Bodo/Glimt – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (20.01.2026)

Bodo/Glimt – Manchester City: typy bukmacherskie

W 7. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów o pierwsze zwycięstwo w tej edycji rozgrywek zagra Bodo/Glimt. Norwegowie będą mieli o to niezwykle trudno, ponieważ na Aspmyra Stadion stawi się pretendujący do końcowego triumfu Manchester City. Gospodarze chcą napisać kolejny piękny rozdział w historii klubu. Z kolei przyjezdni rywalizują o utrzymanie się w TOP8 tabeli. Kto zrealizuje swój cel? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Bodo/Glimt – Manchester City: ostatnie wyniki

Piłkarze Bodo/Glimnt mają już za sobą rozgrywki ligowe. Zakończyli je oni na dopiero drugim miejscu. Tytuł wicemistrza Norwegii odebrano w klubie jako rozczarowanie. Takowym nie był natomiast ostatni mecz Ligi Mistrzów. Bodo/Glimt wybrało się do Dortmundu na mecz z Borussią, który zakończył się remisem 2:2. To ostatni oficjalny mecz rozegrany przez norweską ekipę.

Manchester City wciąż czeka na pierwsze ligowe zwycięstwo w 2026 roku. Obywatele podzielili się punktami z Sunderlandem, Chelsea oraz Brighton. Najgorsze nadeszło dopiero w miniony weekend. Podopieczni Pepa Guardioli przegrali derby z Manchesterem United 0:2. Zdecydowanie lepiej wypadły potyczki w krajowych pucharach, gdzie Manchester City ograł Exeter City i Newcastle United.

Bodo/Glimt – Manchester City: historia

We wtorek Bodo/Glimt i Manchester City zagrają ze sobą po raz pierwszy w historii.

Bodo/Glimt – Manchester City: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w sobotnim meczu sięgnie Manchester City. Kursy na takie zdarzenie wynoszą około 1.36. Z kolei współczynnik na wygraną Bodo/Glimt to nawet 7.40. Remis wyceniono kursem około 5.40.

Bodo/Glimt – Manchester City: kto wygra?

Bodo/Glimt – Manchester City: przewidywane składy

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri; Cherki, Reijnders, O’Reilly, Mukasa, Doku; Haaland

Bodo/Glimt – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Bodo/Glimt – Manchester City odbędzie się we wtorek (20 stycznia) o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

