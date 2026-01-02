Cagliari Calcio – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (02.01.2025)

Cagliari Calcio - AC Milan: typy i kursy na mecz 18. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Sardegna Arena już w piątek (2 stycznia) o godzinie 20:45.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Cagliari – Milan, typy bukmacherskie

W piątkowy wieczór zainaugurują zmagania w ramach 18. kolejki rozgrywek Serie A. Tego dnia obejrzymy jedno starcie, a w nim AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Cagliari Calcio. Będzie to starcie rewelacji trwającej kampanii z zespołem, który jest wielką niewiadomą. Podopieczni Massimiliano Allegriego dziś sensacyjnie zasiadają na fotelu wicelidera ligi. Sardyńczycy natomiast grają w kratkę, potrafiąc napsuć sporo krwi faworytem by później zagrać fatalnie przeciwko drużynie z dołu tabeli. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w piątkowym spotkaniu obaj bramkarze zakończą zmagania bez zachowanego czystego konta.

Cagliari – Milan, ostatnie wyniki

Cagliari ma problem z ustabilizowaniem formy. Drużyna Davide Nicoli w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła dwa zwycięstwa (1:0 z AS Romą i 2:1 z Torino), zanotowała jeden remis (2:2 z Pisą), a także poniosła dwie porażki (po rzutach karnych z SSC Napoli w Pucharze Włoch oraz 1:2 z Atalantą Bergamo).

AC Milan natomiast notuje obniżkę formy. W pięciu ostatnich Rossoneri odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Torino oraz 3:0 z Hellasem Verona), zaliczyli dwa remisy (2:2 z Sassuolo), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Lazio w Pucharze Włoch i 0:2 z SSC Napoli).

Cagliari – Milan, historia

Rywalizacja Cagliari z Milanem ma długą historię w Serie A, w której zazwyczaj dominował utytułowany klub z Mediolanu, choć mecze na Sardynii często bywały dla niego trudne. Cagliari wielokrotnie potrafiło postawić się Milanowi u siebie, grając ambitnie i wykorzystując wsparcie własnych kibiców. W poprzednim sezonie doszło między nimi do dwóch meczów i oba kończyły się remisami – jesienią padł wynik 3:3, a w rundzie wiosennej 1:1. Te rezultaty potwierdzają, że bezpośrednie starcia obu drużyn potrafią być wyrównane i pełne emocji, niezależnie od różnic w potencjale kadrowym.

Cagliari – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.57. W przypadku zwycięstwa Cagliari Calcio natomiast sięga nawet 5.90.

Cagliari AC Milan 5.90 4.30 1.57 Odds are subject to change. Last updated 2 stycznia 2026 11:18

Cagliari – Milan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Cagliari

remisem

wygraną Milanu wygraną Cagliari 0%

remisem 33%

wygraną Milanu 67% 3+ Votes

Cagliari – Milan, przewidywane składy

Cagliari – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Cagliari Calcio – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

