Borussia Dortmund – FC Augsburg: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2026)

Borussia Dortmund zagra z Augsburgiem na Signal Iduna Park w ramach 26. kolejki 1. Bundesligi. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę (14 marca) o godz. 15:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fabio Silva

Borussia Dortmund Augsburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2026 20:01

Borussia – Augsburg: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund zagra z Augsburgiem na Signal Iduna Park w ramach 26. kolejki 1. Bundesligi. Żółto-czarni pod wodzą Niko Kovaca są wiceliderem tabeli, jednak tracą aż jedenaście punktów do prowadzącego Bayernu Monachium. Ostatnia porażka w Der Klassikerze praktycznie pogrzebała nadzieje BVB na mistrzostwo w tym sezonie.

Piłkarze Augsburga mają swoje powody do optymizmu. Drużyna prowadzona przez Manuela Bauma nie martwi się walką o utrzymanie, ani o europejskie puchary. W styczniu sprawili prawdziwą sensację, pokonując bawarskiego giganta na Allianz Arenie. Ostatnio odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu, choć tydzień temu ulegli na wyjeździe Lipskowi. Biorąc pod uwagę formę obu zespołów, wydaje się, że Augsburg może znów napsuć krwi BVB. Mój typ: remis.

Borussia – Augsburg: ostatnie wyniki

Borussia w poprzedniej serii gier pokonała FC Koln (2:1). W spotkaniu wyróżnił się Maximilian Beier, który nie tylko wpisał się na listę strzelców, ale także zanotował asystę przy golu Serhou Guirassy’ego. Wcześniej ekipa Kovaca przegrała z Bayernem Monachium (2:3), uległa Atalancie (1:4) w Lidze Mistrzów, ale odniosła cenne zwycięstwo nad włoskim rywalem (2:0) na własnym stadionie. W lidze piłkarze BVB zremisowali też z RB Lipsk (2:2).

Z kolei Augsburg w ostatni weekend musiał uznać wyższość RB Lipsk (1:2), mimo że do przerwy prowadził po golu Robina Fellhauera. Wcześniej Fuggerstadter zanotowali serię dobrych wyników, wygrywając z FC Koln (2:0), VfL Wolfsburg (3:2) i Heidenheim (1:0), a także ponieśli porażkę z zespołem z Moguncji (0:2).

Borussia – Augsburg: historia

Jesienią Guirassy zapewnił triumf Borussii w Augsburgu. W poprzedniej kampanii klub z Bawarii wygrał (1:0) na Signal Iduna Park. Również na własnym stadionie był lepszy od BVB.

Borussia – Augsburg: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów większe szanse na końcowy triumf mają gospodarze. Kurs na zwycięstwo Borussii Dortmund wynosi mniej więcej 1.43. Z kolei wygrana Augsburga jest na poziomie około 6.50.

Borussia Dortmund Remis Augsburg 1.43 4.70 6.40 1.43 4.90 6.50 1.43 4.90 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2026 20:01

Borussia – Augsburg: przewidywane składy

Borussia Dortmund: Kobel – Sule, Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Beier, Brandt – Guirassy

FC Augsburg: Dahmen – Banks, K Schlotterbeck, Zesiger – Fellhauer, Jakić, Massengo, Giannoulis -Rieder, Claude-Maurice – Ribeiro

Borussia – Augsburg: sonda

Kto wygra mecz? Borussia Dortmund

Remis

FC Augsburg Borussia Dortmund

Remis

FC Augsburg 0 Votes

Borussia – Augsburg: transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – FC Augsburg w 26. kolejce 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę (14 marca) o godzinie 15:30. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sport 3 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.