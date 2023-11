Chrobry Głogów – Podbeskidzie: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Chrobry Głogów Podbeskidzie Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2023 18:05 .

Chrobry Głogów – Podbeskidzie: przewidywania

Przed nami pierwszy mecz Fortuna 1. ligi po powrocie z przerwy reprezentacyjnej. Na stadionie w Głogowie miejscowy Chrobry podejmie gości z Podbeskidzia. Oznacza to, że będziemy świadkami tzw. spotkania “na szczycie”. Oczywiście mowa tu o ironicznym podejściu do sprawy, bowiem obie ekipy okupują dolne rejony tabeli. Chrobry po dramatycznym początku w ostatnim czasie nieco odbił się od dna i obecnie lokuje się na 14. miejscu z dorobkiem 15 punktów. Z kolei “Górale” przez cały sezon prezentują się równo, równo dramatycznie. To przełożyło się na przedostatnie miejsce w stawce i zmianę trenera przed przerwą na kadrę. Grzegorza Mokrego zastąpił Dariusz Marzec. Mój typ na to spotkanie: Podbeskidzie lub remis i powyżej 1,5 gola w meczu.

Betclic 1.79 Podbeskidzie lub remis i powyżej 1,5 gola w meczu Zagraj!

Chrobry Głogów – Podbeskidzie: ostatnie wyniki

Gospodarze piątkowego starcia wygrali dwa z pięciu ostatnich ligowych spotkań. Co ciekawe były to dwa mecze z rzędu tuż przed przerwą w rozgrywkach. Najpierw ekipie Piotra Plewni udało się zwyciężyć ze Zniczem Pruszków, a ostatnio z Resovią. Z drugiej zaś strony jest Podbeskidzie, które w całym sezonie wygrało tyle razy, co Chrobry w ostatnich dwóch kolejkach. Raptem 13 punktów “Górali” skutkowało posadę Grzegorza Mokrego, a jego miejsce zajął Dariusz Marzec. To były szkoleniowiec m.in. Arki Gdynia ma uratować sezon dla bielszczan.

Chrobry Głogów – Podbeskidzie: historia

Historia rywalizacji obu tych ekip jest dość długa. W ostatnich latach zespoły te regularnie mierzyły się ze sobą w ramach rozgrywek Fortuna 1. ligi. W poprzedniej kampanii dwukrotnie lepsi okazywali się piłkarze z Bielska-Białej, wygrywając u siebie nawet 6:0. Ogólnie bilans ostatnich lat jest na korzyść piątkowych gości. Ostatnie zwycięstwo głogowian to lipiec 2020 roku i wynik 0:1 na stadionie pod Klimczokiem.

Chrobry Głogów – Podbeskidzie: kursy bukmacherskie

Betclic przygotował dla nowych klientów cashback, czyli innymi słowy zakład bez ryzyka. Zasada działania tego bonusu powitalnego jest prosta – jeśli Twój pierwszy zakład w Betclic okaże się przegrany to bukmacher zwróci Ci postawione środki (do 200 zł pomniejszone o podatek) w formie darmowego zakładu. Wpisz kod promocyjny Betclic: GOALPL w czasie rejestracji, aby otrzymać zakład bez ryzyka do 200 zł dla nowych klientów i skorzystaj z kursów na mecz Chrobrego z Podbeskidziem.

Chrobry Głogów – Podbeskidzie: kto wygra?

Kto wygra? Chrobry Głogów 0% Remis 0% Podbeskidzie Bielsko-Biała 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Chrobry Głogów

Remis

Podbeskidzie Bielsko-Biała

Chrobry Głogów – Podbeskidzie: przewidywane składy

Chrobry: Węglarz; Tabiś, Bougaidis, Malczuk; Michalec, Mucha, Mandrysz, Hanc; Ozimek, Biel; Lebedyński

Podbeskidzie: Procek, Willmann, Hlavica, Chlumecky, Mikołajewski, Milasius, Kolenc, Misztal, Banaszewski, Abate, Bida

Chrobry Głogów – Podbeskidzie: transmisja

Początek rywalizacji Chrobrego z Podbeskidziem przewidziano na piątek 24 listopada 2023 roku. Spotkanie będzie dostępne wyłącznie na platformie Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek już o 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.