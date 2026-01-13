Chelsea FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (14.01.2026)

20:38, 13. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Chelsea - Arsenal: typy i kursy na pierwszy mecz 1/2 finału EFL Cup. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Enzo Fernandez
Enzo Fernandez

Chelsea – Arsenal: typy bukmacherskie

Hitem 1/2 finału Pucharu Angielskiej będą derby północno-zachodniego Londynu. Dwumecz Chelsea Arsenal zapowiada się pasjonująco. Rywalizacja rozpocznie się na Stamford Bridge, cos umożliwia The Blues wypracowanie sobie zaliczki przed rewanżem na Emirates Stadium. Za faworyta uchodzi zespól gości, chociaż gospodarze z nowym trenerem mogą sprawić niespodziankę. Mój typ: obie drużyny strzelą.

STS
1,72
Obie drużyny strzelą
*Kursy z 13.01.206 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Chelsea – Arsenal: ostatnie wyniki

Zmiana trenera ma wiązać się z szybką poprawą wyników. Na właśnie taki scenariusz liczyła Chelsea zatrudniając Liama Roseniora. Anglik zastąpił Argentyńczyka Enzo Mareskę i już w debiucie odniósł swoje pierwsze zwycięstwo. Poprzeczka nie była jednak postawiona wysoko, ponieważ The Blues mierzyli się z grającym w Championship, Charlton. Awans do kolejnej rundy Pucharu Anglii udało się uzyskać bez problemu (5:1).

Większych kłopotów z zameldowaniem się w kolejnej rundzie krajowego pucharu nie miał również Arsenal. Kanonierzy musieli jednak gonić wynik z Portsmouth. To zajęło im ledwie kilka minut. Ostatecznie Mikel Arteta i spółka zwyciężyli 4:1. Dzięki temu Arsenal wrócił na ścieżkę zwycięstw po bezbramkowym remisie z Liverpoolem.

Chelsea – Arsenal: historia

Ostatnia bezpośrednia potyczka miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas Na Stamford Bridge padł remis 1:1. Chelsea i Arsenal regularnie rywalizują ze sobą na poziomie Premier League. Na ich pucharowe starcie czekamy już długo, bo od sierpnia 2026 roku i finału Pucharu Anglii. W nim Kanonierzy ograli The Blues 2:1.

Chelsea – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się, że do znalezienia się w finale Pucharu Ligi Angielskiej przybliży się Arsenal. Kurs na jego zwycięstwo to 2.20. Z kolei wygraną Chelsea możesz zagrać po kursie 3.20. Jeżeli uważasz, że w środę nie poznamy zwycięzcy, współczynnik na remis wynosi 3.23 a 3.30.

Chelsea
Arsenal
Kursy nie są obecnie dostępne.
Odds are subject to change. Last updated 13 stycznia 2026 14:15

Chelsea – Arsenal: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu
0 Votes

Chelsea – Arsenal: przewidywane składy

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Delap

Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Chelsea – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Arsenal odbędzie się w środę (14 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w Polsce. Żadna ze stacji telewizyjnych w naszym kraju nie zakupiła praw do pokazywania tych rozgrywek.

