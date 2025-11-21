Bayern Monachium – Freiburg: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

11:39, 21. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Bayern Monachium - Freiburg to spotkanie w ramach 11. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na Allianz Arenie rozpocznie się w sobotę, 22 listopada, o godz. 15:30. Mistrzowie Niemiec chcą wrócić na zwycięską ścieżkę po remisie w Berlinie.

Harry Kane
Harry Kane

Bayern – Freiburg: typy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie SC Freiburg na Allianz Arenie w 11. kolejce 1. Bundesligi. Drużyna Vincenta Kompany’ego od początku sezonu imponowała formą, wygrywając 16 kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach. Tuż przed listopadową przerwą reprezentacyjną mistrzowie Niemiec niespodziewanie jednak zremisowali z Unionem Berlin (2:2), a punkt uratował im Harry Kane trafieniem w 93. minucie. Reprezentant Anglii pozostaje liderem klasyfikacji strzelców z dorobkiem 13 goli.

Bayern w meczach domowych jest wyjątkowo skuteczny. Dotychczas zdobył na własnym stadionie aż 20 bramek. Teraz monachijczycy spróbują poprawić ten wynik w starciu z Freiburgiem. Czerwono-Biali zajmują 10. miejsce w tabeli i należą do zespołów groźnych przede wszystkim u siebie. Tym razem jednak jadą do Bawarii w roli wyraźnego outsidera. Moim zdaniem nie dojdzie do kolejnej straty punktów przez Bayern, a dobrym rozwiązaniem wydaje się typ oparty na liczbie bramek. Mój typ: liczba goli – ponad 3.5.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
1.90
Liczba goli – powyżej 3.5
*Kursy z 21.11.2025 11⁚34 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Bayern – Freiburg: ostatnie wyniki

Bawarczycy w poprzedniej kolejce udali się do Berlina na starcie z Unionem. Spotkanie zakończyło się remisem (2:2), a dla mistrzów Niemiec bramki zdobyli Luis Diaz oraz Harry Kane. Wcześniej Bayern odniósł cenne zwycięstwo nad PSG (2:1) na Parc des Princes w Lidze Mistrzów, pokonał Bayer Leverkusen (3:0) w szlagierze Bundesligi, wygrał z FC Koln (4:1) oraz pewnie ograł Borussię Monchengladbach (3:0).

Freiburg ma za sobą wygraną z St. Pauli (2:1). Na listę strzelców wpisali się Yuito Suzuki i Maximilian Eggestein, a trafienie gości z 69. minuty nie zdołało już odwrócić losów meczu. Wcześniej Czerwono-Biali pokonali OGC Nice (2:1) w Lidze Europy, zremisowali z Unionem Berlin (0:0), wyeliminowali Fortunę Dusseldorf (3:1) w Pucharze Niemiec oraz przegrali z Bayerem Leverkusen (0:2) w lidze.

Bayern – Freiburg: historia

Bayern nie przegrał ligowego meczu z Freiburgiem od 2015 roku. W poprzednim sezonie Bawarczycy wygrali (2:0) po bramkach Harry’ego Kane’a i Thomasa Mullera. We Fryburgu mistrzowie Niemiec również sięgnęli po pełną pulę, zwyciężając (2:1). Freiburg zdołał urwać punkty monachijczykom w marcu 2024 roku, remisując u siebie (2:2).

Bayern – Freiburg: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, Bayern Monachium ma zdecydowanie większe szanse na triumf nad Freiburgiem. Kurs na wygraną mistrzów Niemiec wynosi około 1.20, z kolei zwycięstwo gości zostało wycenione na mniej więcej 14.00.

Bayern Monachium
Remis
Freiburg
1.20
7.25
13.0
1.19
7.00
14.0
1.18
7.10
12.0
1.20
7.25
14.0
Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 07:28

Bayern – Freiburg: przewidywane składy

Bayern – Freiburg: sonda

Kto wygra mecz na Allianz Arenie?

  • Bayern Monachium
  • Będzie remis
  • Freiburg
  • Bayern Monachium 50%
  • Będzie remis 50%
  • Freiburg 0%

2+ Votes

Bayern – Freiburg: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – Freiburg w ramach 11. kolejki 1. Bundesligi zaplanowano na sobotę (22 listopada) o godzinie 14:45. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl

