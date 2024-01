Bayern Monachium – Werder Brema: typy i kursy na mecz Bundesligi. Czy Bawarczycy dopiszą do swojego dorobku kolejne trzy punkty i zbliżą się w tabeli do Bayeru Leverkusen? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w najbliższą niedzielę, 21 stycznia o godzinie 15:30.

Bayern Monachium – Werder Brema, typy i przewidywania

Bayern Monachium w 18. kolejce Bundesligi na Allianz Arenie zmierzy się z Werderem Brema. Bawarczycy chcą zbliżyć się do lidera, którym jest Bayer Leverkusen, natomiast Zielono-Biali są w dolnej połowie tabeli i ich celem w obecnym sezonie będzie walka o utrzymanie. Faworyta tego starcia nietrudno więc skazać – ekipa Thomasa Tuchela przynajmniej w teorii powinna sobie poradzić z najbliższym rywalem.

Spodziewamy się jednostronnego widowiska z dużą przewagą gospodarzy. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

Bayern Monachium – Werder Brema, sytuacja kadrowa

Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Serge Gnabry Uraz ścięgna Początek marca 2024 Noussair Mazraoui Kontuzja łydki Kilka dni Daniel Peretz Kontuzja kolana Koniec lutego 2024 Min-Jae Kim away-on-international-duty After suspension Noussair Mazraoui away-on-international-duty After suspension Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Połowa lutego 2024 Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Serge Gnabry Uraz ścięgna Początek marca 2024 Noussair Mazraoui Kontuzja łydki Kilka dni Daniel Peretz Kontuzja kolana Koniec lutego 2024 Min-Jae Kim away-on-international-duty After suspension Noussair Mazraoui away-on-international-duty After suspension

Bayern Monachium – Werder Brema, ostatnie wyniki

Podopieczni Thomasa Tuchela w dwóch ostatnich kolejkach Bundesligi zgarnęli sześć punktów – pokonali TSG Hoffenheim 3:0 i wygrali 2:1 z Wolfsburgiem. Werder Brema natomiast dwukrotnie zremisował – najpierw z Lipskiem (1:1), a później z VfL Bochum (1:1).

Bayern Monachium – Werder Brema, historia

Bawarczycy miażdżą Zielono-Białych w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami to bowiem aż cztery wygrane Bayernu Monachium oraz jeden remis. Werder Brema w tym czasie nie odniósł więc żadnego zwycięstwa.

Bayern Monachium – Werder Brema, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.10, a typ na zwycięstwo Werderu Brema to mniej więcej 22.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 11.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod do Superbet: GOAL.

Bayern Monachium – Werder Brema, przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Werder Brema Ole Werner Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Werder Brema Ole Werner Rezerwowi ▼ 8 Leon Goretzka 11 Kingsley Coman 13 Eric Choupo-Moting 15 Eric Dier 26 Sven Ulreich 36 Noel Aseko-Nkili 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 1 Jiri Pavlenka 2 Olivier Deman 9 Dawid Kownacki 22 Julian Malatini 23 Nicolai Rapp 24 Kein Sato 29 Nick Woltemade 36 Christian Gross 40 Cimo Röcker Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Werder Brema Ole Werner Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Werder Brema Ole Werner Rezerwowi ▼ 8 Leon Goretzka 11 Kingsley Coman 13 Eric Choupo-Moting 15 Eric Dier 26 Sven Ulreich 36 Noel Aseko-Nkili 39 Mathys Tel 41 Frans Krätzig 45 Aleksandar Pavlovic 1 Jiri Pavlenka 2 Olivier Deman 9 Dawid Kownacki 22 Julian Malatini 23 Nicolai Rapp 24 Kein Sato 29 Nick Woltemade 36 Christian Gross 40 Cimo Röcker

Bayern Monachium – Werder Brema, kto wygra?

Bayern Monachium – Werder Brema, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Allianz Arenie już w najbliższą niedzielę, 21 stycznia o godzinie 15:30.

