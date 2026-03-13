Bayer Leverkusen – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (14.03.2026)

Bayer – Bayern: typy bukmacherskie
Bayer Leverkusen zmierzy się z Bayernem Monachium na BayArenie w spotkaniu 26. kolejki 1. Bundesligi. Drużyna Kaspera Hjulmanda w środku tygodnia rywalizowała w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Arsenalem. Po zaciętym meczu niemiecki zespół zdołał zremisować z aktualnym liderem angielskiej ligi (1:1). Obecnie piłkarze Leverkusen zajmują 7. miejsce w tabeli i zainkasowali pięć punktów w trzech ostatnich ligowych meczach.
Bawarczycy natomiast są liderami niemieckiej elity i zmierzają po drugie z rzędu mistrzostwo Niemiec. Po styczniowej obniżce formy nie ma już śladu. Drużyna prowadzone przez Vincenta Kompany’ego notuje obecnie serię siedmiu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Ze względu na ofensywny potencjał obu zespołów warto w tym meczu rozważyć typ na over bramkowy. Mój typ: liczba goli – powyżej 3,5.
Bayer – Bayern: ostatnie wyniki
Zawodnicy z Leverkusen w środowym meczu Ligi Mistrzów zremisowali u siebie z Kanonierami (1:1). Robert Andrich wyprowadził Bayer na prowadzenie, jednak w końcówce meczu Kai Havertz z rzutu karnego wyrównał dla Kanonierów. W lidze drużyna Hjulmanda zanotowała remis z Freiburgiem (3:3), odniosła zwycięstwo nad Hamburger SV (1:0) oraz zaliczyła kolejny podział punktów z FSV Mainz (1:1). W fazie play-off Ligi Mistrzów Bayer bezbramkowo zremisował z Olympiakosem Pireus, a w Bundeslidze przegrał z Unionem Berlin (0:1).
Bayern wciąż imponuje formą. Bawarczycy rozbili na wyjeździe Atalantę Bergamo (6:1), a Michael Olise ustrzelił dublet i zanotował asystę. Mistrzowie Niemiec pokonali Borussię Monchengladbach (4:1), Borussię Dortmund (3:2), Eintracht Frankfurt (3:2) i Werder Brema (3:0).
Bayer – Bayern: historia
Ostatnie starcia między Bayernem a Bayerem pokazały wyraźną dominację Bawarczyków. W pięciu meczach aż trzy zwycięstwa odnieśli monachijczycy w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Leverkusen potrafiło urwać punkty tylko w lutym 2025 roku, kiedy padł remis (0:0). Historia zdecydowanie faworyzuje mistrzów Niemiec w nadchodzącym starciu.
Bayer – Bayern: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem sobotniego hitu w 1. Bundeslidze są gracze Bayernu. Kursy na zwycięstwo monachijczyków wynoszą około 1.55. Wygrana Bayeru Leverkusen można obstawić z kursem mniej więcej 5.15, a remis 4.70.
Bayer – Bayern: przewidywane składy
Bayer Leverkusen: Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Poku, Palacios, Culbreath, Garcia – Terrier, Maza – Kofane
Bayern Monachium: Ulreich – Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, Diaz – Kane
Bayer – Bayern: transmisja meczu
Mecz Bayer Leverkusen – Bayern Monachium w hicie 26. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozgrany w sobotę (14 marca) o godzinie 15:30. Transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.
