Real Betis – Real Madryt: typy, kursy, przewidywania (01.03.2025)

Real Betis – Real Madryt: typy i przewidywania

W sobotę Real Betis zagra z Realem Madryt na Estadio Benito Villamarin w ramach 26. kolejki La Liga. Królewscy chcą wrócić na fotel lidera, na którym aktualnie zasiadła FC Barcelona. Rywalizacja o mistrzostwo Hiszpanii nabiera rumieńców i Los Blancos nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek potknięcie.

Tymczasem ekipa Manuela Pellegriniego plasuje się na siódmej pozycji i wciąż marzy o awansie do europejskich pucharów. Andaluzyjczycy udowodnili, że na własnym stadionie potrafią sprawiać problemy nawet największym drużynom. Uważam, że mecz może przynieść niespodziankę, dlatego warto rozważyć zakład na remis. Mój typ: Remis.

Real Betis – Real Madryt: ostatnie wyniki

Piłkarze z Betisu w tym sezonie odnieśli dziewięć zwycięstw, a na własnym obiekcie przegrali dwa razy. Zielono-Biali przystępują do sobotniej potyczki w dobrych nastrojach, po zwycięstwie nad Getafe (2:1), a także efektownej domowej wygranej z Realem Sociedad (3:0). W dodatku Andaluzyjczycy rywalizują w 1/8 finału Ligi Konferencji, gdzie zmierzą się z Vitorią Guimaraes.

Podopieczni Carlo Ancelottiego również prezentują świetną formę. W środowy wieczór pokonali Real Sociedad (1:0) w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla, a w poprzedni weekend wygrali z Gironą (2:0), potwierdzając tym samym swoje mistrzowskie aspiracje. Królewscy mają także w perspektywie starcie z Atletico Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów, co sprawia, że nadchodzące tygodnie będą kluczowe dla losów całego sezonu.

Real Betis – Real Madryt: historia

Na Santiago Bernabeu w pierwszej rundzie Real Madryt pokonał Betis (2:0), a dublet zaliczył Kylian Mbappe. Warto zauważyć, że trzy z ostatnich czterech ligowych między tymi drużynami kończyły się remisami. W zeszłym roku w Sevilli padł wynik (1:1). Madrytczycy wygrali tylko dwa z sześciu ostatnich ligowych meczów przeciwko Betisowi, jednak nie przegrali z tym rywalem od marca 2020 roku.

Real Betis – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytem sobotniego spotkania są piłkarze Realu Betis. Jeśli twierdzisz, że komplet punktów powędruje do Królewskich, to takie kursy oscylują w granicach 1.74-1.77. Kurs na triumf Realu Betis zostało wycenione na poziomie mniej więcej 4.25. Jeśli zaś myślisz, że starcie zakończy się podziałem punktów, to taki typ można obstawić z kursem około 4.00.

Real Betis – Real Madryt: przewidywane składy

Gospodarze otrzymali spore wsparcie przed sobotnim starciem. Antony, który jest wypożyczony z Manchesteru United, będzie dostępny na mecz po tym, jak jego czerwona kartka z pojedynku przeciwko Getafe została anulowana. Brazylijski skrzydłowy od momentu styczniowego transferu jest w świetnej formie. W pięciu występach zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty.

Z kolei w Realu Madryt zabraknie Jude’a Bellinghama, który musi pauzować za kartki. Do długiej listy kontuzjowanych dołączyli Jesus Vallejo i Dani Ceballos, a wcześniej wyłączeni z gry byli już Dani Carvajal i Eder Militao. Dobrą wiadomością dla Los Blancos jest powrót Kyliana Mbappe, który opuścił mecz z Realem Sociedad z powodu zabiegu usunięcia zęba. Możliwe, że w podstawowym składzie zobaczymy Lukę Modricia, który może zastąpić Ceballosa w środku pola.

Real Betis Manuel Pellegrini Real Madryt Carlo Ancelotti Real Betis Manuel Pellegrini 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 6 Natan Souza 9 Ezequiel Avila 11 Cedric Bakambu 15 Romain Perraud 18 Pablo Fornals 24 Aitor Ruibal García 25 Fran Vieites 41 Manuel Gonzalez 46 Mateo Flores 13 Andriy Lunin 15 Arda Guler 16 Endrick 20 Fran García 22 Antonio Rüdiger 26 Fran Gonzalez 6 Eduardo Camavinga

Real Betis – Real Madryt: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Real Betis Zawodnik Powrót William Carvalho Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Hector Bellerin Stłuczenie Niepewny Nobel Mendy Kontuzja kolana Niepewny Pablo Fornals Uraz mięśnia Niepewny Ángel Ortiz Uraz kostki Połowa marca 2025 Marc Roca Uraz stopy Połowa marca 2025 Giovani Lo Celso Uraz mięśnia Połowa marca 2025 Abde Ezzalzouli Uraz mięśnia Koniec marca 2025

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Eder Militao Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2025 Federico Valverde Fizyczny dyskomfort Niepewny Daniel Ceballos Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2025 Jesus Vallejo Uraz mięśnia Połowa marca 2025 Jude Bellingham Czerwona kartka Po 2 meczach Jude Bellingham Żółte kartki Po 1 meczu

Real Betis – Real Madryt: sonda

Real Betis – Real Madryt: transmisja

Mecz Real Betis – Real Madryt zostanie rozegrany w sobotę (1 marca) o godzinie 18:30. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na antenie Canal+ Sport oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Dostęp do spotkania można uzyskać, wykupując pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

