Charlton Athletic – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (10.01.2026)

Charlton – Chelsea: typy bukmacherskie
W 1/32 finału Pucharu Anglii o awans zagrają dwie drużyny z Londynu, które występują jednak na różnych szczeblach rozgrywkowych. Dla Charlton Athletic potencjalny awans byłby piękną historią. Z kolei dla Chelsea, wypełnieniem obowiązku. Za faworyta uchodzą przyjezdni, którzy postarają się nie zawieść swoich kibiców i kontynuować grę w krajowym pucharze. Mój typ obie drużyny strzelą – NIE.
Charlton – Chelsea: ostatnie wyniki
Piłkarze Charlton zagrożeni są spadkiem z Championship do League One. Zespół ten na zwycięstwo czeka od 20 grudnia, kiedy to udało im się ograć 1:0 walczący o utrzymanie Oxford United. Pewien pozytyw nastąpił w przedostatniej serii gier. Charlton zremisował przed własną publicznością ze zmierzającym po awans do Premier League, Coventry (1:1).
Chelsea nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich meczów, co jest wynikiem katastrofalnym dla klubu o takich możliwościach i ambicjach piłkarskich. The Blues w efekcie spadli na ósmą pozycję w Premier League. Pocieszające dla tej drużyny może być to, że różnice punktowe od czwartego miejsca w dół, są minimalne.
Charlton – Chelsea: historia
Ostatnim strzelcem gola w rywalizacji tych drużyn był Frank Lampard, który swoim trafieniem zapewnił Chelsea wygraną 1:0 na stadionie Charlton. Miało to miejsce w lutym 2007 roku. Była to ostatnia potyczka tych ekip.
Charlton – Chelsea: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy rozpatrują wygraną Chelsea w kategoriach oczywistości, stąd kurs 1.37 na ich sukces. Zwycięstwo Charlton byłoby dużą niespodzianką, która została wyceniona współczynnikiem 6.90.
Charlton – Chelsea: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Charlton
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Charlton – Chelsea: przewidywane składy
Charlton: Kaminski; Gillesphey, Jones, Bell; Bree, Docherty, Coventry, Carey, Campbell; Leaburn, Kelman
Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Fofana, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Gittens, Estevao, Garnacho; Pedro
Charlton – Chelsea: transmisja meczu
Mecz Charlton – Chelsea odbędzie się w sobotę (10 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.