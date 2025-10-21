Chelsea FC – Ajax Amsterdam: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Malo Gusto

Chelsea – Ajax Amsterdam, typy i przewidywania

W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów UEFA zagrają ze sobą dawni zwycięzcy tych rozgrywek. W ramach fazy ligowej Chelsea podejmie na Stamford Bridge Ajax Amsterdam. Gospodarze po dwóch meczach mają na koncie trzy zdobyte oczka. Ich rywal to z kolei drugi najgorszy klub w tabeli za sezon 2025/2026.

Dysproporcja jakości oraz formy między Chelsea a Ajaxem jest zauważalna. W teorii zanosi się zatem na jednostronną konfrontację, z której zwycięsko powinni wyjść zawodnicy The Blues. Jak będzie na boisku? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar STS 1,85 Obie drużyny strzelą – TAK przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chelsea – Ajax Amsterdam, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Chelsea Zawodnik Powrót Levi Colwill Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2026 Liam Delap Uraz ścięgna udowego Połowa listopada 2025 Dario Essugo Uraz uda Koniec grudnia 2025 Cole Palmer Uraz pachwiny Koniec listopada 2025 Benoît Badiashile Stłuczenie Początek grudnia 2025 Enzo Fernandez Kontuzja kolana Niepewny Raheem Sterling Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Carney Chukwuemeka Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Malo Gusto Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu Mykhaylo Mudryk Powody dyscyplinarne (od FA – Football Association) Po 0 meczach Joao Pedro Żółta/czerwona kartka Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Ajax Amsterdam Zawodnik Powrót Branco van den Boomen Kontuzja pleców Niepewny Kasper Dolberg Uraz żołądka Około tydzień Owen Wijndal Nieznany Koniec października 2025 Geronimo Rulli Powołanie do reprezentacji Po 0 meczach

Chelsea – Ajax Amsterdam, ostatnie wyniki

Pod koniec września piłkarze Chelsea pokonali bez straty gola Benfikę w Lidze Mistrzów. Od wygranej 1:0 zaczęła się seria trzech wygranych meczów z rzędu. Popularni The Blues do wygranej nad Portugalczykami dołożyli zwycięstwo z mistrzem Anglii, Liverpoolem (2:1). Niedawno londyńczycy pokonali pewnie na wyjeździe Nottingham Forest (3:0).

Ajax potrafił wygrywać seryjnie mistrzostwo Holandii. To już jednak przeszłość. Klub z Amsterdamu czeka na tytuł mistrzowski od kampanii 2021/2022. W tym sezonie również nie zanosi się na tytuł dla Ajaxu, który w lidze holenderskiej jest dopiero czwarty. Liderujący Feyenoord ma aż dziewięć oczek więcej. W minionej serii gier lepszy od amsterdamskiej drużyny okazał się AZ Alkmar.

Chelsea – Ajax Amsterdam, historia

Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2019/2020, kiedy to los skojarzył je ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Spotkanie z Amsterdamu (1:0 dla Chelsea) mogło nie zostać w głowie wielu kibiców. Co innego konfrontacja rozegrana w Londynie, gdzie Ajax pokazał się z wyśmienitej strony. Ekipa z Amsterdamu wypuściła jednak trzybramkowe prowadzenie i finalnie tylko zremisowała 4:4.

Chelsea – Ajax Amsterdam, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy oszacowali, że Chelsea powinna wygrać środową potyczkę bez większego spotkania. Zespół z Londynu ma na tyle wyższą jakość piłkarską, że współczynnik na zwycięstwo przedstawiciela Premier League to 1.25. Remis można zagrać po kursie 6.50. Jeżeli uważasz, że Ajax Amsterdam będzie w stanie sprawić sensację i to on wygra w Londynie, współczynnik wynosi między 9.70 a 10.50.

Chelsea – Ajax Amsterdam, przewidywane składy

Chelsea Enzo Maresca Ajax Amsterdam Johnny Heitinga Chelsea Enzo Maresca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Sanchez 27 Gusto 4 Adarabioyo 23 Chalobah 3 Cucurella 45 Lavia 25 Caicedo 7 Neto 40 Buonanotte 41 Estevao 38 Guiu 11 Godts 23 Berghuis 8 Taylor 10 Gloukh 18 Klaassen 6 Regeer 3 Gaaei 15 Baas 4 Itakura 2 Rosa 1 Jaros 1 Sanchez 27 Gusto 4 Adarabioyo 23 Chalobah 3 Cucurella 45 Lavia 25 Caicedo 7 Neto 40 Buonanotte 41 Estevao 38 Guiu 11 Godts 23 Berghuis 8 Taylor 10 Gloukh 18 Klaassen 6 Regeer 3 Gaaei 15 Baas 4 Itakura 2 Rosa 1 Jaros 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Ajax Amsterdam Johnny Heitinga Rezerwowi 11 Jamie Bynoe-Gittens 12 Filip Jörgensen 17 Andrey Santos 21 Jorrel Hato 24 Reece James 29 Wesley Fofana 32 Tyrique George 34 Josh Acheampong 46 Reggie Walsh 49 Alejandro Garnacho 50 Max Merrick 7 Raul Moro 17 Oliver Valaker Edvardsen 19 Don-Angelo Konadu 22 Remko Pasveer 24 Jorthy Mokio 28 Kian Fitz-Jim 37 Josip Sutalo 41 Gerald Alders 43 Rayane Bounida 52 Paul Reverson

Chelsea – Ajax Amsterdam, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Ajaxu Wygrana Chelsea 0%

Remis 0%

Wygrana Ajaxu 100% 2+ Votes

Chelsea – Ajax Amsterdam, transmisja meczu

Mecz z udziałem Chelsea i Ajaxu będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-holendersko rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ 360. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Stamford Bridge w środę, 22 października o godzinie 21:00.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.