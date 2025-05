Barcelona – Villarreal: typy, kursy, zapowiedź (18.05.2025)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona – Villarreal: przewidywania

Do końca sezonu w hiszpańskiej La Liga pozostały jeszcze tylko dwie kolejki, które zapowiadają się bardzo emocjonująco. W 37. serii gier dojdzie do hitowego starcia pomiędzy Barceloną a zespołem Villarrelu. Wydaje się, że zdecydowanym faworytem są mistrzowie Hiszpanii, ale pojawia się pytanie, jakim składem wyjdą oni na przedostatni mecz ligowy w tej kampanii. Być może Hansi Flick da nieco odpocząć podstawowym graczom i w jedenastce ujrzymy zmienników. Trudno o tym w tym momencie wyrokować, ale z pewnością goście mają o co grać i walczyć, więc spodziewać można się ciekawego meczu.

Barcelona – Villarreal: ostatnie mecze

Oba zespoły w ostatnim czasie radzą sobie dobrze. Barcelona w środku tygodnia przypieczętowała doskonały ligowy sezon zwycięstwem nad Espanyolem, które dało jej mistrzostwo Hiszpanii. Wcześniej z kolei pokonała Real Madryt w El Clasico 4:3. Ostatnia porażka Dumy Katalonii to bolesny mecz z Interem Mediolan, który pozbawił Hansiego Flicka i jego ekipę gry w finale Ligi Mistrzów.

Jeśli chodzi z kolei o Villarreal, to oni mają na swoim koncie serię czterech zwycięstw z rzędu. W tym czasie pokonali zespół Espanyolu, Osasuny oraz Girony i Leganes. W tym ostatnim starciu było 3:0 dla zespołu niedzielnych gości, który wciąż walczy jeszcze o czwarte miejsce w tabeli La Liga.

Barcelona – Villarreal: historia

W pierwszym meczu tych zespołów w tym sezonie lepsza okazała się oczywiście Barcelona, która pokonała zespół Villarrealu aż 5:1. Ogólnie w całej historii to piłkarze Dumy Katalonii byli lepsi, co potwierdzają także ostatnie lata. Poprzednia kampania to z kolei dwa bardzo emocjonujące mecze, w pierwszym z nich Blaugrana wygrała 4:3 na wyjeździe, ale w rewanżu Villarreal wygrał 5:3 na stadionie Barcelony.

Barcelona – Villarreal: kto wygra?

Barcelona – Villarreal: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Barcelony. Kurs na zwycięstwo nowego mistrza Hiszpanii wynosi mniej więcej 1.57. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.75. Jeśli chcemy zaś postawić na trzy punkty gości, a więc Villarrealu, to zagrać to możemy za mniej więcej 5.00

Barcelona – Villarreal: przewidywane składy

Barcelona – Villarreal: transmisja

Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Sport oraz Canal+ Premium w niedzielę 18 maja o godzinie 19:00. Poza tym transmisja dostępna będzie także w STS TV i również w usłudze streamingowej CANAL+ Online można wykupić samodzielnie. Teraz za pakiet Sport zapłacisz 69 zł. Dzięki temu pakietowi obejrzysz nie tylko wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, ale również finał Ligi Mistrzów.

