Cracovia – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (21.03.2026)

Cracovia zagra na własnym stadionie z GKS-em Katowice w 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę (21 marca) o godz. 14:45. Pasy chcą zrehabilitować się za porażkę z poprzedniego sezonu przed własną publicznością z GieKSą.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Cracovia – GKS: typy bukmacherskie

Cracovia podejmie GKS Katowice w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sytuacja Pasów zaczyna robić się niepokojąca. Krakowianie nie wygrali żadnego z ostatnich siedmiu spotkań i spadli na 11. miejsce w tabeli. Domowa porażka z płocką Wisłą była ich trzecią z rzędu. Zespół prowadzony przez Lukę Elsnera ma zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

Tymczasem drużyna Rafała Góraka jest jedną z rewelacji rundy wiosennej. GKS plasuje się na solidnym siódmym miejscu i całkiem nieźle w meczach wyjazdowych. Zwycięstwa w Lubinie i Radomiu potwierdzają, że potrafi punktować także poza własnym stadionem. Cracovia stanie więc przed trudnym zadaniem przełamania złej passy. Choć Pasy z pewnością będą zdeterminowane, by odbić się od dna, to uważam, że mecz zakończy się remisem. Mój typ: remis.

Cracovia – GKS: ostatnie wyniki

W zeszły weekend Cracovia znów rozczarowała swoich kibiców, przegrywając u siebie z Wisłą Płock (1:2). Wcześniej Krakowianie przegrali z Legią Warszawa (0:1) oraz Piastem Gliwice (2:3). Jeszcze w poprzednim miesiącu zespół Elsnera zanotował bezbramkowe remisy z Widzewem Łódź i Jagiellonią Białystok.

GKS w środku tygodnia musiał z kolei uznać wyższość Jagiellonii, przegrywając w Białymstoku (1:2). Honorowe trafienie w końcówce zanotował Erik Jirka, ale nie zmieniło to obrazu spotkania. Warto jednak podkreślić, że była to pewna rysa na bardzo solidnej formie zespołu Góraka. Wcześniej Katowiczanie pokonali Lechię (2:0) oraz Radomiaka Radom (1:0) w lidze, a w Pucharze Polski zameldowali się w półfinale po zwycięstwie nad Widzewem. W Ekstraklasie dorzucili jeszcze cenne trzy punkty w starciu z Górnikiem Zabrze (3:1).

Cracovia – GKS: historia

Zespół Cracovii w rundzie jesiennej ograła GieKSę (3:0). Pechowo piłkę do własnej siatki skierował Alan Czerwiński, a potem kolejne trafienia zanotowali Gustav Henriksson i Filip Stojilković. W poprzedniej kampanii Katowiczanie wygrali z Pasami przed własną publicznością (2:1). Przy ul. Kałuży natomiast śląska drużyna strzelił aż cztery gole i pokonała rywali (4:3).

Cracovia – GKS: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, faworytem sobotniego starcia są gracze Cracovii. Jeśli rozważasz wytypowanie wygraną Pasów, to kurs wynosi około 2.12. Z kolei zwycięstwo GieKSy zostało wycenione w granicach 3.50-3.75.

Cracovia Remis GKS Katowice 2.12 3.20 3.50 2.12 3.30 3.75 2.12 3.30 3.75

Cracovia – GKS: przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Sutalo, Wójcik, Henriksson, Perković – Klich, Al-Ammari, Praszelik – Sans, Minchev, Hasić

GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Jirka, Rasak, Kowalczyk, Wasielewski – Wdowiak, Nowak – Szkurin

Cracovia – GKS: sonda

Kto wygra mecz? Cracovia

Remis

GKS Katowice Cracovia

Remis

GKS Katowice 0 Votes

Cracovia – GKS: transmisja meczu

Mecz Cracovia – GKS Katowice w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w sobotę (21 marca) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.