Charlton Athletic – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (10.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Benoit Badiashile

Charlton – Chelsea: typy bukmacherskie

W 1/32 finału Pucharu Anglii o awans zagrają dwie drużyny z Londynu, które występują jednak na różnych szczeblach rozgrywkowych. Dla Charlton Athletic potencjalny awans byłby piękną historią. Z kolei dla Chelsea, wypełnieniem obowiązku. Za faworyta uchodzą przyjezdni, którzy postarają się nie zawieść swoich kibiców i kontynuować grę w krajowym pucharze. Mój typ obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar STS 1,90 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do STS

Charlton – Chelsea: ostatnie wyniki

Piłkarze Charlton zagrożeni są spadkiem z Championship do League One. Zespół ten na zwycięstwo czeka od 20 grudnia, kiedy to udało im się ograć 1:0 walczący o utrzymanie Oxford United. Pewien pozytyw nastąpił w przedostatniej serii gier. Charlton zremisował przed własną publicznością ze zmierzającym po awans do Premier League, Coventry (1:1).

Chelsea nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich meczów, co jest wynikiem katastrofalnym dla klubu o takich możliwościach i ambicjach piłkarskich. The Blues w efekcie spadli na ósmą pozycję w Premier League. Pocieszające dla tej drużyny może być to, że różnice punktowe od czwartego miejsca w dół, są minimalne.

Charlton – Chelsea: historia

Ostatnim strzelcem gola w rywalizacji tych drużyn był Frank Lampard, który swoim trafieniem zapewnił Chelsea wygraną 1:0 na stadionie Charlton. Miało to miejsce w lutym 2007 roku. Była to ostatnia potyczka tych ekip.

Charlton – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy rozpatrują wygraną Chelsea w kategoriach oczywistości, stąd kurs 1.37 na ich sukces. Zwycięstwo Charlton byłoby dużą niespodzianką, która została wyceniona współczynnikiem 6.90.

Charlton Remis Chelsea 6.90 5.10 1.37 6.90 5.10 1.37 Odds are subject to change. Last updated 9 stycznia 2026 18:54

Charlton – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Charlton

Wygrana Chelsea Wygrana Charlton

Wygrana Chelsea 0 Votes

Charlton – Chelsea: przewidywane składy

Charlton: Kaminski; Gillesphey, Jones, Bell; Bree, Docherty, Coventry, Carey, Campbell; Leaburn, Kelman

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Fofana, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Gittens, Estevao, Garnacho; Pedro

Charlton – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Charlton – Chelsea odbędzie się w sobotę (10 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.