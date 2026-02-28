US Cremonese – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2026)

US Cremonese - AC Milan: typy i kursy na mecz 27. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (1 marca) o godzinie 12:30.

Cremonese – Milan, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 27. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od starcia, w którym zobaczymy AC Milan. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się na wyjeździe z US Cremonese. Rossoneri wciąż liczą się w walce o czołowe lokaty i nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów z niżej notowanym rywalem. Gospodarze z kolei będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu i sprawić niespodziankę, która mogłaby znacząco poprawić ich sytuację w tabeli. Zapowiada się więc spotkanie, w którym presja wyniku będzie towarzyszyć obu drużynom od pierwszego gwizdka.

Ja uważam, że w niedzielnym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Cremonese – Milan, ostatnie wyniki

US Cremonese prezentuje fatalną formę. Podopieczni Davide Nicoli w pięciu ostatnich spotkaniach zaliczyli jeden remis (0:0 z Genoą) i ponieśli aż cztery porażki (0:1 z Sassuolo, 0:2 z Interem Mediolan, 1:2 z Atalantą Bergamo oraz 0:3 z AS Romą).

AC Milan natomiast przed tygodniem zaliczył bolesną wpadkę (0:1 z Parmą Calcio). We wcześniejszych czterech spotkaniach podopieczni Massimiliano Allegriego odnieśli dwa zwycięstwa (3:0 z Bologną oraz 2:1 z Pisą), a także zaliczyli dwa remisy (1:1 z AS Romą i 1:1 Como).

Cremonese – Milan, historia

Historia rywalizacji Cremonese z Milanem nie należy do najbardziej rozbudowanych we włoskim futbolu, jednak oba zespoły mają za sobą kilka ciekawych pojedynków. Najczęściej mierzyły się ze sobą w Serie A w latach 80. i 90., gdy drużyna z Cremony występowała regularnie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Zdecydowanie lepszy bilans bezpośrednich spotkań ma Milan, który w większości konfrontacji potrafił potwierdzić swoją klasę. Mimo to zdarzały się mecze, w których Cremonese stawiało trudne warunki i potrafiło napsuć krwi faworytowi.

Cremonese – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.50. W przypadku zwycięstwa US Cremonese natomiast sięga nawet 6.25.

Cremonese – Milan, kto wygra?

Cremonese – Milan, przewidywane składy

Cremonese – Milan, transmisja meczu

Spotkanie US Cremonese – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

