FC Barcelona – Olympiakos Pireus: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2025)

21:23, 20. października 2025 11:53, 21. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona – Olympiakos Pireus: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Jutrzejszego wieczoru będziemy świadkami hiszpańsko-greckiego pojedynku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Olimpijskim już w najbliższy wtorek, 21 października o godzinie 18:45.

Piłkarze Barcelony
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, typy i przewidywania

Przed nami starcie Barcelony z Olympiakosem Pireus w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny nie mogą zaliczyć początku tej edycji rozgrywek do udanych i będą szukać przełamania. Hiszpanie, po zwycięstwie 2:1 nad Newcastle United, musieli uznać wyższość PSG, przegrywając 1:2. Natomiast Grecy zremisowali bezbramkowo z Pafos FC, a następnie ponieśli porażkę 0:2 w starciu z Arsenalem. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższy wtorek, 21 października o godzinie 18:45.

Uważam, że w tym spotkaniu oba zespoły mogą trafić do siatki. FC Barcelona w ostatnich tygodniach ma problemy w formacji defensywnej, przez co często traci bramki nawet w meczach z teoretycznie słabszymi rywalami. Z kolei Olympiakos Pireus potrafi zaskoczyć faworyta i na pewno postara się o niespodziankę. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
1.98
BTTS – tak
Przejdź do STS
*Kursy z Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Typuj w STS i oglądaj mecze ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed nadchodzącym meczem zdecydowanie bardziej komplikuje plany Barcelony niż Olympiakosu. W zespole gospodarzy zabraknie aż siedmiu ważnych zawodników – Roberta Lewandowskiego, Gaviego, Ferrana Torresa, Daniego Olmo, Raphinhi, Joana Garcii oraz Marka-Andre ter Stegena. Natomiast drużyna gości przystąpi do tego spotkania w znacznie lepszym położeniu. Mianowice, szkoleniowiec greckiej ekipy nie będzie mógł skorzystać jedynie z dwóch piłkarzy – Rodineia i Gabriela Strefezzy.

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, ostatnie wyniki

W poprzednich spotkaniach w ramach ligowych rozgrywek zarówno piłkarze Barcelony, jak i zawodnicy Olympiakosu Pireus zanotowali mieszane wyniki. Duma Katalonii najpierw doznała dotkliwej porażki 1:4 z Sevillą, by następnie zrehabilitować się i pokonać Gironę 2:1. Czerwono-Biali również mają za sobą serię ze zmiennym szczęściem – dwa tygodnie temu przegrali 1:2 z PAOK-iem Saloniki, a w miniony weekend zwyciężyli 2:0 nad AEL-em Larissa. Obie drużyny próbują zatem odzyskać stabilną dyspozycję po ostatnich wahaniach formy.

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, historia

Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Olympiakosem miała miejsce jedynie dwukrotnie w historii. Oba spotkania rozegrano w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2017/2018. W pierwszym meczu, rozegranym na Camp Nou, gospodarze zaliczyli pewną wygraną 3:1, potwierdzając swoją ogromną przewagę. Rewanż w Grecji zakończył się bezbramkowym remisem, co oznacza, że ekipa z Pireusu do tej pory nie zdołała odnieść zwycięstwa nad katalońskim gigantem. Bilans tych pojedynków przemawia więc na korzyść Hiszpanów.

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.20, typ na zwycięstwo Olympiakosu Pireus to mniej więcej 13.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

FC Barcelona

Liga Mistrzów |

21 października 2025

18:45

1.22
7.10
12.5
Olympiakos Pireus
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2025 11:54.

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, przewidywane składy

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Barcelony
  • remisem
  • zwycięstwem Olympiakosu
  • zwycięstwem Barcelony 75%
  • remisem 0%
  • zwycięstwem Olympiakosu 25%

4+ Votes

FC Barcelona – Olympiakos Pireus, transmisja meczu

Spotkanie między Barceloną a Olympiakosem Pireus w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys już w najbliższy wtorek, 21 października o godzinie 18:45.

Typuj w STS i oglądaj mecze ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.