Brighton & Hove Albion – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

Brighton & Hove Albion - Manchester City: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek Premier League. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 15:00.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Dias

Brighton – Manchester City, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczną się od dwóch interesujących starć. W jednym z nich Brighton & Hove Albion zmierzy się przed własną publicznością z Manchesterem City. Zarówno jedni jak i drudzy mają pole do poprawy. Gospodarze w dwóch pierwszych meczach zaprezentowali się bardzo słabo. Podopieczni Pepa Guardioli natomiast przed tygodniem przegrali z Tottenhamem Hotspur (0:2). Teraz obie drużyny liczą na przełamanie, przez co nadchodzący mecz zapowiada się bardzo ciekawie.

Ja ostatecznie uważam, że triumf zgarnie drużyna gości. Mój typ: wygrana Manchesteru City

Brighton – Manchester City, ostatnie wyniki

Brighton & Hove Albion dotychczas rozegrał trzy mecze w nowym sezonie. Mewy liczyły na lepsze wyniki, ponieważ w tym czasie odnieśli jedno zwycięstwo (6:0 z Oxford United w Pucharze Ligi Angielskiej), zaliczyli remis (1:1 z Fulham), a także ponieśli porażkę (0:2 z Evertonem).

Manchester City natomiast rozegrał dwa mecze. Podopieczni Pepa Guardioli znakomicie rozpoczęli kampanię, gromiąc na wyjeździe Wolverhampton Wanderers (4:0). Przed tygodniem z kolei przytrafiła im się bolesna porażka z Tottenhamem Hotspur (0:2).

Brighton – Manchester City, historia

W minionym sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami. Oba mecze przyniosły sporo bramek. Jesienią triumfował bowiem Manchester City rezultatem 2:1. W rundzie wiosennej natomiast padł remis 2:2. Wcześniejszy trzy mecze kończyły dwoma triumfami The Citizens, a także jednym podziałem punktów.

Brighton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest Manchester City. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Brighton & Hove Albion natomiast sięga nawet 3.75.

Brighton – Manchester City, kto wygra?

Brighton – Manchester City, przewidywane składy

Brighton – Manchester City, transmisja meczu

