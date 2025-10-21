Chelsea FC – Ajax Amsterdam: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2025)

20:23, 21. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Chelsea - Ajax Amsterdam: typy i kursy na środowy (22 października) mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Malo Gusto
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Malo Gusto

Chelsea – Ajax Amsterdam, typy i przewidywania

W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów UEFA zagrają ze sobą dawni zwycięzcy tych rozgrywek. W ramach fazy ligowej Chelsea podejmie na Stamford Bridge Ajax Amsterdam. Gospodarze po dwóch meczach mają na koncie trzy zdobyte oczka. Ich rywal to z kolei drugi najgorszy klub w tabeli za sezon 2025/2026.

Dysproporcja jakości oraz formy między Chelsea a Ajaxem jest zauważalna. W teorii zanosi się zatem na jednostronną konfrontację, z której zwycięsko powinni wyjść zawodnicy The Blues. Jak będzie na boisku? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,85
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 20.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Promocja: Oglądaj Ligę Mistrzów ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chelsea – Ajax Amsterdam, sytuacja kadrowa

Chelsea – Ajax Amsterdam, ostatnie wyniki

Pod koniec września piłkarze Chelsea pokonali bez straty gola Benfikę w Lidze Mistrzów. Od wygranej 1:0 zaczęła się seria trzech wygranych meczów z rzędu. Popularni The Blues do wygranej nad Portugalczykami dołożyli zwycięstwo z mistrzem Anglii, Liverpoolem (2:1). Niedawno londyńczycy pokonali pewnie na wyjeździe Nottingham Forest (3:0).

Ajax potrafił wygrywać seryjnie mistrzostwo Holandii. To już jednak przeszłość. Klub z Amsterdamu czeka na tytuł mistrzowski od kampanii 2021/2022. W tym sezonie również nie zanosi się na tytuł dla Ajaxu, który w lidze holenderskiej jest dopiero czwarty. Liderujący Feyenoord ma aż dziewięć oczek więcej. W minionej serii gier lepszy od amsterdamskiej drużyny okazał się AZ Alkmar.

Chelsea – Ajax Amsterdam, historia

Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2019/2020, kiedy to los skojarzył je ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Spotkanie z Amsterdamu (1:0 dla Chelsea) mogło nie zostać w głowie wielu kibiców. Co innego konfrontacja rozegrana w Londynie, gdzie Ajax pokazał się z wyśmienitej strony. Ekipa z Amsterdamu wypuściła jednak trzybramkowe prowadzenie i finalnie tylko zremisowała 4:4.

Chelsea – Ajax Amsterdam, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy oszacowali, że Chelsea powinna wygrać środową potyczkę bez większego spotkania. Zespół z Londynu ma na tyle wyższą jakość piłkarską, że współczynnik na zwycięstwo przedstawiciela Premier League to 1.25. Remis można zagrać po kursie 6.50. Jeżeli uważasz, że Ajax Amsterdam będzie w stanie sprawić sensację i to on wygra w Londynie, współczynnik wynosi między 9.70 a 10.50.

Chelsea
Remis
Ajax Amsterdam
1.25
6.50
10.5
1.26
6.60
9.70
1.23
6.50
10.0
1.22
6.50
10.3
1.26
6.60
10.5
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2025 21:51.

Chelsea – Ajax Amsterdam, przewidywane składy

Chelsea – Ajax Amsterdam, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Ajaxu
  • Wygrana Chelsea 0%
  • Remis 0%
  • Wygrana Ajaxu 100%

2+ Votes

Chelsea – Ajax Amsterdam, transmisja meczu

Mecz z udziałem Chelsea i Ajaxu będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-holendersko rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ 360. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Stamford Bridge w środę, 22 października o godzinie 21:00.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.