Bayern Monachium – Freiburg: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Bayern – Freiburg: typy bukmacherskie
Bayern Monachium podejmie SC Freiburg na Allianz Arenie w 11. kolejce 1. Bundesligi. Drużyna Vincenta Kompany’ego od początku sezonu imponowała formą, wygrywając 16 kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach. Tuż przed listopadową przerwą reprezentacyjną mistrzowie Niemiec niespodziewanie jednak zremisowali z Unionem Berlin (2:2), a punkt uratował im Harry Kane trafieniem w 93. minucie. Reprezentant Anglii pozostaje liderem klasyfikacji strzelców z dorobkiem 13 goli.
Bayern w meczach domowych jest wyjątkowo skuteczny. Dotychczas zdobył na własnym stadionie aż 20 bramek. Teraz monachijczycy spróbują poprawić ten wynik w starciu z Freiburgiem. Czerwono-Biali zajmują 10. miejsce w tabeli i należą do zespołów groźnych przede wszystkim u siebie. Tym razem jednak jadą do Bawarii w roli wyraźnego outsidera. Moim zdaniem nie dojdzie do kolejnej straty punktów przez Bayern, a dobrym rozwiązaniem wydaje się typ oparty na liczbie bramek. Mój typ: liczba goli – ponad 3.5.
Bayern – Freiburg: ostatnie wyniki
Bawarczycy w poprzedniej kolejce udali się do Berlina na starcie z Unionem. Spotkanie zakończyło się remisem (2:2), a dla mistrzów Niemiec bramki zdobyli Luis Diaz oraz Harry Kane. Wcześniej Bayern odniósł cenne zwycięstwo nad PSG (2:1) na Parc des Princes w Lidze Mistrzów, pokonał Bayer Leverkusen (3:0) w szlagierze Bundesligi, wygrał z FC Koln (4:1) oraz pewnie ograł Borussię Monchengladbach (3:0).
Freiburg ma za sobą wygraną z St. Pauli (2:1). Na listę strzelców wpisali się Yuito Suzuki i Maximilian Eggestein, a trafienie gości z 69. minuty nie zdołało już odwrócić losów meczu. Wcześniej Czerwono-Biali pokonali OGC Nice (2:1) w Lidze Europy, zremisowali z Unionem Berlin (0:0), wyeliminowali Fortunę Dusseldorf (3:1) w Pucharze Niemiec oraz przegrali z Bayerem Leverkusen (0:2) w lidze.
Bayern – Freiburg: historia
Bayern nie przegrał ligowego meczu z Freiburgiem od 2015 roku. W poprzednim sezonie Bawarczycy wygrali (2:0) po bramkach Harry’ego Kane’a i Thomasa Mullera. We Fryburgu mistrzowie Niemiec również sięgnęli po pełną pulę, zwyciężając (2:1). Freiburg zdołał urwać punkty monachijczykom w marcu 2024 roku, remisując u siebie (2:2).
Bayern – Freiburg: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, Bayern Monachium ma zdecydowanie większe szanse na triumf nad Freiburgiem. Kurs na wygraną mistrzów Niemiec wynosi około 1.20, z kolei zwycięstwo gości zostało wycenione na mniej więcej 14.00.
Bayern – Freiburg: przewidywane składy
|3Min-Jae Kim
|7Serge Gnabry
|21Hiroki Ito
|22Raphael Guerreiro
|23Sacha Boey
|26Sven Ulreich
|42Lennart Karl
|44Josip Stanisic
|45Aleksandar Pavlovic
|5Anthony Jung
|6Patrick Osterhage
|7Derry Scherhant
|9Lucas Höler
|17Lukas Kübler
|18Eren Dinkci
|21Florian Müller
|30Christian Günter
|31Igor Matanovic
Bayern – Freiburg: transmisja meczu
Mecz Bayern Monachium – Freiburg w ramach 11. kolejki 1. Bundesligi zaplanowano na sobotę (22 listopada) o godzinie 14:45. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl
