Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Benfica Lizbona – Bayern Monachium: przewidywania

We wtorkowy wieczór w Charlotte dojdzie do bardzo ciekawego spotkania w ramach Klubowych Mistrzostw Świata. Na boisku spotkają się bowiem zespoły Benfiki Lizbona oraz Bayernu Monachium, a to zwiastuje nam dobry, ciekawy, ofensywny futbol. Dla obu ekip awans do kolejnej fazy tego turnieju wydaje się być pewny, ale może się okazać, że piłkarz z Portugalii będą musieli drżeć o wynik w drugim meczu, a więc w rywalizacji Auckland City z Boca Juniors.

Niemniej wszystko wskazuje na to, że zdecydowanym faworytem tego meczu są gracze z Bundesligi i to oni powinni to starcie wygrać, choć trudno spodziewać się dominacji, tak, jak w poprzednich starciach.

Benfica Lizbona – Bayern Monachium: ostatnie mecze

Obie te ekipy podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata rozegrały już po dwa mecze, a więc to starcie będzie ich ostatnim w grupie. Sytuacja wydaje się dość prosta i zarówno Benfica, jak i Bayern powinni awansować do kolejnego etapu rozgrywek.

Do tej pory piłkarze z Lizbony podzielili się punktami z ekipą Boca Juniors, bowiem mecz zakończył się wynikiem 2:2. Z kolei w poprzednim starciu lepsi okazali się od zespołu Auckland City, który udało się im rozgromić aż 6:0. Jeśli chodzi jednak o graczy z Monachium, to oni jeszcze lepiej zaprezentowali się na tle amatorskiej drużyny z Australii, bowiem wygrali aż 10:0. W poprzedniej serii gier ograli także Boca Juniors 2:1.

Benfica Lizbona – Bayern Monachium: historia

Zespoły te mierzyły się ze sobą całkiem nie tak dawno temu, bowiem jeszcze w tym sezonie. Ich rywalizacja miała miejsce oczywiście w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie lepszy okazał się zespół z Niemiec, który przed własną publicznością wygrała z zespołem z Portugalii 1:0. W poprzednich sezonach wielokrotnie obie drużyny spotykały się na murawie przy okazji spotkań fazy grupowej Ligi Mistrzów i oczywiści zazwyczaj lepsi okazywali się gracze Bayernu.

Benfica Lizbona – Bayern Monachium: kto wygra?

Kto wygra mecz? Benfica Lizbona

Remis

Bayern Monachium Benfica Lizbona

Remis

Bayern Monachium 0 Votes

Benfica Lizbona – Bayern Monachium: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Bayernu Monachium. Kurs na zwycięstwo ekipy Die Roten wynosi mniej więcej 2.00. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.10. Jeśli chcemy jednak postawić na trzy punkty ekipy teoretycznych gospodarzy, a więc Benfiki Lizbona, to można to zrobić za nieco ponad 4.00.

Benfica Lizbona – Bayern Monachium: transmisja

Ten mecz będzie transmitowany w Polsce tylko przez platformę DAZN. Istnieje jednak opcja skorzystania także z usługi bukmachera Superbet, który pokaże wszystkie mecze tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Początek rywalizacji we wtorek 24 czerwca 2025 roku o godzinie 21:00.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.