Cracovia – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2026)

Cracovia zmierzy się na własnym stadionie z Wisłą Płock w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę (14 marca) o godz. 20:15. Obie drużyny znajdują się w sporym kryzysie.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Wójcik

Cracovia – Wisła: typy bukmacherskie

Cracovia podejmie Wisłę Płock w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Ostatnie tygodnie w klubie z Krakowa nie są łatwe. Trener Luka Elsner złożył rezygnację, która jednak nie została przyjęta przez władze klubu. Wiosną Cracovia odniosła zaledwie jedno zwycięstwo, a w pięciu ostatnich meczach nie zaznała smaku wygranej, choć nadal utrzymuje solidną szóstą lokatę w tabeli.

Również Płocczanie nie przypominają drużyny z rundy jesiennej. Pięć kolejnych porażek z rzędu sprawiło, że posada trenera Mariusza Misiury zaczęła być poważnie zagrożona. Na ten moment beniaminek stara się zachować spokój, choć przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie pięć punktów. Obie drużyny wyraźnie szukają przełamania. Mimo to uważam, że starcie w Krakowie zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Cracovia – Wisła: ostatnie wyniki

Ostatni mecz wyjazdowy Cracovii do Warszawy zakończył się minimalną porażką z Legią (0:1). Wcześniej Krakowianie przegrali z Piastem Gliwice (2:3), a także zanotowali bezbramkowe remisy z Widzewem Łódź i Jagiellonią Białystok. W ligowym starciu podzielili się także punktami z Lechią Gdańsk (1:1).

W Płocku także jest poważny kryzys. Wisła przegrała pięć ostatnich meczów z rzędu. Piłkarze Misiury doznali porażek kolejno z Arką Gdynia (0:3), Zagłębiem Lubin (0:2), Legią Warszawa (1:2), Widzewem Łódź (0:2) i Piastem Gliwice (0:1). Beniaminek wyraźnie nie może znaleźć rytmu.

Cracovia – Wisła: historia

Grudniowe starcie między Cracovią a Wisłą zakończyło się bezbramkowym remisem. Natomiast w sezonie Pasy wygrały u siebie z Płocczanami (3:0). Na Mazowszu górą byli gospodarze, którzy wgrali (1:0) po golu Rafała Wolskiego.

Cracovia – Wisła: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytami sobotniego meczu w Krakowie są Pasy. Jeśli myślisz, że komplet punktów zdobędą Krakowianie, to kursy wynosi około 2.10. Wygrana piłkarzy Wisły Płock została wyceniona na poziomie 3.85.

Cracovia Remis Wisła Płock 2.10 3.10 3.70 2.10 3.25 3.85 2.10 3.25 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2026 17:04

Cracovia – Wisła: przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Sutalo, Wójcik, Henriksson, Piła – Al-Ammari – Hasić, Klich, Praszelik, Sans – Minchev

Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Mijusković – Rogelj, Kun, Pacheco, Nowak, Lecoeuche, Jurić – Sekulski

Cracovia – Wisła: sonda

Kto wygra mecz? Cracovia

Remis

Wisła Płock Cracovia

Remis

Wisła Płock 0 Votes

Cracovia – Wisła: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Wisła Płock w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (14 marca) o godzinie 20:15. Starcie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.