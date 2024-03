IMAGO / Markus Fischer Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Darmstadt – Bayern, typy i przewidywania

W tym przypadku nie ma najmniejszych problemów ze wskazaniem faworyta. Darmstadt pozostaje bez wygranej w tym roku kalendarzowym i jest na ostatnim miejscu w tabeli, a ostatni meczu obu zespołów zakończył się ich porażką aż 0:8. Bayern po słabszym okresie znów znalazł dobrą formę, dlatego oprócz wygranej możemy spodziewać się, że wbije rywalowi kilka bramek. Mój typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Darmstadt – Bayern, sytuacja kadrowa

Darmstadt Zawodnik Powrót Braydon Manu Uraz kostki Kilka dni Fraser Hornby Uraz kostki Do końca sezonu Clemens Riedel Złamana kostka Koniec maja 2024 Marvin Mehlem Złamana noga Koniec lipca 2024 Fabian Schnellhardt Uraz mięśnia Koniec marca 2024 Fabian Nürnberger Uraz kostki Koniec marca 2024 Matthias Bader Uraz mięśnia Koniec marca 2024 Matej Maglica Stłuczenie Niepewny

Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Do końca sezonu Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Noel Aseko-Nkili Uraz kostki Koniec marca 2024 Kingsley Coman Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Koniec marca 2024 Noussair Mazraoui Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2024 Min-Jae Kim Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach Noussair Mazraoui Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach

Darmstadt – Bayern, ostatnie wyniki

Darmstadt to ostatni zespół Bundesligi, który nie wygrał jeszcze żadnego meczu ligowego w tym roku kalendarzowym. Jego bilans to trzy remisy i sześć porażek. Bayern jest wiceliderem tabeli, ale do pierwszego Bayeru tracił przed tą kolejką dziesięć oczek. Bawarczycy 18 lutego niespodziewanie przegrali z Bochum, ale od tego czasu zaliczyli trzy wygrane i jeden remis. Pewnie awansowali też do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Darmstadt – Bayern, historia

Bayern Monachium wygrał od 2015 roku wszystkie sześć meczów rozgrywanych przeciwko Darmstadt. Ponadto Bawarczycy tylko raz nie zachowali czystego konta, a ostatnie starcie obu drużyn zakończyło się wygraną mistrza Niemiec aż 8:0.

Darmstadt – Bayern, kursy bukmacherskie

Darmstadt – Bayern, kto wygra

Darmstadt – Bayern, przewidywane składy

Darmstadt Torsten Lieberknecht 5-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Darmstadt Torsten Lieberknecht 5-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Thomas Tuchel Rezerwowi ▼ 3 Thomas Isherwood 16 Andreas Müller 18 Mathias Honsak 22 Aaron Seydel 23 Klaus Gjasula 24 Luca Pfeiffer 29 Oscar Vilhelmsson 30 Alexander Brunst 32 Fabian Holland 2 Dayot Upamecano 3 Min-Jae Kim 7 Serge Gnabry 13 Eric Choupo-Moting 17 Bryan Zaragoza 19 Alphonso Davies 23 Sacha Boey 26 Sven Ulreich 39 Mathys Tel

Darmstadt – Bayern, transmisja meczu

Pojedynek Darmstadt z Bayernem nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Mecz można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay dostępnej na Smart TV czy urządzenia mobilne. Uprzednio należy wykupić miesięczną subskrypcję. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 15:30.

