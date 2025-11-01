Chrobry Głogów – Wisła Kraków: przewidywania
Wisła Kraków i Chrobry Głogów to drużyny ze ścisłej czołówki tabeli Betclic 1. Ligi. Przed niedzielnym starciem z udziałem obu zespołów różnica punktowa między nimi wynosi 10 oczek. Biała Gwiazda jest liderem rozgrywek, z kolei na czwartej pozycji plasuje się ekipa prowadzona przez Łukasza Becellę.
Gospodarze przystąpią do potyczki, mogąc pochwalić się fantastyczną passą czterech kolejnych zwycięstw. Chrobry ostatnio pokonał GKS Tychy (1:0). Ogólnie ostatnią porażkę głogowianie zanotowali 25 września, gdy ulegli ŁKS-owi w STS Pucharze Polski. Wisła natomiast jest zespołem, który od meczu z Miedzią Legnica w sierpniu pozostaje niepokonany. Drużyna Mariusza Jopa ma nadzieję na przedłużenie tej imponującej serii.
Krakowski zespół może pochwalić się zdecydowanie najlepszą ofensywą w całych rozgrywkach, mając na koncie 42 strzelone gole. Wisła ma także najlepszą defensywę w lidze. Tylko nieznacznie ustępuje jej pod tym względem Chrobry, jeśli wziąć pod uwagę liczbę straconych bramek. W związku z tym można rozważać scenariusz, w którym w niedzielnym meczu padnie niewiele goli. Mój typ: poniżej 1,5 bramki – TAK.
Chrobry Głogów – Wisła Kraków: ostatnie wyniki
Zespół prowadzony przez Łukasza Becellę może pochwalić się w roli gospodarza trzem kolejnymi zwycięstwami. Chrobry ostatnio u siebie pokonał Polonię Warszawa (2:0). Wcześniej poradził sobie natomiast z Górnikiem Łęczna (2:0) oraz Pogonią Sieldce (2:1). Ogólnie głogowianie podejdą do potyczki po czwartym z rzędy zwycięstwie, gdy pokonali GKS Tychy (1:0).
Tymczasem krakowianie podejdą do rywalizacji po cennym zwycięstwie nad Hutnikiem Kraków (1:0) w krajowym pucharze. Wisła może się jednocześnie pochwalić trzema kolejnymi wygranymi meczami. Ogólnie krakowski zespół jest z kolei bez przegranej od dziewięciu starć. W nich wygrał siedem razy i dwukrotnie zremisował.
Chrobry Głogów – Wisła Kraków: historia
Obie drużyny po raz ostatni grały ze sobą w kwietniu i wówczas na stadionie im. Henryka Reymana lepsza byłą Wisła (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między zespołami krakowianie byli górą trzykrotnie, raz był remis i raz wygrał Chrobry.
Chrobry Głogów – Wisła Kraków: kto wygra?
Chrobry Głogów – Wisła Kraków: przewidywane składy
Gospodarze przystąpią do spotkanie najpewniej w swoim najmocniejszym zestawieniu. U gości wciąż poza grą są natomiast: Alan Uryga, Kacper Skrobański, Rafał Mikulec, Bartosz Jaroch czy Piotr Starzyński i Bartosz Talar.
Chrobry: Arndt – Kozajda, Grić, Mazur, Tabiś, Lewkot, Mandrysz, Laskowski, Bartlewicz, Ozimek, Janczukowicz
Wisła Kraków: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Grujcić, Lelieveld, Kuziemka, Igbekeme, Carbo, Duda, Ertlthaler, Rodado.
Chrobry Głogów – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie
Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Wisły oszacowano na 1.70. Remis wyceniono na 4.25. Z kolei rozwiązanie na wygraną Chrobrego oszacowano na 4.60 i to najmniej realny scenariusz.
Chrobry Głogów – Wisła Kraków: transmisja
Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Chrobry Głogów – Wisła Kraków będzie emitowana na antenach TVP Polonia i TVP Sport. Mecz zacznie się o godzinie 14:30. Sprawozdawcami potyczki będą Sławomir Kwiatkowski i Tomasz Łapiński. Ponadto spotkanie będzie transmitowane na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.
