. Z kolei w styczniu ubiegłego roku Eintracht pokonał u siebie BVB (2:0), a bramki zdobyli Hugo Ekitike oraz Oscar Hojlund. Wcześniej jednak to Borussia Dortmund wygrała dwa bezpośrednie spotkania z frankfurtczykami.

Eintracht – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytem meczu we Frankfurcie jest Borussia Dortmund. Kursy na zwycięstwo gości wynosi około 2.10, zaś wygrana Eintrachtu została wyceniona na poziomie mniej więcej 3.45. Remis w tym spotkaniu oscyluje w okolicach 3.60.

Eintracht – Borussia Dortmund: przewidywane składy

Eintracht Frankfurt: Zetterer – Collins, Koch, Amenda – Kristensen, Larsson, Dahoud, Brown – Doan, Gotze – Knauff

Borussia Dortmund: Meyer – Sule, Can, Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Brandt – Guirassy

Eintracht – Borussia Dortmund: sonda

Eintracht – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Mecz Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund w ramach 16. kolejki 1. Bundesligi odbędzie się w piątek (9 stycznia) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

