FC Barcelona – Olympiakos Pireus, typy i przewidywania
Przed nami starcie Barcelony z Olympiakosem Pireus w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny nie mogą zaliczyć początku tej edycji rozgrywek do udanych i będą szukać przełamania. Hiszpanie, po zwycięstwie 2:1 nad Newcastle United, musieli uznać wyższość PSG, przegrywając 1:2. Natomiast Grecy zremisowali bezbramkowo z Pafos FC, a następnie ponieśli porażkę 0:2 w starciu z Arsenalem. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższy wtorek, 21 października o godzinie 18:45.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów
Uważam, że w tym spotkaniu oba zespoły mogą trafić do siatki. FC Barcelona w ostatnich tygodniach ma problemy w formacji defensywnej, przez co często traci bramki nawet w meczach z teoretycznie słabszymi rywalami. Z kolei Olympiakos Pireus potrafi zaskoczyć faworyta i na pewno postara się o niespodziankę. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
FC Barcelona – Olympiakos Pireus, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa przed nadchodzącym meczem zdecydowanie bardziej komplikuje plany Barcelony niż Olympiakosu. W zespole gospodarzy zabraknie aż siedmiu ważnych zawodników – Roberta Lewandowskiego, Gaviego, Ferrana Torresa, Daniego Olmo, Raphinhi, Joana Garcii oraz Marka-Andre ter Stegena. Natomiast drużyna gości przystąpi do tego spotkania w znacznie lepszym położeniu. Mianowice, szkoleniowiec greckiej ekipy nie będzie mógł skorzystać jedynie z dwóch piłkarzy – Rodineia i Gabriela Strefezzy.
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Początek listopada 2025
Gavi
Uraz łąkotki
Połowa stycznia 2026
Joan Garcia
Uraz łąkotki
Początek listopada 2025
Raphinha
Uraz uda
Początek listopada 2025
Dani Olmo
Kontuzja łydki
Początek listopada 2025
Ferran Torres
Uraz ścięgna udowego
Około 1-2 tygodnie
Robert Lewandowski
Uraz mięśnia
Początek listopada 2025
Rodinei
Uraz mięśnia
Kilka tygodni
Gabriel Strefezza
Wirus
Około 1-2 tygodnie
FC Barcelona – Olympiakos Pireus, ostatnie wyniki
W poprzednich spotkaniach w ramach ligowych rozgrywek zarówno piłkarze Barcelony, jak i zawodnicy Olympiakosu Pireus zanotowali mieszane wyniki. Duma Katalonii najpierw doznała dotkliwej porażki 1:4 z Sevillą, by następnie zrehabilitować się i pokonać Gironę 2:1. Czerwono-Biali również mają za sobą serię ze zmiennym szczęściem – dwa tygodnie temu przegrali 1:2 z PAOK-iem Saloniki, a w miniony weekend zwyciężyli 2:0 nad AEL-em Larissa. Obie drużyny próbują zatem odzyskać stabilną dyspozycję po ostatnich wahaniach formy.
FC Barcelona – Olympiakos Pireus, historia
Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Olympiakosem miała miejsce jedynie dwukrotnie w historii. Oba spotkania rozegrano w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2017/2018. W pierwszym meczu, rozegranym na Camp Nou, gospodarze zaliczyli pewną wygraną 3:1, potwierdzając swoją ogromną przewagę. Rewanż w Grecji zakończył się bezbramkowym remisem, co oznacza, że ekipa z Pireusu do tej pory nie zdołała odnieść zwycięstwa nad katalońskim gigantem. Bilans tych pojedynków przemawia więc na korzyść Hiszpanów.
FC Barcelona – Olympiakos Pireus, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Olympiakosu Pireus to mniej więcej 13.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
FC Barcelona – Olympiakos Pireus, przewidywane składy
|15Andreas Christensen
|22Marc Bernal
|24Eric Garcia
|26Jofre Torrents
|27Dro Fernández
|28Roony Bardghji
|29Toni Fernandez
|31Diego Kochen
|33Eder Aller
|18Gerard Martin
|1Alexandros Paschalakis
|4Giulian Biancone
|6Alexios Kalogeropoulos
|8Diogo Nascimento
|11Roman Jaremczuk
|16Lorenzo Scipioni
|61Georgios Kouraklis
|70Bruno Onyemaechi
|80Stavros Pnevmonidis
|96Christos Mouzakitis
|99Mehdi Taremi
FC Barcelona – Olympiakos Pireus, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Barcelony 75%
- remisem 0%
- zwycięstwem Olympiakosu 25%
4+ Votes
FC Barcelona – Olympiakos Pireus, transmisja meczu
Spotkanie między Barceloną a Olympiakosem Pireus w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższy wtorek, 21 października o godzinie 18:45.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.