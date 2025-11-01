Chrobry Głogów - Wisła Kraków to hit 15. kolejki Betclic 1. Ligi, w którym zmierz się ze sobą dwie czołowe drużyny w rozgrywkach. Emocji nie zbraknie. Sprawdź typy i kursy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Chrobry Głogów – Wisła Kraków: przewidywania

Wisła Kraków i Chrobry Głogów to drużyny ze ścisłej czołówki tabeli Betclic 1. Ligi. Przed niedzielnym starciem z udziałem obu zespołów różnica punktowa między nimi wynosi 10 oczek. Biała Gwiazda jest liderem rozgrywek, z kolei na czwartej pozycji plasuje się ekipa prowadzona przez Łukasza Becellę.

Gospodarze przystąpią do potyczki, mogąc pochwalić się fantastyczną passą czterech kolejnych zwycięstw. Chrobry ostatnio pokonał GKS Tychy (1:0). Ogólnie ostatnią porażkę głogowianie zanotowali 25 września, gdy ulegli ŁKS-owi w STS Pucharze Polski. Wisła natomiast jest zespołem, który od meczu z Miedzią Legnica w sierpniu pozostaje niepokonany. Drużyna Mariusza Jopa ma nadzieję na przedłużenie tej imponującej serii.

Krakowski zespół może pochwalić się zdecydowanie najlepszą ofensywą w całych rozgrywkach, mając na koncie 42 strzelone gole. Wisła ma także najlepszą defensywę w lidze. Tylko nieznacznie ustępuje jej pod tym względem Chrobry, jeśli wziąć pod uwagę liczbę straconych bramek. W związku z tym można rozważać scenariusz, w którym w niedzielnym meczu padnie niewiele goli. Mój typ: poniżej 1,5 bramki – TAK.

Lukasz STS 3.90 Poniżej 1‚5 bramki – TAK Przejdź na stronę STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chrobry Głogów – Wisła Kraków: ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Łukasza Becellę może pochwalić się w roli gospodarza trzem kolejnymi zwycięstwami. Chrobry ostatnio u siebie pokonał Polonię Warszawa (2:0). Wcześniej poradził sobie natomiast z Górnikiem Łęczna (2:0) oraz Pogonią Sieldce (2:1). Ogólnie głogowianie podejdą do potyczki po czwartym z rzędy zwycięstwie, gdy pokonali GKS Tychy (1:0).

Tymczasem krakowianie podejdą do rywalizacji po cennym zwycięstwie nad Hutnikiem Kraków (1:0) w krajowym pucharze. Wisła może się jednocześnie pochwalić trzema kolejnymi wygranymi meczami. Ogólnie krakowski zespół jest z kolei bez przegranej od dziewięciu starć. W nich wygrał siedem razy i dwukrotnie zremisował.

Chrobry Głogów – Wisła Kraków: historia

Obie drużyny po raz ostatni grały ze sobą w kwietniu i wówczas na stadionie im. Henryka Reymana lepsza byłą Wisła (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między zespołami krakowianie byli górą trzykrotnie, raz był remis i raz wygrał Chrobry.

Chrobry Głogów – Wisła Kraków: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Chrobrego

wygraną Wisły

remisem wygraną Chrobrego

wygraną Wisły

remisem 0 Votes

Chrobry Głogów – Wisła Kraków: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do spotkanie najpewniej w swoim najmocniejszym zestawieniu. U gości wciąż poza grą są natomiast: Alan Uryga, Kacper Skrobański, Rafał Mikulec, Bartosz Jaroch czy Piotr Starzyński i Bartosz Talar.

Chrobry: Arndt – Kozajda, Grić, Mazur, Tabiś, Lewkot, Mandrysz, Laskowski, Bartlewicz, Ozimek, Janczukowicz

Wisła Kraków: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Grujcić, Lelieveld, Kuziemka, Igbekeme, Carbo, Duda, Ertlthaler, Rodado.

Chrobry Głogów – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Wisły oszacowano na 1.70. Remis wyceniono na 4.25. Z kolei rozwiązanie na wygraną Chrobrego oszacowano na 4.60 i to najmniej realny scenariusz.

Chrobry Głogów Wisła Kraków 4.60 4.25 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2025 23:49 .

Chrobry Głogów – Wisła Kraków: transmisja

Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Chrobry Głogów – Wisła Kraków będzie emitowana na antenach TVP Polonia i TVP Sport. Mecz zacznie się o godzinie 14:30. Sprawozdawcami potyczki będą Sławomir Kwiatkowski i Tomasz Łapiński. Ponadto spotkanie będzie transmitowane na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.