Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2025)

Borussia Dortmund podejmie norweskie Bodo/Glimt w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Potyczka na Signal Iduna Park zostanie rozegrana w środę (10 grudnia) o godz. 21:00.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: typy bukmacherskie

Borussia Dortmund zmierzy się na Signal Iduna Park z Bodo/Glimt w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów. Piłkarze Niko Kovaca zajmują szóste miejsce w fazie ligowej z dorobkiem 10 punktów i są blisko awansu do 1/8 finału prestiżowych rozgrywek. Po wysokiej porażce z Manchesterem City (1:4) na Etihad Stadium, BVB odpowiedziało imponującym zwycięstwem nad hiszpańskim Villarrealem (4:0). Dortmundczycy są jedną z najskuteczniejszych drużyn obecnej edycji LM – więcej bramek zdobyło dotąd jedynie PSG.

Tymczasem aktualni wicemistrzowie Norwegii plasują się na odległej 32. lokacie, mając na koncie zaledwie dwa punkty. Bodo/Glimt zdołało zremisować z z Tottenhamem Hotspur i Slavią Praga. Uważam, że mecz zakończy się przekonującym triumfem gospodarzy, a dobrym kierunkiem może być typ związany z liczbą goli. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5 bramki.

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: ostatnie wyniki

Niemiecki gigant w poprzedniej kolejce ligowej pokonał na własnym stadionie TSG Hoffenheim (2:0) po trafieniach Juliana Brandta i Nico Schlotterbecka. Wcześniej drużyna Niko Kovaca odpadła z Pucharu Niemiec po porażce z Bayerem Leverkusen (0:1). W Bundeslidze zdołała jednak wcześniej ograć zespół z BayAreny (2:1). Borussia ma na koncie również efektowne zwycięstwo nad Villarrealem (4:0) i remis ze Stuttgartem (3:3).

Bodo/Glimt w listopadzie zakończyło zmagania ligowe, kończąc sezon na 2. miejscu. W ostatnim meczu rozbiło u siebie Fredrikstad (5:0). Norwegowie przegrali także z Juventusem (2:3), pokonali KFUM Oslo (2:1) i Bryne (5:0), a w domowym starciu Ligi Mistrzów z Monaco ulegli (0:1).

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: historia

Spotkanie między Borussią Dortmund a Bodo/Glimt będzie ich pierwszym starciem w europejskich pucharach. Dla norweskiego klubu to wyjątkowa okazja, by zmierzyć się z jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów w Europie i sprawdzić swoje możliwości na tle faworyta.

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów faworytem meczu na Signal Iduna Park jest Borussia Dortmund. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.29. Zwycięstwo Bodo/Glimt zostało wycenione na poziomie 9.75, a remis na mnie więcej 5.90.

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: przewidywane składy

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – Bodo/Glimt w 6. kolejce Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Signal Iduna Park będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 3 i serwisie streamingowym CANAL+ online.

