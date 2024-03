fot. Imago/Laci Perenyi Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2024 21:10 .

Borussia – Eintracht, typy i przewidywania

Borussia Dortmund w tym sezonie ligowym radzi sobie rozczarowująco. Posadę Edina Terzicia ratują natomiast dobre występy w Lidze Mistrzów, gdzie jego podopieczni dotarli już do ćwierćfinału. Kilka dni po meczu z PSV Eindhoven Borussia wraca na krajowe podwórko, gdzie w niedzielę zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. Obie ekipy sąsiadują w tabeli, natomiast dzieli je aż siedem punktów. Dla drużyny z Dortmundu liczy się zakończenie rozgrywek w pierwszej czwórce, co pozwoli grać w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Nie będzie to jednak łatwe spotkanie, mając na uwadze, że Eintracht dysponuje w kadrze ciekawymi nazwiskami. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Superbet 1.60 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Borussia – Eintracht, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund ma za sobą udany rewanżowy mecz z PSV Eindhoven, zakończony wynikiem 2-0 i awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wcześniej ograła również w Bundeslidze Werder Brema (2-1) i Union Berlin (2-0). BVB zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli ze stratą dwóch punktów do czwartego Lipska.

Eintracht Frankfurt zaliczył w ostatnim czasie dwie kolejne ligowe wygrane. Najpierw pokonał Heidenheim (2-1), a później również Hoffenheim (3-1). Wcześniej Eintracht pożegnał się z Ligą Konferencji Europy, dość niespodziewanie ulegając w dwumeczu Royale Union SG (3-4).

Borussia – Eintracht, historia

W pierwszej części sezonu bezpośredni mecz tych drużyn przyniósł ogrom emocji. Zakończył się on bowiem remisem 3-3. Eintracht Frankfurt szybko wyszedł na dwubramkowe prowadzenie, a później Borussia Dortmund zdołała wyrównać. W drugiej połowie Eintracht zdobył trzecią bramkę, lecz radość trwała dosłownie kilka minut, bowiem gol Juliana Brandta dał w ostatecznym rozrachunku punkt dortmundczykom.

Borussia – Eintracht, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tego meczu jest Borussia Dortmund. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 1.62. W przypadku ewentualnej wygranej Eintrachtu Frankfurt jest to nawet aż 5.10. Kurs na remis waha się z kolei między 4.20 a 4.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Borussia – Eintracht, przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład Rezerwowi ▼ 5 Ramy Bensebaini 8 Felix Nmecha 11 Marco Reus 15 Mats Hummels 16 Julien Duranville 18 Youssoufa Moukoko 33 Alexander Meyer 38 Kjell Wätjen 43 Jamie Bynoe-Gittens

Borussia – Eintracht, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Borussii 100% Remis 0% Wygrana Eintrachtu 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Borussii

Remis

Wygrana Eintrachtu

Borussia – Eintracht, transmisja meczu

Niedzielny mecz 26. kolejki Bundesligi między Borussią Dortmund a Eintrachtem Frankfurt rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.