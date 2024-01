IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea FC – Middlesbrough FC, typy i przewidywania

Zapowiada się pasjonujące starcie między przedstawicielem Premier League i drużyną z Championship, która wygrała pierwszy półfinał Pucharu Ligi Angielskiej. Middlesbrough ma jedną bramkę zaliczki, ale Chelsea wygrała każdy z pięciu ostatnich domowych meczów. Rywal londyńczyków w analogicznym okresie na wyjazdach potknął się tylko raz. Mój typ: wygrana Chelsea.

Chelsea FC – Middlesbrough FC, ostatnie wyniki

Swój ostatni mecz piłkarze Chelsea rozegrali 13 stycznia. Wówczas rywalizowali z Fulham, które pokonali skromnie, bo tylko 1:0. Tymczasem Middlesbrough wybiegło na boisko dwa razy od momentu pucharowej potyczki. Zespól z Championship wywalczył cztery punkty na sześć możliwych.

Chelsea FC – Middlesbrough FC, historia

Ostatni mecz tych drużyn był udany dla Middlesbrough, które niespodziewanie wygrało 1:0 po bramce zdobytej jeszcze w pierwszej połowie. Tym samym Chelsea nie poradziła sobie na tym obiekcie tak dobrze jak dwa lata wcześniej, gdy zwyciężyła 2:0 i awansowała do kolejnej rundy Pucharu Anglii.

Chelsea FC – Middlesbrough FC, kursy bukmacherskie

Wtorkowy mecz ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Middlesbrough wynosi około 10.00, a typ na zwycięstwo Chelsea to mniej więcej 1.26. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 6.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod promocyjny Betclic: GOALPL.

Chelsea FC – Middlesbrough FC, przewidywane składy

Chelsea FC – Middlesbrough FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea 100% Remis 0% Wygrana Middlesbrough 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Middlesbrough

Chelsea FC – Middlesbrough FC, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu już w najbliższy wtorek, 24 stycznia o godzinie 21:00.

