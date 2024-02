Bournemouth - Nottingham Forest, typy na mecz 23. kolejki Premier League. Po lepszym okresie Wisienki wpadły w kryzys i mają za sobą serię bez wygranej. Już w niedzielę nadarzy się okazja do przełamania. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Bournemouth – Nottingham, typy i przewidywania

Bournemouth w trakcie sezonu przechodziło przez różne fazy. Początek kampanii był nieudany, natomiast później ekipa Andoniego Iraoli kompletnie się odmieniła. Zanotowała zaskakującą serię zwycięstw, stając się dla wielu wręcz “czarnym koniem” Premier League. Ostatnie tygodnie nie są już szczególnie udane. Wisienki w 2024 roku nie zaznały jeszcze smaku ligowej wygranej. Przełamać spróbują się w niedzielę, kiedy to przed własną publicznością podejmą walczące o utrzymanie Nottingham Forest.

Bournemouth – Nottingham, ostatnie wyniki

Bournemouth zajmuje obecnie trzynaste miejsce w ligowej tabeli. Po serii kolejnych zwycięstw nastąpił drobny kryzys, bowiem Wisienki w 2024 roku w Premier League jeszcze nie wygrały. Ostatni mecz przeciwko West Hamowi zakończył się podziałem punktów (1-1). Wcześniej Bournemouth doznało dotkliwej porażki z Liverpoolem (0-4) oraz Tottenhamem (1-3).

Nottingham Forest znajduje się tuż nad strefą spadkową. Ma za sobą porażkę z Arsenalem (1-2) oraz Brentford (2-3). W międzyczasie zremisował z drugoligowym Bristol City w 1/16 finału Pucharu Anglii.

Bournemouth – Nottingham, historia

Biorąc pod uwagę historię bezpośredniej rywalizacji, znacznie lepiej wypada w niej Bournemouth, które w ostatnich latach regularnie pokonuje swojego najbliższego przeciwnika. Wisienki mierzyły się na wyjeździe z Nottingham Forest w 18. kolejce tego sezonu Premier League. Wygrały wówczas 3-2 po trzech trafieniach niezawodnego Dominica Solanke.

Bournemouth – Nottingham, kursy bukmacherskie

Zgodnie z przewidywaniami bukmacherzy traktują Bournemouth jako faworyta niedzielnej rywalizacji. Kurs na wygraną Wisienek wynosi około 1.69. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Nottingham Forest jest to nawet 4.75. Kurs na remis waha się natomiast między 3.85 a 4.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie. Kod promocyjny to GOAL.

Bournemouth – Nottingham, przewidywane składy

Bournemouth: Neto, Smith, Zabarnyi, Senesi, Kelly, Cook, Christie, Semenyo, Scott, Tavernier, Solanke

Nottingham: Turner, Montiel, Omobamidele, Murillo, Toffolo, Mangala, Danilo, Dominguez, Gibbs-White, Williams, Wood

Bournemouth – Nottingham, kto wygra?

Bournemouth – Nottingham, transmisja

Niedzielny mecz 23. kolejki Premier League pomiędzy Bournemouth a Nottingham Forest rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

