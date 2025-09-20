Barcelona – Getafe: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2025)

Barcelona - Getafe: typy, kursy, zapowiedź. To kolejny sprawdzian formy dla zespołu z Katalonii. Po trudnym meczu w Lidze Mistrzów jednak przychodzi czas na nieco mniejszy kaliber rywala.

Barcelona – Getafe: przewidywania

Ostatnim niedzielnym mecze w ramach 5. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie rywalizacja pomiędzy Barceloną a zespołem Getafe. Oczywiście wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że zdecydowanym faworytem tej rywalizacji są gracze gospodarzy, ale i tak nigdy nie można być pewnym, tym bardziej, że rywale Dumy Katalonii mają na swoim koncie dość dobry początek sezonu.

Niemniej i tak trudno spodziewać się w tym starciu sensacji. Choć należy pamiętać, że za zespołem Hansiego Flicka wymagający mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Newcastle.

Barcelona – Getafe: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki przemawiają, jakże by inaczej, na korzyść Barcelony. Duma Katalonii w środku tygodnia pokonała zespół Newcastle United w wymagającym meczu Ligi Mistrzów. Wcześniej poradziła sobie jednak pewnie z Valencią przed własną publicznością aż 6:0. Aktualnie więc w rozgrywkach La Liga na ich koncie jest 10 zdobytych punktów, a to daje 2. miejsce w stawce ze stratą dwóch oczek do pierwszego Realu Madryt.

Z kolei Getafe w poprzedniej serii gier pokonało Real Oviedo 2:0. W sumie do tej pory na ich koncie są trzy wygrane mecze i tylko jedna porażka. Miała ona miejsce w wyjazdowym starciu z Valencią, było bowiem 3:0 dla gospodarzy. Aktualnie jednak zajmują oni miejsce numer 6. w ligowej tabeli, co jest pewnym zaskoczeniem.

Barcelona – Getafe: historia

Oba te zespoły mają oczywiście okazję ze sobą rywalizować regularnie, co sezon, w rozgrywkach La Liga. W poprzedniej kampanii doszło jednak do dość sporej sensacji w meczu wyjazdowym Dumy Katalonii. Wówczas bowiem w Madrycie, na stadionie Getafe, padł remis 1:1. Wcześniej jednak, w pierwszym meczu, Barcelona wygrała przed własną publicznością 1:0. Getafe ostatni raz pokonało zespół z Katalonii w październiku 2020 roku. Wówczas przed własną publicznością wygrali oni 1:0.

Barcelona – Getafe: kto wygra?

Barcelona – Getafe: kursy bukmacherskie

Oczywiście według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Barcelony. Kurs na zwycięstwo Dumy Katalonii wynosi mniej więcej 1.26. Z kolei remis wyceniany jest na około 5.75. Jeśli uważamy jednak, że dojdzie w tym starciu do sensacji i to zespół Getafe wygra, to można to postawić nawet za 12.0.

FC Barcelona Getafe 1.26 5.75 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2025 06:56 .

Barcelona – Getafe: transmisja

Ten mecz Barcelony będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1 oraz w usłudze elevensports.pl. Początek rywalizacji w niedzielę 21 września 2025 roku o godzinie 21:00.

