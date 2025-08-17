Chelsea – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

Chelsea - Crystal Palace, typy na niedzielny mecz 1. kolejki Premier League. The Blues rozpoczynają marsz po tytuł mistrza Anglii. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Chelsea – Crystal Palace, typy i przewidywania

Chelsea podczas klubowego mundialu potwierdziła, że ten projekt ma sens, a zespół Enzo Mareski zmierza w dobrym kierunku. Latem The Blues wzmocnili ofensywę transferami Joao Pedro, Liama Delapa oraz Jamiego Gittensa. Oczekuje się znaczącej poprawy względem poprzedniego sezonu, a nawet walki o mistrzowski tytuł. Premier League na starcie kampanii nie ma wyraźnego faworyta, więc Chelsea może śmiało rywalizować z Manchesterem City, Liverpoolem czy Arsenalem. W niedzielę na Stamford Bridge przyjeżdża Crystal Palace, które dopiero co zdobyło Tarczę Wspólnoty po pokonaniu Liverpoolu. Orły są natomiast osłabione absencją Eberechiego Eze, który dopina transfer do Tottenhamu. Mój typ – wygrana Chelsea.

Chelsea – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Chelsea ma za sobą konkretne przygotowania do nowego sezonu. Latem wzięła udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, które nieoczekiwanie wygrała. The Blues w kolejnych rundach mierzyli się raczej ze słabszymi rywalami, pokonując chociażby Benficę, Fluminense czy Palmeiras. W finale trafili natomiast na PSG, czyli niedawnego triumfatora Ligi Mistrzów. Londyńczycy zdołali rozbić renomowanego rywala aż 3-0, nie pozostawiając żadnych złudzeń, kto zasługuje na tytuł.

Crystal Palace zainaugurowało sezon 2025/2026 już kilka dni temu, kiedy to zmierzyło się z Liverpoolem w meczu o Tarczę Wspólnoty. Orły pokazały się ze znakomitej strony, pokonując faworyzowanego przeciwnika w rzutach karnych. Regulaminowy czas gry zakończył się wówczas remisem 2-2. Crystal Palace wcześniej przegrała dwa mecze towarzyskie, a także ograła Millwall, Crawley i Augsburg.

Chelsea – Crystal Palace, historia

W poprzednim sezonie rywalizacja obu tych ekip nie przyniosła wyraźnie lepszej. Oba ligowe mecze zakończyły się remisami 1-1. Chelsea w ostatnich pięciu spotkaniach trzykrotnie triumfowała natomiast nad Crystal Palace, a ostatnia wygrana Orłów miała miejsce w 2017 roku. Od tego czasu The Blues dominują w derbowych starciach z Crystal Palace.

Chelsea – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli zdecydowanego faworyta niedzielnej rywalizacji stawiają Chelsea. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.69, natomiast w przypadku ewentualnego zwycięstwa Crystal Palace jest to 4.70. Kurs na remis wynosi z kolei 4.20.

Chelsea Crystal Palace Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 08:06 .

Chelsea – Crystal Palace, kto wygra?

Chelsea – Crystal Palace, transmisja meczu

Mecz Chelsea – Crystal Palace w ramach 1. kolejki Premier League zostanie rozegrany w niedzielę (18 sierpnia) o godzinie 15:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 2 oraz w usłudze CANAL+ online.

