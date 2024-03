Chelsea – Burnley: typy, kursy, zapowiedź (30.03.2024)

Chelsea - Burnley: typy i kursy na sobotni mecz angielskiej Premier League. The Blues będą walczyć w ten weekend o czwartą z rzędu wygraną przed własną publicznością. To zdecydowani faworyci tego meczu.

Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Chelsea Burnley Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2024 17:20 .

Chelsea – Burnley, typy bukmacherskie

The Blues wygrali 6 z 7 ostatnich spotkań z Burnley wyższą różnicą goli. Spodziewamy się, że tym razem będzie podobnie. Oba zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o potencjał i aktualną formę. Chelsea gra poza tym na własnym boisku. To będzie mecz do jednej bramki. Mój typ: Chelsea wygra wyżej niż 1 bramką.

STS 1.78 Chelsea wyżej niż 1 bramką Zagraj!

Chelsea – Burnley, ostatnie wyniki

Chelsea miała nie najgorszą passę przed przerwą na mecze reprezentacji. The Blues wyeliminowali z FA Cup Leicester, a wcześniej ograli u siebie Newcastle United. Po raz ostatni punkty stracili na początku marca na boisku w Brentford.

Obecnie The Blues zajmują jedenaste miejsce w ligowej tabeli, z kolei ich sobotni rywal ma coraz mniejsze szanse na utrzymanie. Burnley brakuje już pięciu punktów do wydostania się ze strefy spadkowej. Ostatnie tygodnie przyniosły dla tego zespołu dobre wieści, ponieważ udało mu się zdobyć cztery punkty (remisując z West Hamem i wygrywając z Brentford).

Chelsea – Burnley, historia

Zespoły te zagrają ze sobą po raz drugi w tym sezonie. Jesienią Chelsea nie dała szans Burnley i wygrała na wyjeździe 4:1. Ekipa z Turf Moor przyjedzie na Stamford Bridge po raz pierwszy od 2021 roku. Wówczas padł niespodziewanie remis 1:1.

Chelsea – Burnley, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną The Blues, to kursy na takie zdarzenie sięgają 1.31. Natomiast na zwycięstwo Burnley oscylują w granicach 9.10. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Chelsea – Burnley, kto wygra?

Kto wygra? wygra Chelsea 100% padnie remis 0% wygra Burnley 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygra Chelsea

padnie remis

wygra Burnley

Chelsea – Burnley, przewidywane składy

Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Burnley Vincent Kompany Rezerwowi ▼ 1 Robert Sanchez 6 Thiago Silva 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 17 Carney Chukwuemeka 31 Cesare Casadei 36 Deivid Washington 42 Alfie Gilchrist 63 Josh Acheampong 1 James Trafford 4 Jack Cork 7 Johann Berg Gudmundsson 8 Josh Brownhill 9 Jay Rodriguez 10 Benson Manuel 17 Lyle Foster 18 Hjalmar Ekdal 25 Zeki Amdouni

Chelsea – Burnley, transmisja meczu

Mecz Chelsea – Burnley odbędzie się w sobotę 30 marca o godzinie 16:00. Spotkanie to będzie można zobaczyć na żywo na platformie Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.