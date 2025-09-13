Brentford – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

Brentford – Chelsea, typy i przewidywania
Chelsea latem przebudowała ofensywę, a transfer Joao Pedro zdaje się być strzałem w dziesiątkę. Pod nieobecność kontuzjowanego Cole’a Palmera ekipa Enzo Mareski dalej gra na wysokim poziomie. W trzech meczach uzbierała siedem punktów i pokazuje, że może walczyć o najwyższe cele, w tym nawet mistrzostwo Anglii. W sobotę Chelsea zagra na wyjeździe z Brentford – rywalem, którego w tej sytuacji należy pokonać. Mój typ – wygrana Chelsea.
Brentford – Chelsea, ostatnie wyniki
Brentford nie może zaliczyć początku tego sezonu do udanych. W trzech meczach zgromadziło tylko trzy punkty, wygrywając jedynie z Aston Villą (1-0). Porażkami zakończyły się natomiast starcia z Nottingham Forest (1-3) i Sunderlandem (1-2). To bolesne rezultaty, bowiem rywale nie byli z najwyższej półki, a najtrudniejsze mecze jeszcze przed Brentford.
Chelsea udowadnia natomiast, że może się liczyć w walce o mistrzowski tytuł. Dorobek w postaci siedmiu punktów w trzech kolejkach jest obiecujący – The Blues potknęli się jedynie na inaugurację ligowych rozgrywek, bezbramkowo remisując z Crystal Palace. Później rozbili West Ham United (5-1) i poradzili sobie także z Fulham (2-0).
Brentford – Chelsea, historia
W ostatnich latach Brentford dało się poznać jako wybitnie niewygodny rywal dla Chelsea. W minionym sezonie The Blues zdołali przełamać niemoc i ograć na Stamford Bridge najbliższego rywala 2-1, ale ogólny bilans jest dla nich dość brutalny. Chelsea tylko raz w ostatnich pięciu spotkaniach z Brentford cieszyła się z wygranej, podczas gdy jej przeciwnik zwyciężał dwukrotnie. Dwa razy padał również remis.
Brentford – Chelsea, kursy bukmacherskie
Chelsea jest w oczach bukmacherów wyraźnym faworytem sobotniego starcia Premier League. Mimo gry na wyjeździe, kurs na jej zwycięstwo wynosi raptem 1.92. W przypadku ewentualnej wygranej Brentford jest to natomiast 4.40. Kurs na remis wynosi z kolei 3.75. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.
Brentford – Chelsea, kto wygra?
Brentford – Chelsea, transmisja meczu
Sobotni mecz Premier League pomiędzy Brenford a Chelsea rozpocznie się o godzinie 21:00. To starcie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online.
