Bayern Monachium – Atalanta Bergamo: typy, kursy, zapowiedź (18.03.2026)

Bayern Monachium podejmie Atalantę Bergamo w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Rywalizacja na Allianz Arenie rozpocznie się w środę (18 marca) o godz. 21:00. W pierwszym starciu Bawarczycy niemal zapewnili sobie awans do kolejnej rundy.

Bayern – Atalanta: typy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie Atalantę Bergamo na Allianz Arenie w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tydzień temu mistrzowie Niemiec nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń. Bawarczycy rozbili włoski zespół aż (6:1) i są już o krok od awansu do ćwierćfinału. Co ciekawe, solidna zaliczka została osiągnięta mimo, że Harry Kane nie pojawił się na boisku. Anglik niedawno nabawił się urazu łydki.

Pod nieobecność angielskiego snajpera znakomicie zaprezentował się Michael Olise. Skrzydłowy Bayernu dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i był jednym z bohaterów pierwszego spotkania Zespół z Bergamo, w którym występuje m.in. Nicola Zalewski, spróbuje jeszcze nawiązać walkę i uratować honor w rewanżu. Zadanie wydaje się jednak niezwykle trudne. Moim zdaniem rewanż może być bardzo otwartym widowiskiem. Dlatego ciekawą opcją wydaje się zakład na sporą liczbę bramek. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Bayern – Atalanta: ostatnie wyniki

Bayern w sobotę zremisował z Bayerem Leverkusen (1:1) na BayArenie, choć kończył spotkanie z dwoma czerwonymi kartkami. To jednak jedynie drobna wpadka w świetnym okresie Bawarczyków. Wcześniej mistrzowie Niemiec rozbili Atalanta (6:1), pokonał Borussię Monchengladbach (4:1), ograł w Der Klassiker z Borussię Dortmund (3:2), a także Eintracht Frankfurt (3:2).

Tymczasem Atalanta ma gorszy okres w rundzie wiosennej. W ostatni weekend włoski klub zremisował z Interem (1:1), a punkt w końcówce meczu uratował Nikola Krstović. W Lidze Mistrzów zespół z Bergamo wysoko przegrał z Bayernem (1:6), a w lidze włoskiej zremisował z Udinese (2:2) i Lazio (2:2). W Serie A Atalanta przegrała też z Sassuolo (0:2).

Bayern – Atalanta: historia

Dotąd jedyne starcie między tymi drużynami odbyło się w zeszłym tygodniu. Zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Bayernu. Wynik jasno pokazał przewagę Bawarczyków i pozostawił rywali bez większych szans przed rewanżem.

Bayern – Atalanta: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jasno wskazują, że faworytami środowego meczu w stolicy Bawarii są gracze Bayernu. Kurs na zwycięstwo monachijczyków jest ustalony na poziomie mniej więcej 1.34. Kurs na zwycięstwo Atalanty wynosi natomiast około 7.30, a remis 5.85.

Bayern – Atalanta: przewidywane składy

Bayern Monachium: Prescott – Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer – Goretzka, Pavlović – Karl, Gnabry, Diaz – Jackson

Atalanta Bergamo: Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi – De Ketelaere, Zalewski – Krstović

Bayern – Atalanta: sonda

Bayern – Atalanta: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – Atalanta Bergamo w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (18 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

