Chelsea – Los Angeles FC: typy, kursy, zapowiedź (16.06.2025)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea – Los Angeles FC: przewidywania

Klubowe Mistrzostwa Świata w tym roku zapowiadają się niezwykle ekscytująco. Na stadionach w USA spotka się bowiem wiele bardzo ciekawych zespołów, które będą rywalizowały o ostatnie trofeum w tym sezonie. Jednym z poniedziałkowych meczów będzie starcie pomiędzy Chelsea a Los Angeles FC. Wszystko wskazuje na to, że to ekipa z Premier League jest zdecydowanym faworytem tego meczu, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, w jakiej są formie po kilku tygodniach przerwy.

Z kolei ekip Los Angeles skazywana jest na porażkę, ale cały czas jest w rytmie meczowym, co może im pomóc w rywalizacji z zdecydowanie mocniejszym przeciwnikiem. Warto więc chyba oczekiwać w tym starciu wielu bramek i wyrównanej – mimo wszystko – rywalizacji.

Chelsea – Los Angeles FC: ostatnie wyniki

Chelsea bardzo pomyślnie zakończyła ten sezon. Piłkarze z Londynu zakwalifikowali się przyszłej edycji Ligi Mistrzów i zagrają w niej po kilku latach przerwy. Poza tym The Blues wygrali także finał Ligi Konferencji Europy rozgrywany we Wrocławiu, gdzie pokonali zespół Realu Betis 4:1. Było to ostatnie dotychczasowe starcie Chelsea, a od tego momentu minęło już trzy tygodnie.

Jeśli chodzi z kolei o ekipę Los Angeles FC, to oni oni zakończyli swoje zmagania znacznie później, bowiem dopiero 9 czerwca, a więc tydzień temu. Pokonali wówczas w MLS zespół Sportingu Kansas City 3:1. Finalnie ich pozycja w tabeli swojej grupy MLS ulokowała się na miejscu numer 5. Do Klubowych Mistrzostw Świata zakwalifikowali się oni poprzez baraże i mecz z zespołem Club Amercia, który udało się pokonać 2:1.

Chelsea – Los Angeles FC: historia

Oba te zespoły przy okazji poniedziałkowego starcia spotkają się ze sobą pierwszy raz w historii.

Chelsea – Los Angeles FC: kto wygra?

Kto wygra mecz? Chelsea

Remis

Los Angeles FC Chelsea

Remis

Los Angeles FC 0 Votes

Chelsea – Los Angeles FC: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Chelsea. Kurs na zwycięstwo piłkarzy z Londynu wynosi mniej więcej 1.38. Z kolei remis wyceniany jest na około 5.75. Jeśli chcemy zaś zagrać na trzy punkty teoretycznych gości, a więc zespołu Los Angeles, to można to postawić za 9.60.

Chelsea Los Angeles FC 1.38 5.75 9.60 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 15 czerwca 2025 12:11 .

Chelsea – Los Angeles FC: transmisja

Ten mecz będzie transmitowany w Polsce tylko przez platformę DAZN. Istnieje jednak opcja skorzystania także z usługi bukmachera Superbet, który pokaże wszystkie mecze tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.