Brighton - Arsenal: typy, kursy, zapowiedź. W meczu 32. kolejki Premier League Brighton o ligowe punkty powalczy z Arsenalem. Kanonierzy potrzebują kolejnego zwycięstwa, by trzymać się blisko Liverpoolu i Manchesteru City w czubie tabeli. Początek widowiska o godzinie 18:30.

Brighton – Arsenal, typy i przewidywania

Mając na uwadze formę oraz jakość obu zespołów to niekwestionowanym faworytem tego spotkania jest Arsenal. Jednak Brighton przed własną publicznością może pokusić się o niespodziankę pamiętając, że Mewy wygrały aż trzy z ostatnich pięciu meczów z Kanonierami. Zazwyczaj też w spotkaniach obu drużyn pada całkiem sporo goli. Tylko w jednej z ostatnich pięciu rywalizacji kibice obejrzeli mniej niż trzy gole. Mój typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Brighton – Arsenal, sytuacja kadrowa

Brighton Zawodnik Powrót Solly March Kontuzja kolana Kilka dni James Milner Uraz uda Kilka dni Kaoru Mitoma Kontuzja pleców Koniec maja 2024 Jack Hinshelwood Uraz stopy Kilka dni Billy Gilmour Kontuzja kolana Połowa maja 2024 Evan Ferguson Stłuczenie Niepewny

Arsenal Zawodnik Powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Koniec kwietnia 2024 Bukayo Saka Uraz ścięgna udowego Niepewny

Brighton – Arsenal, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Brighton zremisowało bezbramkowo na wyjeździe z Brentford, a wcześniej przegrało 1:2 z Liverpoolem. Na ligowe zwycięstwo Mewy czekają od 10 marca, a w międzyczasie zostały wyeliminowane przez Romę z Ligi Europy. Arsenal na krajowym podwórku jest niepokonany od 7 stycznia i porażki z Liverpoolem w Pucharze Anglii. Od tego czasu Kanonierzy tylko raz zremisowali i odnieśli aż dziewięć zwycięstw. Wyeliminowali też Porto z Ligi Mistrzów i awansowali do ćwierćfinału rozgrywek.

Brighton – Arsenal, historia

W ostatnim czasie żadna z drużyn nie potrafi zdominować bezpośrednich rywalizacji. Niedawne pięć takich starć to trzy wygrane Mew i dwie Kanonierów. Ostatni remis padł w 2021 roku.

Brighton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mieli większych problemów ze wskazaniem faworyta tego starcia. Jest nim oczywiście Arsenal, a kursy na zwycięstwo Kanonierów oscylują wokół 1,63. Dla porównania typy na wygraną Brighton wynoszą około 4,90.

Brighton – Arsenal, kto wygra

Brighton – Arsenal, przewidywane składy

Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 3 Igor 4 Adam Webster 9 João Pedro 10 Julio Enciso 14 Adam Lallana 23 Jason Steele 40 Facundo Buonanotte 42 Odel Offiah 44 Cameron Peupion 1 Aaron Ramsdale 5 Thomas Partey 10 Emile Smith-Rowe 14 Edward Nketiah 18 Takehiro Tomiyasu 19 Leandro Trossard 21 Fábio Vieira 29 Kai Havertz 35 Oleksandr Zinchenko

Brighton – Arsenal, transmisja meczu

Mecz Brighton z Arsenalem będzie dostępny na żywo na antenie CANAL+ Premium. Spotkanie obejrzysz również w usłudze CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

