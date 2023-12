IMAGO / Guillermo Martinez Na zdjęciu: Brahim Diaz i Luka Modrić

Deportivo Alaves Real Madryt

Deportivo Alaves – Real Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Nawet remis będzie tutaj niemałą niespodzianką mimo licznych problemów kadrowych w drużynie Carlo Ancelottiego. Los Blancos nie przegrali żadnego meczu od września. W ostatnich meczach Realu pada sporo bramek. W starciu z Villarreal i Unionem było ich pięć, a z Napoli sześć. Łącznie w ostatnich pięciu spotkaniach z udziałem Królewskich fani obejrzeli 20 goli. Mój typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Deportivo Alaves – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Deportivo Alaves Zawodnik Powrót Giuliano Simeone Skręcona kostka Nieznany Aleksandar Sedlar Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Real Madryt Zawodnik Powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Arda Güler Uraz mięśnia Początek stycznia 2024 Eduardo Camavinga Uraz więzadła Początek stycznia 2024 Vinícius Júnior Uraz uda Początek stycznia 2024 Daniel Carvajal Kontuzja łydki Połowa stycznia 2024 David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ferland Mendy Uraz głowy Początek stycznia 2024

Deportivo Alaves – Real Madryt, ostatnie wyniki

Alaves ma na swoim koncie dwie ligowe przegrane z rzędu. Deportivo nie poradziło sobie w starciach z Gironą oraz Las Palams. Wcześniej natomiast pokonało Terrassa w Pucharze Króla. Na zwycięstwo w La Liga czeka od 24 listopada i wygranej z Granadą. Obecnie zajmuje trzynastą lokatę w tabeli. Real Madryt jest natomiast wiceliderem rozgrywek ze stratą dwóch oczek do Girony. Królewscy są niepokonani od 24 września i meczu z Atletico Madryt. Ostatnie pięć pojedynków to cztery wygrane (Villarreal, Union Berlin, Granada, Napoli) i jeden remis (Real Betis).

Deportivo Alaves – Real Madryt, historia

Ostatni pojedynek obu drużyn zakończył się pewnym zwycięstwem Realu Madryt 3:0. Co więcej, Królewscy notują serię trzech wygranych z rzędu w bezpośrednich pojedynkach i wygrali aż sześć z ostatnich siedmiu pojedynków.

Deportivo Alaves – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Deportivo Alaves – Real Madryt, kto wygra

Deportivo Alaves – Real Madryt, przewidywane składy

Deportivo Alaves Luis García Plaza 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Deportivo Alaves Luis García Plaza 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 3 Ruben Duarte 6 Ander Guevara 7 Alex Sola 9 Jon Karrikaburu 14 Nahuel Tenaglia 15 Kike 17 Xeber Alkain 23 Carlos Benavidez 30 Tomás Mendes 31 Jesús Owono 42 Unai Ropero 44 Victor Parada 14 Joselu 18 Aurelien Tchouameni 19 Daniel Ceballos 25 Kepa Arrizabalaga 32 Nico Paz 36 Vinicius Tobias 39 Mario de Luis

Deportivo Alaves – Real Madryt, transmisja mecz

Czwartkowy mecz Deportivo Alaves z Realem Madryt będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1. To starcie obejrzysz również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

