Chelsea FC – Ajax Amsterdam: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

Chelsea – Ajax Amsterdam, typy i przewidywania
W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów UEFA zagrają ze sobą dawni zwycięzcy tych rozgrywek. W ramach fazy ligowej Chelsea podejmie na Stamford Bridge Ajax Amsterdam. Gospodarze po dwóch meczach mają na koncie trzy zdobyte oczka. Ich rywal to z kolei drugi najgorszy klub w tabeli za sezon 2025/2026.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów UEFA
Dysproporcja jakości oraz formy między Chelsea a Ajaxem jest zauważalna. W teorii zanosi się zatem na jednostronną konfrontację, z której zwycięsko powinni wyjść zawodnicy The Blues. Jak będzie na boisku? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Chelsea – Ajax Amsterdam, sytuacja kadrowa
Levi Colwill
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec kwietnia 2026
Liam Delap
Uraz ścięgna udowego
Połowa listopada 2025
Dario Essugo
Uraz uda
Koniec grudnia 2025
Cole Palmer
Uraz pachwiny
Koniec listopada 2025
Benoît Badiashile
Stłuczenie
Początek grudnia 2025
Enzo Fernandez
Kontuzja kolana
Niepewny
Raheem Sterling
Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem)
Po 0 meczach
Carney Chukwuemeka
Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem)
Po 0 meczach
Malo Gusto
Żółta/czerwona kartka
Po 1 meczu
Mykhaylo Mudryk
Powody dyscyplinarne (od FA – Football Association)
Po 0 meczach
Joao Pedro
Żółta/czerwona kartka
Po 1 meczu
Branco van den Boomen
Kontuzja pleców
Niepewny
Kasper Dolberg
Uraz żołądka
Około tydzień
Owen Wijndal
Nieznany
Koniec października 2025
Geronimo Rulli
Powołanie do reprezentacji
Po 0 meczach
Chelsea – Ajax Amsterdam, ostatnie wyniki
Pod koniec września piłkarze Chelsea pokonali bez straty gola Benfikę w Lidze Mistrzów. Od wygranej 1:0 zaczęła się seria trzech wygranych meczów z rzędu. Popularni The Blues do wygranej nad Portugalczykami dołożyli zwycięstwo z mistrzem Anglii, Liverpoolem (2:1). Niedawno londyńczycy pokonali pewnie na wyjeździe Nottingham Forest (3:0).
Ajax potrafił wygrywać seryjnie mistrzostwo Holandii. To już jednak przeszłość. Klub z Amsterdamu czeka na tytuł mistrzowski od kampanii 2021/2022. W tym sezonie również nie zanosi się na tytuł dla Ajaxu, który w lidze holenderskiej jest dopiero czwarty. Liderujący Feyenoord ma aż dziewięć oczek więcej. W minionej serii gier lepszy od amsterdamskiej drużyny okazał się AZ Alkmar.
Chelsea – Ajax Amsterdam, historia
Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2019/2020, kiedy to los skojarzył je ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Spotkanie z Amsterdamu (1:0 dla Chelsea) mogło nie zostać w głowie wielu kibiców. Co innego konfrontacja rozegrana w Londynie, gdzie Ajax pokazał się z wyśmienitej strony. Ekipa z Amsterdamu wypuściła jednak trzybramkowe prowadzenie i finalnie tylko zremisowała 4:4.
Chelsea – Ajax Amsterdam, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy oszacowali, że Chelsea powinna wygrać środową potyczkę bez większego spotkania. Zespół z Londynu ma na tyle wyższą jakość piłkarską, że współczynnik na zwycięstwo przedstawiciela Premier League to 1.25. Remis można zagrać po kursie 6.50. Jeżeli uważasz, że Ajax Amsterdam będzie w stanie sprawić sensację i to on wygra w Londynie, współczynnik wynosi między 9.70 a 10.50.
Chelsea – Ajax Amsterdam, przewidywane składy
|11Jamie Bynoe-Gittens
|12Filip Jörgensen
|17Andrey Santos
|21Jorrel Hato
|24Reece James
|29Wesley Fofana
|32Tyrique George
|34Josh Acheampong
|46Reggie Walsh
|49Alejandro Garnacho
|50Max Merrick
|7Raul Moro
|17Oliver Valaker Edvardsen
|19Don-Angelo Konadu
|22Remko Pasveer
|24Jorthy Mokio
|28Kian Fitz-Jim
|37Josip Sutalo
|41Gerald Alders
|43Rayane Bounida
|52Paul Reverson
Chelsea – Ajax Amsterdam, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 0%
- Remis 0%
- Wygrana Ajaxu 100%
2+ Votes
Chelsea – Ajax Amsterdam, transmisja meczu
Mecz z udziałem Chelsea i Ajaxu będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-holendersko rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ 360. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Stamford Bridge w środę, 22 października o godzinie 21:00.
