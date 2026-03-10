Bayer Leverkusen – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Bayer – Arsenal: typy bukmacherskie

W 1/8 finału Ligi Mistrzów zobaczymy niemiecko-angielski dwumecz, który w teorii nie zapowiada się na wyrównany. Bayer Leverkusen ustępuje umiejętnościami Arsenalowi. Pucharowe rozgrywki wiążą się jednak wielokrotnie z nieoczekiwanymi rozstrzygnięciami, a na takowe w środowy wieczór liczyć będą sympatycy gospodarzy. Czy powstrzymają oni lidera tabeli Premier League? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Bayer – Arsenal: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki Bayeru nie napawają kibiców tego klubu optymizmem. Aptekarze przegrywają rzadko, ale mają też problem z pokonywaniem rywali. W minionej kolejce drużyna z Leverkusen tylko zremisowała 3:3 z Freiburgiem. Z kolei tydzień wcześniej skromnie ograła zespół z Hamburga (1:0).

Regularnie spotkania na swoją korzyść rozstrzyga Arsenal, chociaż i w ich przypadku znalazłyby się pewne obiekcje, a konkretnie o styl zwycięstw. Wygrane 2:1 pucharowe spotkanie z grającym w League One Mansfield Town nie przyniosło Kanonierom wielkiej chwały. Podobnie było po pokonaniu 1:0 Brighton.

Bayer – Arsenal: historia

Kluby te zagrały ze sobą dwa oficjalne mecze. Oba odbyły się w edycji 2001/2002. Wówczas w Leverkusen padł remis 1:1. Z kolei w Londynie poznaliśmy zwycięzcę tego dwumeczu, a był nim Arsenal, który pokonał Bayer 4:1.

Bayer – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 1.55, przy współczynniku rzędu 6.00 na sukces Arsenalu. Remis wyceniono kursem około 4.15.

Bayer Leverkusen Remis Arsenal 6.00 4.15 1.55 5.75 4.10 1.49 6.00 4.15 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2026 21:52

Bayer – Arsenal: kto wygra?

Bayer – Arsenal: przewidywane składy

Bayer: Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres

Bayer – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Bayer – Arsenal odbędzie się w środę (11 marca) o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

