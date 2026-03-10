Bayer Leverkusen – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (11.03.2026)

Bayer – Arsenal: typy bukmacherskie
W 1/8 finału Ligi Mistrzów zobaczymy niemiecko-angielski dwumecz, który w teorii nie zapowiada się na wyrównany. Bayer Leverkusen ustępuje umiejętnościami Arsenalowi. Pucharowe rozgrywki wiążą się jednak wielokrotnie z nieoczekiwanymi rozstrzygnięciami, a na takowe w środowy wieczór liczyć będą sympatycy gospodarzy. Czy powstrzymają oni lidera tabeli Premier League? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.
Bayer – Arsenal: ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki Bayeru nie napawają kibiców tego klubu optymizmem. Aptekarze przegrywają rzadko, ale mają też problem z pokonywaniem rywali. W minionej kolejce drużyna z Leverkusen tylko zremisowała 3:3 z Freiburgiem. Z kolei tydzień wcześniej skromnie ograła zespół z Hamburga (1:0).
Regularnie spotkania na swoją korzyść rozstrzyga Arsenal, chociaż i w ich przypadku znalazłyby się pewne obiekcje, a konkretnie o styl zwycięstw. Wygrane 2:1 pucharowe spotkanie z grającym w League One Mansfield Town nie przyniosło Kanonierom wielkiej chwały. Podobnie było po pokonaniu 1:0 Brighton.
Bayer – Arsenal: historia
Kluby te zagrały ze sobą dwa oficjalne mecze. Oba odbyły się w edycji 2001/2002. Wówczas w Leverkusen padł remis 1:1. Z kolei w Londynie poznaliśmy zwycięzcę tego dwumeczu, a był nim Arsenal, który pokonał Bayer 4:1.
Bayer – Arsenal: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 1.55, przy współczynniku rzędu 6.00 na sukces Arsenalu. Remis wyceniono kursem około 4.15.
Bayer – Arsenal: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Bayeru
- Remis
- Wygrana Arsenalu
0 Votes
Bayer – Arsenal: przewidywane składy
Bayer: Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres
Bayer – Arsenal: transmisja meczu
Mecz Bayer – Arsenal odbędzie się w środę (11 marca) o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
