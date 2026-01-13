Chelsea FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (14.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea – Arsenal: typy bukmacherskie

Hitem 1/2 finału Pucharu Angielskiej będą derby północno-zachodniego Londynu. Dwumecz Chelsea – Arsenal zapowiada się pasjonująco. Rywalizacja rozpocznie się na Stamford Bridge, cos umożliwia The Blues wypracowanie sobie zaliczki przed rewanżem na Emirates Stadium. Za faworyta uchodzi zespól gości, chociaż gospodarze z nowym trenerem mogą sprawić niespodziankę. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Chelsea – Arsenal: ostatnie wyniki

Zmiana trenera ma wiązać się z szybką poprawą wyników. Na właśnie taki scenariusz liczyła Chelsea zatrudniając Liama Roseniora. Anglik zastąpił Argentyńczyka Enzo Mareskę i już w debiucie odniósł swoje pierwsze zwycięstwo. Poprzeczka nie była jednak postawiona wysoko, ponieważ The Blues mierzyli się z grającym w Championship, Charlton. Awans do kolejnej rundy Pucharu Anglii udało się uzyskać bez problemu (5:1).

Większych kłopotów z zameldowaniem się w kolejnej rundzie krajowego pucharu nie miał również Arsenal. Kanonierzy musieli jednak gonić wynik z Portsmouth. To zajęło im ledwie kilka minut. Ostatecznie Mikel Arteta i spółka zwyciężyli 4:1. Dzięki temu Arsenal wrócił na ścieżkę zwycięstw po bezbramkowym remisie z Liverpoolem.

Chelsea – Arsenal: historia

Ostatnia bezpośrednia potyczka miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas Na Stamford Bridge padł remis 1:1. Chelsea i Arsenal regularnie rywalizują ze sobą na poziomie Premier League. Na ich pucharowe starcie czekamy już długo, bo od sierpnia 2026 roku i finału Pucharu Anglii. W nim Kanonierzy ograli The Blues 2:1.

Chelsea – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się, że do znalezienia się w finale Pucharu Ligi Angielskiej przybliży się Arsenal. Kurs na jego zwycięstwo to 2.20. Z kolei wygraną Chelsea możesz zagrać po kursie 3.20. Jeżeli uważasz, że w środę nie poznamy zwycięzcy, współczynnik na remis wynosi 3.23 a 3.30.

Chelsea – Arsenal: kto wygra?

Chelsea – Arsenal: przewidywane składy

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Delap

Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Chelsea – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Arsenal odbędzie się w środę (14 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w Polsce. Żadna ze stacji telewizyjnych w naszym kraju nie zakupiła praw do pokazywania tych rozgrywek.

