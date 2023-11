IMAGO Na zdjęciu: Said Benrahma

Brentford FC – West Ham United, typy i przewidywania

Kursy bukmacherów zdają się prawidłowo obrazować, który zespół ma większe szanse na zwycięstwo. West Ham jest po dwóch wyjazdowych porażkach. Promyczkiem nadziei jest zwycięstwo z West Hamem, które miało jednak miejsce na swoim obiekcie. Tymczasem w sobotę to Brentford będzie dysponowało atutem własnego boiska. Mój typ: wygrana Brentford.

Brentford FC – West Ham United, ostatnie wyniki

Po przerwie reprezentacyjnej Brentford odzyskało dobrą formę, której długo nie było widać. Pszczoły z bilansem bramkowym 5:0 wygrały dwa mecze, a na swoim koncie mają triumf z Burnley i Chelsea. West Ham po raz ostatni w lidze zwyciężył jeszcze we wrześniu, gdy ograł Sheffield United. Ostatnio Młoty wyeliminowały Arsenal z Pucharu Ligi Angielskiej.

Brentford FC – West Ham United, historia

W poprzednim sezonie kluby te rywalizowały ze sobą trzykrotnie. West Ham okazał się lepszy jedynie w Pucharze Anglii, gdzie zwyciężył 1:0. Brentford było dwukrotnie lepsze na poziomie Premier League.

Brentford FC – West Ham United, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem sobotniego spotkania. Kurs na wygraną Brentford wynosi bowiem mniej więcej 2.10, a typ na zwycięstwo West Hamu to około 3.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.55. Jeśli uważasz, że w tym pojedynku może dojść do niespodzianki to zachęcam, aby skorzystać z oferty bukmachera STS, który przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Brentford FC – West Ham United, przewidywane składy

Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 7 Neal Maupay 13 Zanka 14 Saman Ghoddos 15 Frank Onyeka 16 Ben Mee 21 Thomas Strakosha 33 Yegor Yarmolyuk 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 8 Pablo Fornals 15 Konstantinos Mavropanos 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 24 Thilo Kehrer 45 Divin Mubama Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Brentford Thomas Frank 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 7 Neal Maupay 13 Zanka 14 Saman Ghoddos 15 Frank Onyeka 16 Ben Mee 21 Thomas Strakosha 33 Yegor Yarmolyuk 37 Michael Olakigbe 38 Ethan Brierley 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 8 Pablo Fornals 15 Konstantinos Mavropanos 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 24 Thilo Kehrer 45 Divin Mubama

Brentford FC – West Ham United, kto wygra?

Brentford FC – West Ham United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek meczu już w najbliższą sobotę, 4 listopada o godzinie 16:00.

