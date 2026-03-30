Czarnogóra U21 – Polska U21: typy, kursy, zapowiedź (31.03.2026)

Czarnogóra U21 – Polska U21: typy bukmacherskie

We wtorkowe popołudnie reprezentacja Polski U21 spróbuje wykonać kolejny krok ku awansowi na Euro 2027 do lat 21. Biało-Czerwoni są niepokonani, a na swoim koncie mają już siedem zwycięstw. O ósmy triumf z rzędu zagrają na wyjeździe z trzecią w tabeli Czarnogórą. To rywal mocniejszy od naszego ostatniego przeciwnika, a dodatkowo będzie to pojedynek wyjazdowy. Przy coraz większej liczbie absencji w drużynie nie należy nastawiać się na kolejny festiwal goli młodzieżówki, choć takowy nie jest przecież wykluczony. Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Czarnogóra U21 – Polska U21: ostatnie wyniki

Czarnogóra nie zaliczyła udanego wejścia w nowy rok, ponieważ zaczęła od wyjazdowego remisu ze Szwecją 2:2. Był to jej pierwszy podział punktów w trwających kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Czarnogóra najprawdopodobniej nie znajdzie się w gronie uczestników, ponieważ bilans 3-1-3 pozwala jej na zajmowanie dopiero trzeciego miejsca w tabeli grupy E.

W kompletnie odmiennych nastrojach są podopieczni Jerzego Brzęczka. Zaliczyli oni kolejny przekonujący występ, tym razem przeciwko Armenii. Kibice w Radomiu zobaczyli jak młodzieżowa kadra Polski wygrywa 4:1 i umacnia się na czele swojej grupy eliminacyjnej. Bilans naszych reprezentantów to 7-0-0.

Czarnogóra U21 – Polska U21: historia

Reprezentacje te po raz ostatni zmierzyły się ze sobą w październiku ubiegłego roku. Na stadionie w Katowicach lepsza okazała się kadra Jerzego Brzęczka, która wygrała 2:0. Obie bramki udało jej się zdobyć jeszcze w pierwszej połowie. Pierwsza była dziełem obecnych na trwającym zgrupowaniu Antoniego Kozubala i Kacpra Urbańskiego. Drugą bramkę zdobył obecny zawodnik pierwszej reprezentacji Oskar Pietuszewski. Asystował mu aktualnie kontuzjowany Tomasz Pieńko.

Czarnogóra U21 – Polska U21: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Polskę, czego dowodzi kurs kurs 1.65 u bukmachera STS. Wygraną Czarnogóry wyceniono współczynnikiem 4.75. Z kolei kurs na podział punktów to 3.90.

Czarnogóra U21 – Polska U21: kto wygra?

Czarnogóra U21 – Polska U21: przewidywane składy

Czarnogóra: Krijestarac – Ljutica, Melentijevic, Franeta, Maras – Radojevic, Vukanic – Vukovic, Adzic, Mrvaljevic, Perisic

Polska: Abramowicz – Nowak, Drapiński, Potulski, Gurgul – Kocaba, Kozubal – Urbański, Drachal, Urbański – Reguła

Czarnogóra U21 – Polska U21: transmisja meczu

Mecz Czarnogóra U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek (31 marca) o godzinie 14:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w aplikacji TVP Sport i na stronie internetowej tvpsport.pl.

