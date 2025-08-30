Brighton & Hove Albion – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

10:37, 30. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Brighton & Hove Albion - Manchester City: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 15:00.

Ruben Dias
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Dias

Brighton – Manchester City, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczną się od dwóch interesujących starć. W jednym z nich Brighton & Hove Albion zmierzy się przed własną publicznością z Manchesterem City. Zarówno jedni jak i drudzy mają pole do poprawy. Gospodarze w dwóch pierwszych meczach zaprezentowali się bardzo słabo. Podopieczni Pepa Guardioli natomiast przed tygodniem przegrali z Tottenhamem Hotspur (0:2). Teraz obie drużyny liczą na przełamanie, przez co nadchodzący mecz zapowiada się bardzo ciekawie.

Ja ostatecznie uważam, że triumf zgarnie drużyna gości. Mój typ: wygrana Manchesteru City

Brighton – Manchester City, ostatnie wyniki

Brighton & Hove Albion dotychczas rozegrał trzy mecze w nowym sezonie. Mewy liczyły na lepsze wyniki, ponieważ w tym czasie odnieśli jedno zwycięstwo (6:0 z Oxford United w Pucharze Ligi Angielskiej), zaliczyli remis (1:1 z Fulham), a także ponieśli porażkę (0:2 z Evertonem).

Manchester City natomiast rozegrał dwa mecze. Podopieczni Pepa Guardioli znakomicie rozpoczęli kampanię, gromiąc na wyjeździe Wolverhampton Wanderers (4:0). Przed tygodniem z kolei przytrafiła im się bolesna porażka z Tottenhamem Hotspur (0:2).

Brighton – Manchester City, historia

W minionym sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami. Oba mecze przyniosły sporo bramek. Jesienią triumfował bowiem Manchester City rezultatem 2:1. W rundzie wiosennej natomiast padł remis 2:2. Wcześniejszy trzy mecze kończyły dwoma triumfami The Citizens, a także jednym podziałem punktów.

Brighton – Manchester City, przewidywane składy

Brighton – Manchester City, transmisja meczu

Niedzielny mecz Brighton & Hove Albion – Manchester City rozpocznie się o godzinie 15:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

