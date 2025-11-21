Bayern Monachium – Freiburg: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Bayern Monachium - Freiburg to spotkanie w ramach 11. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na Allianz Arenie rozpocznie się w sobotę, 22 listopada, o godz. 15:30. Mistrzowie Niemiec chcą wrócić na zwycięską ścieżkę po remisie w Berlinie.

Bayern – Freiburg: typy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie SC Freiburg na Allianz Arenie w 11. kolejce 1. Bundesligi. Drużyna Vincenta Kompany’ego od początku sezonu imponowała formą, wygrywając 16 kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach. Tuż przed listopadową przerwą reprezentacyjną mistrzowie Niemiec niespodziewanie jednak zremisowali z Unionem Berlin (2:2), a punkt uratował im Harry Kane trafieniem w 93. minucie. Reprezentant Anglii pozostaje liderem klasyfikacji strzelców z dorobkiem 13 goli.

Bayern w meczach domowych jest wyjątkowo skuteczny. Dotychczas zdobył na własnym stadionie aż 20 bramek. Teraz monachijczycy spróbują poprawić ten wynik w starciu z Freiburgiem. Czerwono-Biali zajmują 10. miejsce w tabeli i należą do zespołów groźnych przede wszystkim u siebie. Tym razem jednak jadą do Bawarii w roli wyraźnego outsidera. Moim zdaniem nie dojdzie do kolejnej straty punktów przez Bayern, a dobrym rozwiązaniem wydaje się typ oparty na liczbie bramek. Mój typ: liczba goli – ponad 3.5.

Bayern – Freiburg: ostatnie wyniki

Bawarczycy w poprzedniej kolejce udali się do Berlina na starcie z Unionem. Spotkanie zakończyło się remisem (2:2), a dla mistrzów Niemiec bramki zdobyli Luis Diaz oraz Harry Kane. Wcześniej Bayern odniósł cenne zwycięstwo nad PSG (2:1) na Parc des Princes w Lidze Mistrzów, pokonał Bayer Leverkusen (3:0) w szlagierze Bundesligi, wygrał z FC Koln (4:1) oraz pewnie ograł Borussię Monchengladbach (3:0).

Freiburg ma za sobą wygraną z St. Pauli (2:1). Na listę strzelców wpisali się Yuito Suzuki i Maximilian Eggestein, a trafienie gości z 69. minuty nie zdołało już odwrócić losów meczu. Wcześniej Czerwono-Biali pokonali OGC Nice (2:1) w Lidze Europy, zremisowali z Unionem Berlin (0:0), wyeliminowali Fortunę Dusseldorf (3:1) w Pucharze Niemiec oraz przegrali z Bayerem Leverkusen (0:2) w lidze.

Bayern – Freiburg: historia

Bayern nie przegrał ligowego meczu z Freiburgiem od 2015 roku. W poprzednim sezonie Bawarczycy wygrali (2:0) po bramkach Harry’ego Kane’a i Thomasa Mullera. We Fryburgu mistrzowie Niemiec również sięgnęli po pełną pulę, zwyciężając (2:1). Freiburg zdołał urwać punkty monachijczykom w marcu 2024 roku, remisując u siebie (2:2).

Bayern – Freiburg: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, Bayern Monachium ma zdecydowanie większe szanse na triumf nad Freiburgiem. Kurs na wygraną mistrzów Niemiec wynosi około 1.20, z kolei zwycięstwo gości zostało wycenione na mniej więcej 14.00.

Bayern – Freiburg: przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany Freiburg Julian Schuster Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 40 Urbig 27 Laimer 2 Upamecano 4 Tah 20 Bischof 6 Kimmich 8 Goretzka 17 Olise 9 Kane 14 Diaz 11 Jackson 20 Adamu 32 Grifo 14 Suzuki 19 Beste 44 Manzambi 8 Eggestein 33 Makengo 3 Lienhart 28 Ginter 29 Treu 1 Atubolu 40 Urbig 27 Laimer 2 Upamecano 4 Tah 20 Bischof 6 Kimmich 8 Goretzka 17 Olise 9 Kane 14 Diaz 11 Jackson 20 Adamu 32 Grifo 14 Suzuki 19 Beste 44 Manzambi 8 Eggestein 33 Makengo 3 Lienhart 28 Ginter 29 Treu 1 Atubolu 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Freiburg Julian Schuster Rezerwowi 3 Min-Jae Kim 7 Serge Gnabry 21 Hiroki Ito 22 Raphael Guerreiro 23 Sacha Boey 26 Sven Ulreich 42 Lennart Karl 44 Josip Stanisic 45 Aleksandar Pavlovic 5 Anthony Jung 6 Patrick Osterhage 7 Derry Scherhant 9 Lucas Höler 17 Lukas Kübler 18 Eren Dinkci 21 Florian Müller 30 Christian Günter 31 Igor Matanovic

Bayern – Freiburg: sonda

Kto wygra mecz na Allianz Arenie? Bayern Monachium

Będzie remis

Freiburg Bayern Monachium 50%

Będzie remis 50%

Freiburg 0% 2+ Votes

Bayern – Freiburg: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – Freiburg w ramach 11. kolejki 1. Bundesligi zaplanowano na sobotę (22 listopada) o godzinie 14:45. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl

