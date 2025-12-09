Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2025)

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: typy bukmacherskie
Borussia Dortmund zmierzy się na Signal Iduna Park z Bodo/Glimt w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów. Piłkarze Niko Kovaca zajmują szóste miejsce w fazie ligowej z dorobkiem 10 punktów i są blisko awansu do 1/8 finału prestiżowych rozgrywek. Po wysokiej porażce z Manchesterem City (1:4) na Etihad Stadium, BVB odpowiedziało imponującym zwycięstwem nad hiszpańskim Villarrealem (4:0). Dortmundczycy są jedną z najskuteczniejszych drużyn obecnej edycji LM – więcej bramek zdobyło dotąd jedynie PSG.
Tymczasem aktualni wicemistrzowie Norwegii plasują się na odległej 32. lokacie, mając na koncie zaledwie dwa punkty. Bodo/Glimt zdołało zremisować z z Tottenhamem Hotspur i Slavią Praga. Uważam, że mecz zakończy się przekonującym triumfem gospodarzy, a dobrym kierunkiem może być typ związany z liczbą goli. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5 bramki.
Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: ostatnie wyniki
Niemiecki gigant w poprzedniej kolejce ligowej pokonał na własnym stadionie TSG Hoffenheim (2:0) po trafieniach Juliana Brandta i Nico Schlotterbecka. Wcześniej drużyna Niko Kovaca odpadła z Pucharu Niemiec po porażce z Bayerem Leverkusen (0:1). W Bundeslidze zdołała jednak wcześniej ograć zespół z BayAreny (2:1). Borussia ma na koncie również efektowne zwycięstwo nad Villarrealem (4:0) i remis ze Stuttgartem (3:3).
Bodo/Glimt w listopadzie zakończyło zmagania ligowe, kończąc sezon na 2. miejscu. W ostatnim meczu rozbiło u siebie Fredrikstad (5:0). Norwegowie przegrali także z Juventusem (2:3), pokonali KFUM Oslo (2:1) i Bryne (5:0), a w domowym starciu Ligi Mistrzów z Monaco ulegli (0:1).
Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: historia
Spotkanie między Borussią Dortmund a Bodo/Glimt będzie ich pierwszym starciem w europejskich pucharach. Dla norweskiego klubu to wyjątkowa okazja, by zmierzyć się z jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów w Europie i sprawdzić swoje możliwości na tle faworyta.
Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: kursy bukmacherskie
W ofertach bukmacherów faworytem meczu na Signal Iduna Park jest Borussia Dortmund. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.29. Zwycięstwo Bodo/Glimt zostało wycenione na poziomie 9.75, a remis na mnie więcej 5.90.
Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: przewidywane składy
|2Yan Couto
|5Ramy Bensebaini
|9Serhou Guirassy
|10Julian Brandt
|13Pascal Groß
|14Maximilian Beier
|20Marcel Sabitzer
|28Aaron Anselmino
|33Alexander Meyer
|1Julian Faye Lund
|2Villads Nielsen
|8Sondre Auklend
|14Ulrik Saltnes
|18Brede Moe
|21Andreas Helmersen
|22Anders Klynge
|23Magnus Riisnaes
|24Daniel Bassi
|25Isak Dybvik Määttä
|30Mathias Jorgensen
|44Magnus Brøndbo
Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: sonda
Kto wygra spotkanie na Signal Iduna Park?
- Borussia Dortmund
- Remis
- Bodo/Glimt
0 Votes
Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: transmisja meczu
Mecz Borussia Dortmund – Bodo/Glimt w 6. kolejce Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Signal Iduna Park będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 3 i serwisie streamingowym CANAL+ online.
