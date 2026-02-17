Club Brugge – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2026)

Club Brugge – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy Belgowie postawią się faworyzowanemu rywalowi? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie w tę środę, 18 lutego o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Club Brugge – Atletico Madryt, typy i przewidywania

W środku tygodnia będziemy świadkami niezwykle interesującego meczu pomiędzy Clubem Brugge a Atletico Madryt w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. To pierwsze starcie dwumeczu play-off, do którego Belgowie przystępują z 19. miejsca, a Hiszpanie z 14. pozycji w tabeli fazy ligowej, przez co obie drużyny muszą walczyć o upragniony awans tą drogą.

Obydwie ekipy będą chciały udowodnić swoją siłę oraz zrobić pierwszy krok w stronę promocji do 1/8 finału. Jutrzejsze spotkanie zapowiada się bardzo emocjonująco, ponieważ zarówno gospodarze, jak i goście dysponują mocnymi atutami ofensywnymi. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie już w najbliższą środę, 18 lutego o godzinie 21:00.

W jutrzejszym pojedynku stawiam na zwycięstwo Atletico Madryt. Ekipa prowadzona przez Diego Simeone przynajmniej teoretycznie jest znacznie mocniejsza od swojego rywala. Czas pokaże, czy moje przewidywania się sprawdzą. Mój typ: wygrana Atletico Madryt.

Club Brugge – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

W meczu Club Brugge – Atletico Madryt ekipa gospodarzy najprawdopodobniej będzie musiała radzić sobie bez Daniego van den Heuvela, Lynnta Audoora, Ludovita Reisa oraz Jorne’a Spileersa. Z kolei zespół gości przyleci do Belgii niemal w kompletnym składzie, a jedynym nieobecnym będzie Pablo Barrios. Drużyna z Hiszpanii jest więc w dobrej sytuacji.

Club Brugge – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Club Brugge rywalizował wyłącznie w lidze krajowej i zanotował dwa przekonujące zwycięstwa – 2:1 nad Cercle Brugge oraz 3:0 nad Standardem Liege. Z kolei Atletico Madryt prezentowało w tym czasie nierówną formę – przegrało 0:3 z Rayo Vallecano w La Lidze, ale za to rozgromiło Barcelonę aż 4:0 w półfinale Pucharu Króla.

Club Brugge – Atletico Madryt, historia

W rywalizacji Clubu Brugge z Atletico Madryt poprzednie pięć spotkań było wyrównane, choć z lekkim wskazaniem na drużynę Los Rojiblancos. W tym czasie Hiszpanie wygrywali bowiem dwa razy, jedno zwycięstwo odnieśli Belgowie, a dwukrotnie mecze kończyły się remisem. Bilans pokazuje, że żadna ze stron nie potrafiła wypracować wyraźnej dominacji.

Club Brugge – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za faworytów środowego pojedynku uważają gości, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Clubu Brugge wynosi około 3.70, typ na zwycięstwo Atletico Madryt to mniej więcej 1.95, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci m.in. zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz bonusu od wpłat do 600 zł.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 20:59

Club Brugge – Atletico Madryt, przewidywane składy

Club Brugge: Mignolet – Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys – Stanković, Onyedika, Vanaken – Forbs, Vermant, Diakhon

Atletico: Oblak – Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri – Lookman, Koke, Llorente, Giuliano Simeone – Sorloth, Alvarez

Club Brugge – Atletico Madryt, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Club Brugge a Atletico Madryt w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszy pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Jan Breydel Stadionie już w najbliższą środę, 18 lutego o godzinie 21:00.

