Brighton & Hove Albion – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

Niedzielne zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczną się od dwóch interesujących starć. W jednym z nich Brighton & Hove Albion zmierzy się przed własną publicznością z Manchesterem City. Zarówno jedni jak i drudzy mają pole do poprawy. Gospodarze w dwóch pierwszych meczach zaprezentowali się bardzo słabo. Podopieczni Pepa Guardioli natomiast przed tygodniem przegrali z Tottenhamem Hotspur (0:2). Teraz obie drużyny liczą na przełamanie, przez co nadchodzący mecz zapowiada się bardzo ciekawie.
Ja ostatecznie uważam, że triumf zgarnie drużyna gości. Mój typ: wygrana Manchesteru City
Brighton – Manchester City, ostatnie wyniki
Brighton & Hove Albion dotychczas rozegrał trzy mecze w nowym sezonie. Mewy liczyły na lepsze wyniki, ponieważ w tym czasie odnieśli jedno zwycięstwo (6:0 z Oxford United w Pucharze Ligi Angielskiej), zaliczyli remis (1:1 z Fulham), a także ponieśli porażkę (0:2 z Evertonem).
Manchester City natomiast rozegrał dwa mecze. Podopieczni Pepa Guardioli znakomicie rozpoczęli kampanię, gromiąc na wyjeździe Wolverhampton Wanderers (4:0). Przed tygodniem z kolei przytrafiła im się bolesna porażka z Tottenhamem Hotspur (0:2).
Brighton – Manchester City, historia
W minionym sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami. Oba mecze przyniosły sporo bramek. Jesienią triumfował bowiem Manchester City rezultatem 2:1. W rundzie wiosennej natomiast padł remis 2:2. Wcześniejszy trzy mecze kończyły dwoma triumfami The Citizens, a także jednym podziałem punktów.
Brighton – Manchester City, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Brighton & Hove Albion natomiast sięga nawet 3.75.
Brighton – Manchester City, kto wygra?
Brighton – Manchester City, przewidywane składy
Brighton – Manchester City, transmisja meczu
Niedzielny mecz Brighton & Hove Albion – Manchester City rozpocznie się o godzinie 15:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
