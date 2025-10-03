Chelsea FC – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Chelsea – Liverpool: typy bukmacherskie

Mecz Chelsea – Liverpool zapowiada się na hit 7. kolejki Premier League. W akcji zobaczymy kluby należące do tak zwanej Big Six, więc o poziom sportowy powinniśmy być względnie spokojny. Eksperci nie wskazują jednoznacznego faworyta, co może oznaczać, że o zwycięstwie zadecyduje na przykład jedno trafienie. Kto będzie jego autorem? Liverpool nie wygrał na Stamford Bridge meczu ligowego od pięciu lat. Sądzę, że taki stan rzeczy może się utrzymać. Mój typ: wygrana Chelsea.

Chelsea – Liverpool: ostatnie wyniki

Ostatnie mecze na krajowym podwórku w wykonaniu Chelsea były przeciętne. Londyńczycy po tylko remisie z Brentford (2:2) udali się na Old Trafford, gdzie nie sprostali Manchesterowi United (1:2). Tak wyczekiwane ligowe zwycięstwo nie nadeszło także w minionej serii gier. Sposób na wygraną z ekipą Enzo Mareski znalazło Brighton (1:3).

Piłkarze Liverpoolu wygrali w tym sezonie wiele meczów, które równie dobrze mogły skończyć się stratą punktów. Rywale stawiali bowiem trudne warunki, a The Reds nie prezentowali wybitnego poziomu. Mimo tego szczęście dopisywało aktualnemu mistrzowi Anglii. Wygląda na to, że limit szczęścia został chwilowo wyczerpany. Arne Slot i spółka dali się pokonać nie tylko Crystal Palace, ale także Galatasaray w Lidze Mistrzów.

Chelsea – Liverpool: historia

Ostatnim bezpośrednim meczem tych drużyn jest majowe spotkanie na Stamford Bridge, kiedy to Chelsea niespodziewanie zwyciężyła 3:1. Z perspektywy The Blues wygrana ta była tym bardziej prestiżowa, że trzy wcześniejsze mecze zakończyły się triumfem Liverpoolu.

Chelsea – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy oszacowali kursy na zwycięstwo Liverpoolu na poziomie 2.22-2.37. To obrazuje, że aktualny mistrz Anglii będzie musiał się mocno napracować, aby zdobyć komplet punktów w sobotnim hicie Premier League. Dla porównania współczynnik na sukces Chelsea to najczęściej 2.85. Remis można zagrać po kursie około 3.60.

Chelsea – Liverpool: kto wygra?

Chelsea – Liverpool: przewidywane składy

Chelsea – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Liverpool odbędzie się w sobotę (4 października) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

